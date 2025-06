Pierwsze cięcie malin - klucz do zdrowego startu

Zabieg przycinania malin należy rozpocząć już wiosną po posadzeniu roślin. Młode krzewy wymagają skrócenia pędów, aby pobudzić je do wytwarzania nowych, silnych przyrostów. To właśnie z przyziemnych pąków i tych przybyszowych na korzeniach wyrastają nowe pędy, które w przyszłości będą owocować.

Bez tego cięcia energia rośliny zostanie skierowana na utrzymanie istniejących pędów, co może prowadzić do ich osłabienia oraz do zatrzymania rozwoju nowych pędów w kolejnych sezonach. Krzew przestaje się regenerować, a jego plonowanie staje się coraz słabsze.

W drugim roku od posadzenia należy wybrać odpowiedni system prowadzenia malin - najczęściej jest to szpalerowy układ przy podporach z drutów. Spośród młodych pędów wybieramy 8-10 najsilniejszych, które podwiązujemy do konstrukcji. Zbyt gęste i źle rozmieszczone pędy usuwamy lub podwiązujemy w sposób, który zapewni im optymalny dostęp do światła i powietrza.

Cięcie malin letnich. Zabieg wykonaj tuż po owocowaniu

Maliny owocujące latem wymagają szczególnej uwagi po zbiorach. Kluczowe jest wtedy usunięcie dwuletnich pędów, które właśnie zakończyły owocowanie. Zabieg ten najlepiej wykonać tuż po ostatnich zbiorach - dzięki temu młode pędy mają więcej przestrzeni do wzrostu, a krzew przygotowuje się do kolejnego sezonu.

W późniejszym okresie należy przyciąć wierzchołki pędów owocujących. Skracamy je do około 15 cm nad najwyższym drutem podtrzymującym roślinę. To cięcie stymuluje roślinę do bardziej intensywnego owocowania.

Każdego roku cykl się powtarza - po zbiorze ścinamy wszystkie pędy, które wydały owoce, przy samej ziemi, a młode, zdrowe pędy równomiernie rozkładamy i przywiązujemy do konstrukcji.

Krzewy będą uginać się od malin, jeśli je odpowiednio przytniemy 123RF/PICSEL

Jak nie przycinać malin? Oto najpopularniejsze błędy

Nieprawidłowe przycinanie malin, a także całkowite zaniechanie tego zabiegu, może nieść poważne konsekwencje. Jednym z najczęstszych problemów jest wyraźne zmniejszenie plonów. Dzieje się tak, gdy usuniemy zbyt wiele jednorocznych pędów lub nieprawidłowo skrócimy dwuletnie - roślina nie ma wtedy siły ani struktury do owocowania.

Równie poważnym skutkiem jest osłabienie wzrostu.Zbyt intensywne cięcie osłabia roślinę, zwłaszcza jeśli wykonane zostanie w nieodpowiednich warunkach pogodowych. W rezultacie maliny mogą rosnąć wolno i słabo się rozwijać.

Kolejnym problemem jest zwiększona podatność na choroby. Uszkodzenia spowodowane nieumiejętnym cięciem mogą stać się wrotami dla infekcji grzybowych i bakteryjnych, zwłaszcza w wilgotnych warunkach. To z kolei może prowadzić do zamierania pędów, a nawet całych krzewów.

Na koniec warto wspomnieć o jakości owoców - przerośnięte, zbyt gęsto rosnące krzewy są słabo oświetlone i niedotlenione. Owoce, które dojrzewają w takich warunkach, są mniejsze, mniej aromatyczne i słodsze. Z tego powodu przycinanie malin to zabieg, którego nie powinien pomijać żaden ogrodnik.

"Ewa gotuje": Szybki sernik z malinami Polsat