Róża i Rozalia - klasyczne kwiatowe propozycje dla dziewczynek

Szukając imion inspirowanych kwiatami, obowiązkowo trzeba zacząć od Róży albo Rozalii (wersji nieco mniej dosłownie nawiązującej do natury). Róże kojarzą się z elegancją, pięknem i klasą, a ich kwitnienie trwa przez całe lato. Jest to więc bardzo wdzięczna propozycja dla dziewczynek, które przychodzą na świat w czerwcu i lipcu!

Malwina - lipcowa dziewczyna, która kocha malwy

W lipcu przypadają imieniny Malwiny i w tym miesiącu kwitną też malwy - kwiaty kojarzone z babcinymi ogródkami. Jeśli twoja córka ma się urodzić latem, nadanie jej imienia Malwina będzie pięknym nawiązaniem do polskiej przyrody. Imię to jest dość rzadko nadawane - w rejestrze PESEL widnieje nieco ponad 30 tysięcy kobiet, które je noszą.

Malina - dziewczyna, która kojarzy się z latem

A jeśli nie kwiaty, to może owoce? Malina to imię, które z roku na rok zyskuje coraz większą popularność - i nic dziwnego! Kojarzy się z latem, słońcem i słodyczą - na pyszne, pachnące maliny z krzaczka czeka się przecież cały rok. I choć maliny spotyka się latem na każdym straganie, kobiet o tym imieniu widnieje w rejestrze PESEL tylko 1467 - twoja córeczka będzie więc naprawdę wyjątkowa!

Liliana - czyli ta, której rodzice uwielbiają lilie

Lato to także czas kwitnienia lilii - posągowych, eleganckich i szlachetnych kwiatów. Jeśli to właśnie te cechy chciałbyś przekazać swojej córce, Liliana będzie wspaniałym pomysłem. Imię to pochodzi z łaciny i oznacza 'czystą jak lilia'. W wielu kulturach lilia jest symbolem piękna i niewinności.

Flora - czyli ta, która kocha wszystkie kwiaty

Nie możesz zdecydować się na imię inspirowane jednym kwiatem? Może więc dobrą propozycją będzie imię Flora albo Florentyna, wywodzące się od łacińskiego słowa florens oznaczającego 'kwiat'. W rzymskiej mitologii była to bogini kwiatów i wiosny.

Sol, czyli dziewczyna-słońce

A gdyby tak sięgnąć po inspirację do języka hiszpańskiego? Słowo sol oznacza w nim 'słońce'. Jeśli więc szukasz oryginalnego i brzmiącego dźwięcznie imienia zagranicznego dla czerwcowej dziewczynki, Sol to świetna propozycja. W rejestrze PESEL widnieje tylko 97 kobiet, które noszą w Polsce to imię, dlatego masz pewność, że twoja córka będzie się wyróżniać.

Apolonia - jeszcze jedno imię inspirowane słońcem

Jeśli chcesz, aby twoja córka nosiła imię inspirowane słońcem, alternatywą dla hiszpańskiej Sol może być Apolonia. Imię to nawiązuje do Apolla - greckiego boga słońca, światła, poezji i muzyki. Nadanie takiego imienia dziewczynce to piękne życzenie, aby nigdy nie traciła wewnętrznego blasku i szła przez życie radośnie!

Idealne imię dla dziewczynki, która ma przyjść na świat latem? Z pewnością jedno z inspirowanych kwiatami, owocami albo słońcem! Róża, Dalia czy Lila to dźwięczne, melodyjne i bardzo eleganckie imiona dla dziewczynek, które są w dodatku dość rzadko wybierane.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL