Dodatkowym zabezpieczeniem są konkretne rośliny, które wydzielają nieprzyjemną dla pająków woń. Warto uprawiać je w donicach na parapetach czy na balkonie. Najskuteczniejsze są mięta i lawenda . Jesienią na parapetach koniecznie rozłóż też kasztany i żołędzie . Dla jeszcze lepszego efektu możesz spryskać okolice drzwi i okien domu (od zewnątrz) domowej roboty mieszanką . Do pojemnika z atomizerem wystarczy wlać wodę (200 ml) i dodać kilka-kilkanaście kropel olejku eterycznego: miętowego, eukaliptusowego czy lawendowego. Framugi warto też wysmarować sokiem z cytryny.

Usunięcie pająków z całego ogrodu nie jest możliwe, a nawet jest niewskazane. Wbrew pozorom to nasi sprzymierzeńcy w walce z owadami, np. muchami czy mszycami. Jednak widok pająków na tarasie czy w innych miejscach, w których przesiadujemy na świeżym powietrzu, może skutecznie zniechęcić. Dlatego w miejscach relaksu najlepiej umieścić rośliny, których zapach skutecznie odstrasza pająki.

Uważasz, że pająki w domu to problem? Rozpraw się z nimi naturalnymi metodami 123RF/PICSEL

Pająki wywołują lęk u wielu osób, ale tak naprawdę nie ma powodu, by się ich bać. Ich obecność w domu świadczy o tym, że znalazły dobre warunki do życia i że w naszym mieszkaniu obecne są owady. Podobnie w ogrodzie - pająki są cennym elementem ekosystemu i chronią dany teren przed nadmiernym namnażaniem się owadów i insektów. Z tego względu są też korzystne dla upraw. Jeśli występują w dużych ilościach, oznacza to też, że gleba nie jest skażona chemicznie. Według wierzeń kulturowych pająki są symbolem pomyślności - "szczęśliwy dom gdzie pająki są".