W relacjach prywatnych dbaj o ciągłość komunikacji. Warto być teraz pod telefonem, uważnie kogoś wysłuchać, umówić spotkanie. Nie musisz mieć odpowiedzi na każde pytanie ani natychmiast podsuwać rozwiązań. Sama gotowość do pchnięcia spraw naprzód okaże się ujmująca. W finansach rozmowy i sprawne łączenie faktów stanowią klucz do sukcesu.

W relacjach prywatnych stawiaj teraz mniej na technologię i bardziej na bezpośredni kontakt. To prawda, że telefon, Internet i nawet klasyczna poczta robią wiele dobrego dla komunikacji. Nie załatwią jednak wszystkich problemów. Rozmowa nieprzeprowadzona twarzą w twarz może doprowadzić do nieporozumień. W finansach warto umówić bezpośrednie spotkanie.

W relacjach prywatnych nie ignoruj wpływu innych ludzi na psychikę jednostki. Czy wiesz, że jeśli większość grupy powie, że czarne jest białe, to jednostka również w to uwierzy? Chęć przynależenia jest silniejsza niż świadectwo zmysłów i zdrowy rozsądek. Zrozum to, naciskając na kogoś, by zerwał kontakty. W finansach robisz interes z pewną osobą, ale i z jej rodziną.