Spis treści: 01 Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - BARAN

02 Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - BYK

03 Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - RAK

05 Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - LEW

06 Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - PANNA

07 Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - WAGA

08 Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - SKORPION

09 Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - STRZELEC

10 Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - KOZIOROŻEC

11 Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - WODNIK

12 Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - RYBY

Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - BARAN

Będziesz dziś miał mnóstwo pomysłów, jak spędzić zbliżający się weekend. Aura sprzyjać będzie do tego, by zrobić coś na świeżym powietrzu. Na pewno spacery i wędrówki po okolicy powinny być punktami priorytetowymi wypoczynku. Nie zapomnij też o zabawie. Po całym dniu wysiłku drink w doborowym towarzystwie to świetne rozwiązanie.

Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - BYK

Bądź dziś w pracy dość ostrożny i pilnuj swoich spraw. Niestety, znajdzie się ktoś, kto będzie bardzo chciał zajrzeć w twoje służbowe dokumenty, a że okazja czyni złodzieja, to zadbaj również o schowanie swoich rzeczy osobistych, zwłaszcza portfela. Na szczęście w porę wyjdą na wierzch te zakulisowe działania i osoba zostanie zdemaskowana.

Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - BLIŹNIĘTA

Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - RAK

Dobrze się składa, że znasz elementy prawa. Zastosujesz je w odpowiednim momencie i tym samym uchronisz siebie przed wielkimi kłopotami. Niemniej jeszcze warto pewne sprawy skonsultować z prawnikiem. Przyznaj się od razu do błędów, jeśli takie miały miejsce, będzie mu potem jeszcze łatwiej bronić cię podczas ewentualnej rozprawy i może to się obrócić na twoją korzyść.

Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - LEW

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Bądź dziś uczciwy a nade wszystko skromny w działaniu. Nie obiecuj zbyt wiele, bo może się okazać, że nie dasz rady wywiązać się ze wszystkich obietnic. Zachowaj umiar we wszystkim, co dziś zrobisz. I nie szalej zbytnio po pracy na zakupach. Nie zawsze musisz mieć to, co jest luksusowe. Czasami warto cieszyć się czymś, co może być przyziemne.

Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - PANNA

Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - WAGA

To, o czym od dawna myślałeś, że może być złe dla firmy, dziś właśnie się takie okaże. Szef przyzna ci rację i zacznie bardziej wsłuchiwać się w twoje poglądy na temat pewnych spraw. Uzna, że masz trafne spostrzeżenia oraz ciekawe pomysły. Zyskasz w jego oczach, co może być nie bez znaczenia dla twojej kariery. Oby więcej takich momentów, a szybko zostaniesz liderem.

Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - SKORPION

Szczęście dziś ci sprzyja, a gwiazdy błogosławią. Możesz spokojnie i głośno mówić o swojej miłości - swojej miłości życia. Niech twój partner dziś usłyszy głośno i wyraźnie, że go kochasz i pragniesz być z nim do końca swoich dni. Każdemu jest czasem potrzebne takie głośno wyartykułowane życiowe credo. To jeszcze bardziej wzmocni wasz związek.

Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - STRZELEC

Możesz dziś znaleźć w sobie siły do tego, by pogodzić się w pracy ze swoim wrogiem. To nie będzie łatwe zadanie. Ale to ty wykażesz się mądrością i pierwszy wyciągniesz dłoń na zgodę. Przełożeni zauważą twoje działania i to właśnie ciebie spotkać może nagroda. Dodatkowo ta sytuacja wreszcie uwolni negatywną energię i zrobi przestrzeń na zupełnie coś nowego.

Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - KOZIOROŻEC

Samotne Koziorożce mają dziś szansę na udaną randkę. Jednak, by wszystko dobrze się udało, nie obędzie się bez wsparcia przyjaciół. Wizyta u kosmetyczki i u fryzjera jest obowiązkowa. Nowe ubrania również powinny być zakupione. Tak przygotowana wyruszysz na miłosny podbój, który okaże się strzałem w dziesiątkę. Sama zobaczysz, jak szybko zaplanujesz kolejną randkę.

Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - WODNIK

Ktoś z twojego bliskiego otoczenia będzie chciał ci pomóc w załatwieniu pewnej ważnej sprawy. Jego doświadczenie i życiowa mądrość mogą wiele wnieść i naprawdę dużo pomóc. Nie odrzucaj wsparcia tej osoby. To wyjdzie ci tylko na dobre. Przestań szarpać się z czymś, co zabierało ci mnóstwo pozytywnej energii i tylko dołowało. Wyjdź temu naprzeciw i daj sobie pomóc.

Horoskop na dzisiaj [3 marca 2023 r.] - RYBY

Kieruj dziś swoimi zasadami i wartościami, z których jesteś znany. Ktoś jednak będzie chciał podważyć twoje zachowanie i sprowadzić cię na manowce. Nie daj się sprowokować, gdyż będzie to intryga od osoby, która nie radzi sobie z tym, że masz uznanie oraz szacunek w oczach innych. Niestety takie osoby uciekają się do niskich zachowań, by osiągnąć swoje cele. Bądź czujny i ostrożny a unikniesz kłopotów.