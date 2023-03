Spis treści: 01 Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - BARAN

02 Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - BYK

03 Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - RAK

05 Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - LEW

06 Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - PANNA

07 Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - WAGA

08 Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - SKORPION

09 Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - STRZELEC

10 Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - KOZIOROŻEC

11 Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - WODNIK

12 Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - RYBY

Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - BARAN

Staraj się dziś nie myśleć tylko o pracy i pieniądzach. Znajdź czas na myślenie o przyjemnościach, a najlepiej nie myśl w ogóle, tylko zrób coś przyjemnego dla siebie i swoich bliskich. Może jakieś zakupy. Potem wspólna kolacja i spokojnie sobie powiesz, że dzień był bardzo udany.

Czytaj również: Trzy znaki zodiaku, które nie muszą zaciskać pasa. Wkrótce zastrzyk gotówki!

Reklama

Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - BYK

Już dawno nie sięgałeś do rad kogoś bliskiego z twojej rodziny w sensie matki lub nawet babki. Czasami takie spojrzenie na sprawy z innego, niż twój punktu widzenia, wiele wyjaśni i pomoże wpaść na ciekawe rozwiązania. Twojej mamie będzie bardzo miło, że prosisz ją o radę. Pomyśl, kiedy ostatni raz to robiłeś? Zrób jej tę przyjemność, w końcu matkę ma się tylko jedną.

Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - BLIŹNIĘTA

Jeśli masz wątpliwości w pewnych zawodowych kwestiach, to po prostu się na nic nie zgadzaj. Możesz śmiało o tym głośno mówić. I nie pozwól nikomu wpłynąć dziś na twoje emocje, by zmusić cię do czegoś, czego potem będziesz żałować. Nie tędy droga i ty dobrze o tym wiesz. Są na pewno inne rozwiązania, trzeba tylko wspólnie ich poszukać.

Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - RAK

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Twój optymizm i pozytywna energia udzielą się dziś każdemu, kto stanie na twojej drodze. To pozwoli też na rozwiązanie wielu zawiłych problemów. Na fali twej życzliwości, ktoś poprosi cię o pomoc. Spokojnie możesz jej udzielić, gdyż będzie to coś, z czym poradzisz sobie tylko ty. Przy okazji, bądź dobrym i wyrozumiałym nauczycielem, to się zawsze opłaca i przynosi ogromną satysfakcję.

Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - LEW

Ktoś tobie życzliwy pomoże ci w udaremnieniu intrygi skierowanej w twoją stronę. W porę zareagujesz i obronisz swoje dobre imię. Plotki, jakie się dziś pojawią, mogą być pomocne w podjęciu decyzji w stosunku co do pewnych osób. Nie każdy zasługuje na to, by pracować w twoim zespole a w każdej plotce bywa odrobina prawdy. Zacznij robić porządki wśród załogi, a wszystkim pozostałym wyjdzie to tylko na dobre.

Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - PANNA

Unikaj dziś ryzykownych transakcji. Pewna osoba będzie chciała namówić cię do zainwestowania sumy pieniędzy, obiecując szybki zysk. Jak się okaże, szybka to będzie tylko strata pieniędzy a cała ta inwestycja jest grubymi nićmi szyta. Lepiej zajmij się dziś sprawami zawodowymi, więcej na tym zyskasz, bo ktoś inny może sprzątnąć ci sprzed nosa ciekawy projekt.

Sprawdź: Czy istnieje 13 znak zodiaku? Wszystko, co musisz wiedzieć o Wężowniku

Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - WAGA

Będziesz dziś cieszyć się dobrym samopoczuciem. To dobry znak, gdyż mówi o tym, że nic poważnego nie dzieje się w twoim organizmie i możesz spokojnie skupić się na innych działaniach. Nie zapominaj jednak o regeneracji organizmu. Odpowiednio dobrana dieta, też pozytywnie wpływa na stan naszego zdrowia. Dołóż jeszcze do tego ruch na świeżym powietrzu i masz gotowy przepis na utrzymanie zdrowia i organizmu w dobrej kondycji.



Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - SKORPION

Zdjęcie Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku / 123RF/PICSEL

Uwierz w swoje zalety oraz w to, że jesteś kimś wyjątkowym. Udasz się dziś na randkę, podczas której będziesz mógł zaprezentować siebie z jak najlepszej strony. Dobre wrażenie spowoduje, że nowo poznana osoba okaże tobą zainteresowanie co może być uznane za dobrą wróżbę i nadzieję na przyszłość w postaci kolejnej randki a w końcu i romansu. Daj z siebie zatem wszystko by to się udało.

Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - STRZELEC

Będziesz dziś bardzo wytrwale dążył do upragnionego celu. Nawet jeśli pojawią się porażki czy chwilowe potknięcia, to nic nie powstrzyma cię w tym działaniu. Twój upór i wytrwałość zostaną nagrodzone dobrym słowem od szefa. Ale nie tylko dobre słowo ci się należy. Już niebawem spodziewaj się odpowiednio wysokiej premii. Będziesz mógł zaszaleć na zakupach.



Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - KOZIOROŻEC

Wreszcie poczujesz ciepło, jakie bić będzie od twojej drugiej połowy. Dziś jest dobra energia na zbliżanie się do siebie. Ostatnio trochę wasza relacja się wychłodziła i dziś macie szanse to naprawić. Oboje. Jednak inicjatywa leży i tak po twojej stronie. Zacznij działać, a zobaczysz jak szybko i dobrze pójdzie to dalej. Twoja ukochana osoba odpowie w podobny sposób i znów będzie jak dawniej. Oby jak najdłużej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Polacy wierzą w horoskopy? Interia.tv

Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - WODNIK

Musisz dziś koniecznie wykazać się w pracy umiejętnością pracy w zespole. Całe zaplanowane zadanie na dziś będzie tego wymagało. Przed tobą, jak i całym twoim zespołem bardzo trudny projekt do wykonania i wymaga to zaangażowania wszystkich bez wyjątku. Pamiętaj o komunikacji z zespołem, co ułatwi wam wspólne osiągnięcie celu.



Horoskop na dziś [8.03.2023 r.] - RYBY

Będziesz dziś cieszył się dobrym samopoczuciem. To pozytywnie wpłynie na kontakty z innymi współpracownikami, a potem domownikami także. Będziesz życzliwy dla swoich bliskich i wyrozumiały dla dzieci, które trochę w szkole nabroją. Też kiedyś dzieckiem byłeś i sam wiesz jak to jest. Nie bądź zatem zbyt surowy. Takie podejście pozwoli uniknąć nieporozumień oraz kłótni, które i tak, po całym dniu pracy i szkoły, nie są nikomu potrzebne.