Co cię czeka w marcu? Sprawdź miesięczny horoskop

Choć nie wszyscy się do tego przyznają, na początku miesiąca wielu z nas lubi sprawdzić, co też ci, którzy rzekomo potrafią czytać z kart i gwiazd, przewidzieli dla nich na kolejne tygodnie.

Horoskopy przybierają zwykle formę ogólnych charakterystyk nadchodzących dni, z podziałem na miłość, karierę i zdrowie. Teksty te utrzymane są na dużym poziomie abstrakcji, bez podawania przykładów konkretnych problemów czy szczęśliwych zdarzeń, które miałyby stać się naszym udziałem w najbliższej przyszłości. Niektórzy twierdzą, że właśnie ta ogólność jest przyczyną sukcesu astrologii - niezależnie od tego, co przydarzy nam się w życiu, w horoskopie zawsze znajdziemy stwierdzenie, rzekomo odnoszące się do naszych perypetii. Wystarczy tylko nastawić się na swobodę interpretacji.

Miesiąc urodzenia=wpadka, która cię czeka

W opozycji do ogólnych horoskopów, w internecie można znaleźć szereg zabawnych zestawień w rodzaju: podaj mi swój znak zodiaku, a powiem ci jaka przypadłość gastryczna/problem w pracy/krępująca sytuacja czeka cię w tym miesiącu.

My stworzyliśmy dla was podobna zabawę: podaj swój miesiąc urodzenia, a dowiesz się, jaka wpadka czeka cię w tym miesiącu. Oczywiście, radzimy traktować wróżbę z przymrużeniem oka. I trzymamy kciuki, by tym razem się nie spełniła!

Zdjęcie Jaka wpadka czeka cię w marcu? / INTERIA.PL

Styczeń - Nigdy nie zdarzyło ci się wyjść z domu w kapciach? Cóż, zawsze jest ten pierwszy raz.

Luty - Gust muzyczny to zawsze dość drażliwa sprawa. Lubisz czasem zatopić się w dźwiękach ludowych melodii? We własnej głowie wirujesz do rytmów italo-disco? Pieśni partyzanckie też nie są ci obce? Uważaj tylko, by podłączyć słuchawki. Inaczej cały autobus będzie śpiewał razem z tobą.

Marzec - Zarezerwowałaś już termin do kosmetyczki lub fryzjera? Tej wizyty długo nie zapomnisz. Na szczęście włosy i paznokcie odrastają.

Kwiecień - Obgadujesz czasem znajomych na czacie? Tym razem wyślesz wiadomość nie do tej osoby, do której zamierzałeś. Konsekwencje trudno będzie odkręcić.

Maj - Komputer odmówi posłuszeństwa. Zadzwonisz do działu IT. Dowiesz się, że "u nich wszystko działa". Klasyk.

Czerwiec - W tym miesiącu karząca ręka sprawiedliwości cię dopadnie. Przetrzymana książka z biblioteki to nie przelewki.

Lipiec - Miła kolacja w restauracji? A może większe zakupy? Szkoda tylko, że wyszedłeś z domu bez portfela.

Zdjęcie Jaka wpadka czeka cię w marcu? / INTERIA.PL

Sierpień - Guilty pleasure to twoje drugie imię? Uważaj, w marcu ktoś zerknie ci przez ramię!

Wrzesień - Każdemu zdarza się czasem o czymś zapomnieć. Jednak w marcu powinieneś szczególnie uważnie przewertować kalendarz. Przegapienie urodzin bliskiej osoby będzie miało przykre konsekwencje!

Październik - W tym miesiącu wystąpienia publiczne nie będą twoją mocną stroną. Pamiętaj, że milczenie jest złotem. Szczególnie na Zoomie.

Listopad - Chcesz pochwalić się na Instagramie pięknym zdjęciem z weekendu? Zwróć uwagę, co dzieje się na drugim planie!

Grudzień - "Nie znam się więc się wypowiem" - w marcu takie wywody będą miały przykre skutki.