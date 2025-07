Horoskop tygodniowy od wróżki Anne od 21 do 27 lipca 2025 r. dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop tygodniowy - Baran

W tym tygodniu poczujesz, że potrzebujesz nowych wydarzeń. W pracy pojawią się dodatkowe zlecenia, które trzeba będzie wykonać na cito. Zajęte Barany postanowią mieć więcej czasu dla partnera i skupią się na tym, co naprawdę ich łączy. Samotne zaś zaczną interesować się kimś, kto przechodzi poważną zmianę i będą musiały uzbroić się w cierpliwość, zanim podejmą jakieś kroki w kierunku tej osoby.

Horoskop tygodniowy - Byk

Letnia aura zachęci cię do własnego rozwoju. W pracy zadbaj o umocnienie swojej pozycji zawodowej, a będziesz spać spokojnie. Zajęte Byki mogą mieć trudne do przetworzenia energie, które zadecydują o zakończeniu relacji. Wolne zaś staną przed nowym wyzwaniem miłosnym, które zupełni ich zaskoczy. W weekend poczytaj książkę i oderwij się na chwilę od obowiązków.

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

Aura tego tygodnia przyniesie chęć odkrywania tego, co jeszcze nieznane. W pracy z łatwością wpasujesz się w różne układy i układziki, co pomoże ci w karierze. Zajęte Bliźnięta w obecnym czasie łatwiej dostosują swoje plany do drugiej osoby, bo przestaną z nią walczyć i zakopią topór wojenny. Wolne zaś będą wzdychać do kogoś, kto jest uroczy i zabawny, ale także niedostępne emocjonalnie. W weekend odpoczniesz w plenerze.

Horoskop tygodniowy - Rak

W tym tygodniu dokonasz znaczącego przełomu swoim życiu. W pracy rzucisz się w wir porządkowania, organizowania i poprawiania tego, co robią inni. Zajęte Raki będą wystarczająco wrażliwe, aby przyznać się do swoich błędów. Samotne zaś mogą liczyć na nowe znajomości, jednak warto słuchać intuicji przy wyborze ukochanej osoby. W weekend unikaj znajomych, którym się wszystko nie podoba, bo tylko popsują ci nastrój.

Horoskop tygodniowy - Lew

Czeka cię tydzień pełen zajęć. W pracy będziesz przebywać w otoczeniu osób zapominalskich, ale Ty będziesz stać na straży. Zajęte Lwy będą odczuwać głębokie pragnienie nawiązania bliskości emocjonalnej z partnerem, która ostatnio się oddaliła w wyniku zaistniałych konfliktów. Samotne zaś będą wyrozumiałe i romantyczne, ale niech nie przesadzają z uprzejmościami, bo wpadną w ramiona hochsztaplera uczuciowego.

Horoskop tygodniowy - Panna

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie porządkom w portfelu i na koncie. W pracy telefony będą dzwonić bez przerwy, a ważnym rozmowom nie będzie końca. Zajęte Panny muszą unikać kłótni i nieproduktywnej komunikacji, która do niczego nie prowadzi, a tylko pogarsza i tak kiepską atmosferę. Wolne zaś zamiast podejść realnie do miłości będą marzyć o idealnym związku, a przecież takiego nie ma.

Horoskop tygodniowy - Waga

W tym tygodniu nie zabraknie ci pewności siebie we wprowadzonych działaniach. W pracy będziesz mieć teraz dobry czas, bo wysoko postawione osoby będą ci teraz przychylne. Zajęte Wagi w pogoni za osobistymi ambicjami nie będą miały czasu dla emocjonalnych potrzeb partnera. Samotne zaś mogą liczyć na zwiększoną listę adoratorów wokół nich. W weekend spędzisz przyjemnie czas nad wodą.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

W tym tygodniu wyjaśnisz to, co cię od pewnego czasu niepokoi. W pracy wykażesz się rzadką zdolnością odcinania od trudnych sytuacji ze współpracownikami. Zajęte Skorpiony będą unikać niepotrzebnych sporów, które i tak do niczego nie prowadzą poza cichymi dniami. Wolne zaś będą bystre i nie dadzą się oszukać w miłości, bo przejrzą intrygę potencjalnego adoratora. W weekend wypoczniesz na działce w otoczeniu lasów.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

Przed tobą tydzień pełen ciekawych zajęć. W pracy uważaj na drobiazgi, bo będziesz się śpieszyć i z tego powodu możesz zgubić coś ważnego. Zajęte Strzelce przejmą kontrolę i spojrzą na sytuację relacji w sposób logiczny i praktyczny, aby uporać się z odczuwalnym osamotnieniem. Samotne zaś zdecydują się na poszukiwanie w miłości prawdziwego oparcia, a nie wiecznych przygód.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

W tym tygodniu będziesz w dobrej kondycji, ale nie przesadzaj z ilością planowanych zadań, jakie sobie wyznaczysz. W pracy czeka cię więcej roboty, bo ktoś pozostawił po sobie sporo zaległości. Zajęte Koziorożce będą unikać trudnych tematów w związku, uciekając w dodatkowe zajęcia. Wolne zaś będą skore do relaksu, zabawy i wesołych igraszek, a niekoniecznie szukania wielkiej miłości.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

W tym tygodniu nie przejmuj się wszystkim, co cię spotka. W pracy ktoś młody i kreatywny pomoże ci rozwiązać problemy, które dręczą twą osobę. Zajęte Wodniki nie powinny dawać się sprowokować partnerowi do dyskusji, bo to skończy się tylko katastrofą. Wolne zaś powinny zainwestować w siebie i przestać bezowocnie tracić energię na te osoby, które ich nie doceniają. W weekend wyjedź gdzieś za miasto.

Horoskop tygodniowy - Ryby

Letnia aura otworzy ci drogę do nowej energii. W pracy zawalczysz o ważne kontakty, które mogą przynieść ci poprawę w zawodowych aspiracjach. Zajęte Ryby przestaną czepiać się ukochanej osoby bez powodu, a zaczną rozwijać wspólne zainteresowania. Wolne zaś mogą spodziewać się nieoczekiwanych wydarzeń związanych z pojawieniem się byłej miłości. W weekend nie bierz na siebie cudzych kłopotów.