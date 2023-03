Spis treści: 01 Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - BARAN

02 Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - BYK

03 Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - RAK

05 Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - LEW

06 ​Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - PANNA

07 ​Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - WAGA

08 Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - SKORPION

09 Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - STRZELEC

10 Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - KOZIOROŻEC

11 Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - WODNIK

12 Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - RYBY

Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - BARAN

Nie czekaj biernie tylko postaw na swój samorozwój. Czyniłeś już ku temu próby, ale zawsze przerywałeś w najbardziej nieodpowiednich momentach. Wykorzystaj energię Księżyca i poddaj się jego wibracji. Jego wpływ rozwinie twoją kreatywność oraz wyostrzy intuicję, jeśli tym razem się nie wycofasz, osiągniesz bardzo wiele, a to, co zyskasz, procentować będzie przez długie lata.

Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - BYK

Możesz dziś wykazać się w działaniu. Nie bój się głośno mówić o tym, co myślisz. Pamiętaj przy tym, by zachować szacunek do innych osób. Zbudujesz swoją mocną postawę i zyskasz autorytet, gdyż twoja odwaga będzie wielu osobom bardzo imponowała. Zaczną myśleć o tobie, jak o swoim liderze, a przecież właśnie o to chodzi. Dobrze wykorzystaj te szanse i daj z siebie wszystko, by takim liderem się stać.

Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - BLIŹNIĘTA

Słuchanie porad mądrzejszych od siebie może wiele wnieść do naszego życia. Dziś skup się właśnie na słuchaniu, ale pamiętaj, by brać do siebie i dla siebie tylko to, co jest korzystne i może pomóc w rozwoju. Słuchaj swojego wewnętrznego głosu i pozwól mu się prowadzić. Nie zaszkodzi słuchać również intuicji, ona zawsze wie, co jest dla nas dobre, a co nie.

Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - RAK

Samotne Raki otworzą się dziś na nowe znajomości. Chętnie pójdziecie na randkę, ale jeszcze nie będziecie brać zbyt poważnie tych nowych znajomości. Wciąż nie możecie pogodzić się z porażką, ale od czegoś trzeba przecież zacząć. Niech te nowe randki będą nowym porządkiem w waszym życiu, w którym wreszcie pojawi się ktoś, kto stanie się dla was najważniejszą osobą na świecie.

Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - LEW

Jeśli jesteś w stałej partnerskiej relacji, koniecznie znajdź dziś czas, by poświęcić go jak najwięcej swojej drugiej połowie. Musisz siebie oddać jej dziś w pełni. Nie ma drogi na skróty. I tak już sytuacja jest dość napięta między wami, więc musisz zrobić wszystko, by napięcie to znalazło ujście. Zaproponuj obiad po pracy, potem może kino i wspólny wieczór. Zobaczysz, jak zmieni się między wami energia.

Zdjęcie Horoskop dzienny na 1 marca 2023 r. / pexels.com

​Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - PANNA

Wreszcie zrozumiesz, że należy wytyczać granice. Nie możesz w pracy cały czas robić czegoś za innych, gdyż twoje obowiązki zaczynają być przez ciebie niewypełniane. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to znak, że trzeba z taką osobą zerwać współpracę oraz kontakt. Już dość wokół ciebie toksycznych osób. Szybko dostrzeżesz tego pozytywy i zaczniesz oddychać świeżym powietrzem.

​Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - WAGA

Szef będzie dziś pod twoim ogromnym wrażeniem. Obudzisz w sobie olbrzyma kreatywności i wpadniesz na wspaniałe pomysły, którymi zaczniesz dzielić się wokół. Będzie ich tak dużo, że obdarzysz nimi tych mniej pomysłowych, a razem wszyscy przyczynicie się do rozwoju firmy i do sporych zysków. Szef będzie hojny przy rozdzielaniu premii za zadania. Bądź tylko cierpliwy.

Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - SKORPION

Udało ci się zaoszczędzić pewną sumę pieniędzy, którą możesz dziś spożytkować. Nowy, jasno określony cel, na który przeznaczysz te pieniądze, niekoniecznie na początku spodoba się twojej drugiej połowie. Z czasem jednak okaże się, że i ona ulegnie jednej z twoich pasji, co jeszcze bardziej umocni was we wspólnym trwaniu w związku.

Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - STRZELEC

Niedomagasz zdrowotnie i dziś może odezwać się problem zatok, oczu i uszu. Wciąż nie zrobiłeś z tym porządku i teraz są tego efekty. Dodatkowo odczuwać możesz skoki ciśnienia, co zapewne może być powiązane z powyższymi dolegliwościami. Koniecznie umów się na wizytę u lekarza i zacznij stosować jego zalecenia. Ze zdrowiem żartów nie ma i bardzo dobrze o tym wiesz.

Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - KOZIOROŻEC

Postaraj się dziś zerwać z codzienną rutyną. Zrób coś zupełnie inaczej niż zawsze. Zobaczysz, że może być kolorowo i bardziej twórczo. Pojawią się nowe pomysły na prace oraz na spędzanie czasu z przyjaciółmi. Koziorożce będące w związkach też mogą wprowadzić trochę świeżości i wyjść poza schemat. Zróbcie dziś coś szalonego tylko we dwoje. Zobaczycie, jak może inaczej wyglądać wasze popołudnie, a nawet wieczór, co przełoży się na gorącą noc.

Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - WODNIK

Musisz dziś być bardzo czujny i aktywny, bo tylko tak w pełni wykorzystasz to, co los dla ciebie przygotował. Drzemie w tobie ogrom niewykorzystanego potencjału, trzeba tylko go z ciebie wydobyć. To dziś nie będzie trudne, bo właśnie ten los ci sprzyja. Daj z siebie wszystko i pozwól się zauważyć oraz nie ograniczaj się w działaniu. Osiągniesz sukces na niebywałą dotąd skalę.

Horoskop na dzisiaj [1 marca 2023 r.] - RYBY

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Nastaw się dziś pozytywnie do świata i ludzi. Nawet jeśli coś pójdzie nie tak, nie rezygnuj, tylko zacznij jeszcze raz. Wszystko się zmienia, a sytuacja z minuty na minutę może obrócić się na twoją korzyść. Dlatego zawsze walcz o swoje do samego końca. Wieczorem znajdź czas na telefoniczną rozmowę ze swoją siostrą. Dawno tego nie robiłeś. Możesz pochwalić się jej swoimi przemyśleniami i nastawieniem do życia. Jej też przyda się inne spojrzenie na rzeczywistość.