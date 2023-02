Horoskop dzienny od wróżki Airy dla wszystkich znaków zodiaku

Horoskop na dzisiaj [17.02.2023 r.] - BARAN

Czas na wykonanie podstawowych badań lekarskich minął, a ty wciąż nic z tym nie zrobiłeś. By wreszcie spać spokojnie, musisz je wykonać i dowiedzieć się, czy wszystko jest dobrze. W pracy czekać będzie cię rozmowa z szefem. To, co powie twój szef, będzie zaskakująco dobre. Sklepy z żywnością omijaj dziś szerokim łukiem, wykorzystaj domowe zapasy.

Horoskop na dzisiaj [17.02.2023 r.] - BYK

Nie bądź zbytnio dziś płaczliwy. Rozpamiętywanie przeszłości niewiele zmieni. To, co było, minęło i nie wróci. Skup się na tym, co tu i teraz. Szybko dostrzeżesz pozytywy z takiego właśnie podejścia do życia. Przed tobą nowe wyzwania zawodowe, ale i nie tylko. Zabierz dziś swoją drugą połowę na uroczystą kolację. Niech ona razem z tobą będzie też tu i teraz.

Horoskop na dzisiaj [17.02.2023 r.] - BLIŹNIĘTA

Kiedy ostatnio myślałeś o swoich bliskich? No właśnie. Nie czekaj zatem do następnej okazji, tylko weź telefon i zadzwoń. Czasami zwykłe: "co słychać?", może okazać się dla tego kogoś zupełnie niezwykłe. Sprawisz tym telefonem babci lub dalszej ciotce naprawdę wiele radości. Nie zaniedbuj też swoich dalszych znajomych. Niebawem czeka cię z jednym z nich spotkanie. Czy to przypadek? Ponoć takowe nie istnieją.

Horoskop na dzisiaj [17.02.2023 r.] - RAK

Masz dość męcząca pracę, ale to jeszcze nie powód, by składać dziś z niej wymówienie. Na chłodno skalkuluj, co ci się bardziej opłaca. Może lepiej warto się przemęczyć jeszcze jakiś czas, ciężkie chwile w końcu się skończą i znów będzie jak dawniej. Pomyśl raczej o podwyżce. Przecież nawet się o nią nie spytałeś. Nie wiesz więc, czy uda się ją dostać. Jeszcze raz rozważ wszystkie za i przeciw. Może nie warto zmieniać czegoś, co sprawdza się w życiu?

Horoskop na dzisiaj [17.02.2023 r.] - LEW

Postaraj się dziś załatwić wszelkie ważne sprawy już z samego rana. Potem możesz nie mieć na nie czasu i okaże się, że zostało coś przeoczone i szef nie będzie z tego zadowolony. Pamiętaj też o tym, by nie dać się maksymalnie wykorzystać. Po pracy skup się na swoich bliskich znajomych. Poświęć im swój czas. Poznawanie nowych osób zostaw sobie na inny termin.

Horoskop na dzisiaj [17.02.2023 r.] - PANNA

Twoja dociekliwość doprowadzi cię dziś do odkrycia cudzego sekretu. Zastanów się jedna, zanim głośno będziesz chciał się podzielić z kimś tym odkryciem. Przy tej okazji mogą wyjść na wierzch twoje tajemnice, więc zadaj sobie pytanie, czy jesteś gotowy na ich odkrycie? Nie wdawaj się dziś w żadne zbędne dyskusje ani w rozstrzyganie cudzych sporów. To nie wyjdzie ci na dobre.

Horoskop na dzisiaj [17.02.2023 r.] - WAGA

Od rana w pracy czekać na ciebie będzie miła niespodzianka. Szef wręczy ci zaproszenie na kilkudniowy służbowy wyjazd-szkolenie. To zmieni twoje dotychczasowe plany, ale warto na to szkolenie pojechać. Patrz śmiało do przodu i pomyśl, jakie możesz mieć z tego w przyszłości korzyści na polu zawodowym.

Horoskop na dzisiaj [17.02.2023 r.] - SKORPION

Pewna osoba, której powierzyłeś dość ważne zadanie do wykonania, nie wywiąże się z niego i zostawi cię z tym całym bałaganem. Nie licz też na skruchę ze strony tej osoby. Teraz już wiesz, że nie warto jej ufać i że nie nadaje się do ważnych zadań w firmie. Zastanów się teraz, jaki możesz mieć z niej pożytek? Może warto zadbać o jej przeniesienie do innego działu, gdzie bardziej się sprawdzi?

Horoskop na dzisiaj [17.02.2023 r.] - STRZELEC

Dobry nastrój, z jakim się dziś obudzisz i ochoczo wyruszysz do pracy, pomoże ci bardzo szybko uporać się ze służbowymi obowiązkami. Potem będzie więcej czasu na przygotowanie się do nowych zadań. Po południu pomyśl o spotkaniach z przyjaciółmi. Jeśli nagle poczujesz w sobie wenę twórczą, poddaj się jej. Okazać się może, że drzemie w tobie prawdziwy artysta.

Horoskop na dzisiaj [17.02.2023 r.] - KOZIOROŻEC

Szybko i sprawnie ocenisz swoją sytuację. Podejmiesz trafną decyzję odnośnie do konfliktu, w którym znalazłeś się przez zupełny przypadek. Zyskasz, zwłaszcza w oczach współpracowników. Czeka cię rozmowa z przełożonym, która wiele wyjaśni i pozwoli ci zaplanować dalszą ścieżkę kariery. Masz ogromne szanse na rozwój, przełożeni stawiają na ciebie, więc ich nie zawiedź.

Horoskop na dzisiaj [17.02.2023 r.] - WODNIK

W miłości działaj dziś ostrożnie. Nie podejmij pochopnie decyzji. Możesz stracić kogoś, na kim przecież cały czas ci zależy. Najlepiej wyjaśnić nieporozumienia niż potem żałować do końca życia złego wyboru. Jeśli jesteś teraz chwilowo zawiedziony w miłości, to wiedz, że i tak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przysłowia mają zawsze sens, warto się ich słuchać.

Horoskop na dzisiaj [17.02.2023 r.] - RYBY

Możesz dziś odetchnąć z ulgą. W pracy wiele dziać się nie będzie, a ty uporasz się ze wszystkim. Nie podejmuj dziś żadnych trudnych ani ważnych decyzji, z których może ci być potem trudno się wywiązać. Po południu możesz udać się na jakieś luksusowe zakupy, pamiętaj tylko by nie wydać na nie całego swojego majątku. Rozwaga i rozsądek muszą być zawsze stawiane na pierwszym miejscu.

