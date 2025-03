To król w niechlubnym rankingu. Nie potrafi przyjąć krytyki

Ich zdaniem dane znaki zodiaków charakteryzują pewne cechy, które są zarówno pożądane, jak i te, które mogą uprzykrzać nam życie. Tak jest w przypadku braku umiejętności przyjmowania krytyki. Ponoć jeden ze znaków zodiaku jest w tym prawdziwym mistrzem i potrafi skutecznie tym zniechęcić innych do siebie.

Zwycięzcą w tej niechlubnej kategorii jest Lew. Wszystko to zdaniem astrologów jest winą... Słońca. Lew to znak ognisty, rządzony właśnie przez Słońce, co sprawia, że ma silne ego, ogromną dumę i potrzebę uznania.