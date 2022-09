Spis treści: 01 Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - BARAN

02 Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - BYK

03 Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - RAK

05 Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - LEW

06 Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - WAGA

08 Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - RYBY

Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - BARAN

Odkryjesz w sobie nieznane dotąd umiejętności. Odpowiednio szlifowane pomogą ci w pracy zawodowej i bardzo znacząco wpłyną na poprawę jakości Twej pracy. Poznawaj siebie z każdej strony.

Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - BYK

Byki w stałych związkach mają ogromne szanse na poprawę swojej relacji. Jednakże musisz bacznie uważać, by nie przesadzić w zazdrości o swoją drugą połowę, gdyż może to prowadzić do niepotrzebnych konfliktów.

Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Spodziewaj się dziś niestety dużego spadku energii i sił witalnych. Niestety też, stan ten może utrzymać się nawet kilka dni, znajdź zatem sposób na regenerację i łapanie równowagi.

Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - RAK

Wypalenie i wyczerpanie zawodowe zbliża się dużymi krokami. Poczujesz silną potrzebę odpoczynku, a nawet kilku dni urlopu. Niestety, szef nie będzie zbytnio zadowolony z tego pomysłu, niemniej staraj się o wolne dni.

Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - LEW

Będziesz dziś cieszyć się bardzo dobrym stanem zdrowia i ogólnego samopoczucia. Organizm jest odpowiednio zregenerowany i znajduje się w stanie doskonałej równowagi, oby jak najdłużej.

Zdjęcie Horoskop przygotowała wróżka Aira / @ruvim-1807011 / pexels.com

Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - PANNA

Uda ci się wygrać konkurs wewnątrz firmy. Dzięki temu możesz liczyć na uznanie w oczach współpracowników a szef, za twoją zaradność i dążenie do celu, przyzna premię. Możesz planować zakupy.

Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - WAGA

Przygotuj się dziś do rozmowy z szefem. To nic strasznego, będzie ona pozytywna dla ciebie. Szef szykuje nowe obowiązki dla twojego zespołu, a co za tym idzie również podwyżkę i dobrą premię.

Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - SKORPION

Jeśli wciąż jesteś stanu wolnego, to nadal ten stan rzeczy utrzymaj. To nie jest dobry czas na zmiany w sferze uczuciowej. Staraj skupić się teraz na sobie i na swoim własnym rozwoju w każdej dziedzinie.

Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - STRZELEC

Zrobi się gorąco w sferze uczuciowej. Z partnerem na nowo odkryjecie swoje uczucia, wybierzecie się na randkę, a potem kolacja przy świecach a po kolacji miłosne uniesienia. Gratulacje.

Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - KOZIOROŻEC

Uważaj dziś na swoje ciśnienie. Mogą pojawić się jego skoki, co nie wróży niczego dobrego dla zdrowia. Pora umówić wizytę u lekarza i bardzo dokładne zbadanie organizmu. Nie zwlekaj z tym.

Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - WODNIK

Los postawi cię przed trudnym zawodowym wyborem. Możesz zastanawiać się nad odejściem z pracy, ale ciągle nie znajdziesz na to odpowiedniego momentu. Jeśli chcesz odejść, odrzuć sentymenty.

Horoskop dzienny na środę, 28 września 2022 r. - RYBY

Kusi cię wzięcie pożyczki, by sprawić sobie coś luksusowego. Staraj się jednak powstrzymać ten krok, gdyż czas na takie zobowiązania nie jest sprzyjający. Odrzuć wszelkie pokusy.