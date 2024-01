Horoskop dzienny na 17 stycznia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Airy

Horoskop dzienny dla Barana

Musisz dziś wykazać się sporą dawką cierpliwości, gdyż nie wszystko może ci się udać załatwić. Ale nie oznacza to, że masz rezygnować ze swoich planów. Jak najbardziej się nimi zajmij. Jeśli z czymś nie będziesz sobie dawał rady, zawsze szukać możesz sprzymierzeńców. Po południu zaś będzie już o wiele lepiej i spokojnie zając się będziesz mógł swoimi sprawami.

Horoskop dzienny dla Byka

Dojdziesz dziś do wniosku, że musisz jeszcze raz przemyśleć minione wydarzenia oraz zakończone sprawy. Może okazać się, że jest jeszcze coś do załatwienia. Po południu otrzymasz wiadomości od osób, których dawno nie widziałeś. To będą dobre wieści. Wieczorem zapragniesz chwili samotności tylko dla siebie.

Horoskop dzienny dla Bliźniąt

Nie zamykaj się dziś na nikogo, kto będzie dziś pragnął twego towarzystwa. Przyjaciele muszą czuć, że mogą liczyć na ciebie. Zakochane Bliźniaki mogą dziś nie spotkać się ze swoją ukochaną osobą. Z drugiej strony taka rozłąka dobrze zrobi dla waszego związku, zatem nie ma się czego obawiać.

Horoskop dzienny dla Raka

Dobrze zaplanuj dziś czas, jaki przeznaczysz i na pracę i na zabawę. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Czasami warto też zrobić coś z kimś. Wspólna praca może przynieść wiele korzyści dla każdej ze stron. W wolnej chwili możesz wymyślić jakiś nowy sposób na spędzanie czasu czy to w samotności, czy w gronie kogoś bliskiego.

Horoskop dzienny dla Lwa

Ten dzień nie będzie należał do udanych. Pewna ważna sprawa czy też jakiś zawodowy projekt utknie dziś w martwym punkcie. Nie będzie się działo nic, co pchnie to wszystko do przodu. Trzeba szybko znaleźć sposób na rozwiązanie tego problemu. Może trzeba to będzie zacząć jeszcze raz? Czasami to jedyne rozwiązanie.

Horoskop dzienny dla Panny

Na twoje szczęście, nie dasz się dziś namówić na żadne tajemne czy szemrane interesy. Okaże się bowiem, po czasie, że gdybyś w to wszedł, straciłbyś sporą sumę pieniędzy. Intuicja podpowiedziała ci, co i jak i dlatego teraz musisz, ale i wiesz, że warto jej ufać. Wieczorem wpadniesz na bardzo dobry pomysł, który będzie dotyczył twojej dalszej edukacji.

Horoskop dzienny dla Wagi

Będziesz dziś bardzo zabiegany i będziesz miał tyle rzeczy i zadań do zrobienia, że nie będziesz wiedział, w co najpierw włożyć ręce. Bez dobrego planu się nie obędzie. Od rana zapisz co masz do zrobienia, ustal priorytety i mocno się ich trzymaj. Szef ma dla ciebie bojowe zadanie. Będzie trudne, ale się nie poddasz.

Horoskop dzienny dla Skorpiona

Ktoś dziś poprosi cię o pomoc, gdyż wyjdzie na jaw, że osoba ta narobiła sporo zaległości w swoich zawodowych obowiązkach. Okaże się, że coś na ostatnią chwilę zostało do wykonania i bez twojego wsparcia się nie obędzie. Bądź wyrozumiały i zacznij działać, a na reprymendę przyjdzie jeszcze czas.

Horoskop dzienny dla Strzelca

Nie ulegaj każdemu, kto, napotkany na twojej drodze, będzie prosił cię o pomoc czy o wyręczenie go w jego obowiązkach służbowych. Musisz umieć mówić "nie" i nie dawać siebie wykorzystywać. Bądź odważny w działaniu i stanowczy, ale dodatkowo grzeczny. Zyskasz szacunek i każdy zacznie liczyć się z twoim zdaniem.

Horoskop dzienny dla Koziorożca

Poczujesz się kochany i potrzebny. Wydarzą się dziś same dobre zdarzenia dla twoich bliskich przyjaciół a dla rodziny znajdziesz dziś bardzo dobre rozwiązania trudnych spraw rodzinnych. Kłopoty okażą się mniejsze, niż zakładałeś i poczujesz ulgę. Zwaśnione Koziorożce dziś dogadają się z wrogami.

Horoskop dzienny dla Wodnika

Samotne Wodniki mają dziś szczęście. Spotkać się bowiem mogą z kimś, kto może mocno im w głowie zawrócić, jeśli tylko na to pozwolą. Te zaś, które są w związkach, dziś lekko miały nie będą. Czekać ich będzie trudna rozmowa, która i tak była już odwlekana od dawna. Dziś jednak nadszedł czas, by rozmówić się ostatecznie. Powodzenia.

Horoskop dzienny dla Ryb

W pracy ktoś będzie dziś oceniał twoje działania i twoje postępowanie. To nie do końca się tobie spodoba. Uważasz bowiem, że jesteś nieskazitelny. Ale czy na pewno? Możesz warto spojrzeć na siebie krytycznym okiem? Zachowaj spokój w działaniu i daj sobie wytłumaczyć pewne życiowe kwestie.