Spis treści: 01 Horoskop na grudzień 2022 r. - BARAN

02 Horoskop na grudzień 2022 r. - BYK

03 Horoskop na grudzień 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop na grudzień 2022 r. - RAK

05 Horoskop na grudzień 2022 r. - LEW

06 Horoskop na grudzień 2022 r. - PANNA

07 Horoskop na grudzień 2022 r. - WAGA

08 Horoskop na grudzień 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop na grudzień 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop na grudzień 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop na grudzień 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop na grudzień 2022 r. - RYBY

Horoskop na grudzień 2022 r. - BARAN

Uczucia:

Zodiakalny Baran dzięki Merkuremu poczuje przypływ sił, a w szczególności wzmocni się jego pewność siebie. Może wdać się w romans. O ile swe uczucia i zainteresowania będzie okazywać partnerowi, nic się nie stanie, ale jeśli będzie próbował swoich sił poza związkiem, może się to zakończyć rozstaniem. Samotny Baran wyjdzie z inicjatywą i znajdzie kogoś interesującego, z kim połączy go gorący i płomienny romans. Niekoniecznie będzie to związek do końca życia, ale na pewno będzie to przygoda życia.

Kariera i finanse:

Reklama

Grudzień to dobry miesiąc, jeśli chodzi o sferę zawodową dla zodiakalnego Barana. W zasadzie nie będzie on pracował, tylko miło spędzał czas. Zaistnieje zarówno w grupie, jak i indywidualnie, poradzi sobie z każdym problemem i na wszystko znajdzie rozwiązanie. Do 20 grudnia pieniądze będą płynąć na jego konto szerokim strumieniem. Będzie to na tyle dobry miesiąc, że niejeden Baran zdecyduje się na kilkudniowy wyjazd, a niektórzy wybiorą egzotyczne kierunki.

Zdrowie: Baran na pewno nie będzie narzekał na swoje zdrowie. Jego wewnętrzna siła i energia będą go rozpierać, a to przełoży się na dobre samopoczucie i jeszcze lepszą odporność. A jeśli uda mu się spędzić kilka dni w ciepłych krajach, odporność pozostanie z nim na dłuższy czas.

Czytaj również: Aida apeluje do Polaków. Jej słowa rzucają nowe światło na nadchodzące tygodnie

Horoskop na grudzień 2022 r. - BYK

Astrologia Horoskop partnerski na 2023 rok. Które znaki czeka płomienny romans? Uczucia: W grudniu sprawy zawodowe pochłoną zodiakalnego Byka bez reszty, przez co zaniedba potrzeby najbliższych. Nie będzie to jego najlepszy czas w związku, pojawią się nieporozumienia i wzajemne pretensje. Swoją nieobecność, brak pomocy i wsparcia, Byk może wynagrodzić udanymi prezentami, nie zmieni to całkowicie sytuacji, ale znacznie ją złagodzi. Natomiast samotne Byki nie będą miały okazji poznać nikogo ciekawego, a nawet jeśli, ktoś już stanie na ich drodze, to nie będą miały czasu na poświęcanie go na nawiązywanie relacji.

Kariera i finanse:

Przed zodiakalnym Bykiem w grudniu pojawi się duże wyzwanie, ale za nimi staną duże korzyści. Zodiakalny Byk wpadnie w wir pracy i działanie, będzie w stanie zastąpić każdego, we wszystkim, będzie pracował często za dwóch, ale też mu się to opłaci. Dzięki takiemu zaangażowaniu, na finanse na pewno nie będzie mógł narzekać. Byk w grudniu będzie się też cieszył dobrą intuicją, dzięki której może mu się udać dobrze zainwestować nadwyżki finansowe.

Zdrowie: W grudniu, pomimo braku czasu, Byk powinien skupić się na swoim zdrowiu i wykonać co najmniej badania kontrolne, jeśli dawno ich nie robił.

Horoskop na grudzień 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Uczucia:

Wenus wraz z korzystnym wpływem Merkurego sprawią, że Bliźnięta będą w tym miesiącu wyjątkowo uczuciowe i emocjonalne. W drugiej połowie miesiąca ich aktywność znacznie spadnie, a jedyne, o czym będą marzyć to odpoczynek w gronie najbliższych. Samotne Bliźnięta mają bardzo duże szanse na to, że w ramach prezentu świątecznego, otrzymają od losu prawdziwą miłość. Będzie to nieplanowane, spontaniczne, ale szczere i prawdziwe.

Kariera i finanse:

Zawodowo, to będzie ciężki czas dla Bliźniąt. Jeśli ma się coś nie udać, to właśnie w grudniu, to właśnie w tym czasie nastąpi wysyp problemów, przeszkód, niepowodzeń. Jednak Merkury nie pozwoli załamać się Bliźniętom, z sobie tylko znaną kreatywnością, poradzą sobie z każdym problemem, jaki się pojawi. Chociaż będą bardzo wyeksploatowane pod koniec miesiąca, to fakt docenienia przez przełożonych, a przede wszystkim odzwierciedlenie materialne, wynagrodzą im cały ich trud. Pieniędzy w tym miesiącu na pewno im nie zabraknie.

Zdrowie: To będzie wyczerpujący miesiąc. Pod koniec miesiąca Bliźnięta mogą zaniemóc na kilka dni, ale odpoczynek i regeneracja pomogą dojść im bardzo szybko dojść do siebie.

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Horoskop na grudzień 2022 r. - RAK

Uczucia:

Na niebie Raka będzie dominował Merkury i Mars. Co to oznacza? Rak będzie chciał mieć we wszystkim coś do powiedzenia, stanie się w tym czasie władczy i drażliwy. Może się nawet obrazić i nie odzywać. Takie zachowania nie będą sprzyjać miłosnej atmosferze, a partner Raka zostanie wystawiony na ciężką próbę. Na szczęście z pomocą Rakowi przyjdzie Wenus i pod koniec miesiąca Rak poczuje przypływ uczuć. Naprawi to, co zepsuł w związku. Samotne Raki mają szansę kogoś zauroczyć.

Kariera i finanse:

Rak w tym miesiącu, jak rzadko kiedy, będzie mówił głośno o swoich pomysłach i przeforsuje je w pierwszym podejściu. Zaskoczy wszystkich swoją siłą, konsekwencją i determinacją. Te działania na pewno się opłacą. Zostanie dostrzeżony, a może nawet nagrodzony. Pieniędzy w tym miesiącu mu nie zabraknie, jednakże dla Raka nie jest to czas na wydawanie. Powinien on ostrożnie podchodzić to kwestii finansowych, bo może stracić.

Zdrowie: Nie wydarzy się w życiu Raka nic, co będzie go w stanie zdrowotnie zatrzymać w domu.

Sprawdź: Znasz swój kwiat narodzin? Sprawdź, który przypisany jest do ciebie i co symbolizuje

Horoskop na grudzień 2022 r. - LEW

Uczucia:

To dość specyficzny miesiąc dla Lwa. Może wdać się w romans. Szczególnie wtedy, kiedy partner nie będzie miał zbyt wiele czasu dla niego. Z tego powodu, będzie to dla Lwa ważny moment podejmowania decyzji i ustalania priorytetów. Jeśli ważne jest dla niego to, co ma, to powinien świadomie się powstrzymać, nawet jeśli nie będzie to łatwe. Tym bardziej że Lew w tym miesiącu będzie bardziej atrakcyjny niż zazwyczaj. Samotne Lwy mogą się spodziewać niesamowitych przygód miłosnych. Będą obiektem westchnień i sama nie będą musiały się specjalnie starać, ponieważ od początku miesiąca będą mieć zdecydowanych adoratorów.

Kariera i finanse:

Układ planet będzie sprzyjał zmianom. Dlatego Lew, właśnie w tym czasie może zrobić to, czego od dawna chciał. Niezależnie od tego, czy będzie to ubieganie się o podwyżkę, awans, czy staranie się o nową pracę. Wszystko to, będzie w zasięgu jego rąk. To, jakie podejmie decyzje w tym miesiącu, zaważy na jego dalszej karierze. Finansowo jednak najlepiej nie będzie. Lew powinien rozsądnie gospodarować tym, co ma, żeby pod koniec miesiąca nie zabrakło mu pieniędzy.

Zdrowie: Lew w grudniu powinien uważać na to, co je, ponieważ jego układ pokarmowy może zostać znacznie nadwyrężony.

Sprawdź: Przepowiednia dla Polski sprzed 100 lat. Oto co zobaczyła Maria Szpyrkówna

Horoskop na grudzień 2022 r. - PANNA

Uczucia:

Wenus sprawi, że Panna poczuje olbrzymie pokłady miłości, które przeleje na partnera, a dzięki temu będzie to bardzo romantyczny miesiąc. Związek Panny się umocni, a może nawet padną poważne deklaracje, na przyszłość. Bardzo dobry czas ku temu będzie w święta i sylwestra. Samotne Panny mają szansę poznać kogoś, kto zmieni całkowicie ich życie. I choć miłość może nie pojawić się od razu, to mogą się przed nimi otworzyć drzwi do prawdziwej miłości.

Kariera i finanse:

W sferze zawodowej Panna będzie działać szybko, sprawnie i konkretnie. A wszystko to za sprawą Merkurego, który da Pannie dużo odwagi i siły. Jeśli chodzi o finanse, to Panna powinna uważać na wydatki, szczególnie w pierwszej połowie miesiąca. Druga połowa będzie już lepsza i na drobne prezenty powinno wystarczyć.

Zdrowie: Panna w grudniu będzie się bardzo dobrze czuła. Jedyne, o co powinna zadbać, to zęby. Wizyta u stomatologa wydaje się wręcz konieczna.

Sprawdź też: Horoskop na 2023 rok

Horoskop na grudzień 2022 r. - WAGA

Uczucia:

W grudniu Waga poczuje się w swoim związku szczęśliwa i spełniona. To Wenus sprawi, że Waga poczuje przypływ uczuć do partnera, a może nawet ponownie się w nim zakocha. To będzie magiczny miesiąc dla związku. Samotnym Wagom serce zabije mocniej, po spotkaniu z kimś wyjątkowym. To będzie miłość od pierwszego wejrzenia. W tym wypadku warto korzystać z tego, co przynosi los, bo może się to okazać miłością życia. Czasami warto zaryzykować...

Kariera i finanse:

W tym miesiącu Waga nie będzie miała zbyt wiele obowiązków, a wręcz przeciwnie, w pracy będzie dominował spokój i stagnacja. Powinna dobrze wykorzystać ten czas na opracowanie strategii rozwoju i podjęcia konkretnych działań, aby uprzedzić innych i wyjść na prowadzenie. Finansowo Waga nie powinna narzekać, pieniędzy jej nie zabraknie. Będzie mogła pozwolić sobie na przeznaczenie większej sumy na własne przyjemności.

Zdrowie: Waga w tym miesiącu będzie się cieszyła dobrym zdrowiem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Polacy wierzą w horoskopy? Interia.tv

Horoskop na grudzień 2022 r. - SKORPION

Uczucia:

W tym miesiącu związek zodiakalnego Skorpiona będzie przechodził kryzys. O ile pierwsza połowa miesiąca będzie dosyć dobra, a między partnerami będzie panował spokój i zrozumienie, o tyle w drugiej połowie pojawią się kłótnie, pretensje i ogólne niezrozumienie. A wszystko przez Marsa i Plutona, planety te to sprawią, że Skorpion będzie przeżywał porażki w sferze zawodowej i wprawiać go to będzie w dużą złość, a wręcz wywoływać agresję. Samotne Skorpiony w ogóle nie będą nastawione na szukanie miłości, nie będą też na nią gotowe. Zdecydowanie powinny postawić na sprawdzonych przyjaciół, od których otrzymają wsparcie i pomoc, to nie czas na miłość.

Kariera i finanse:

Grudzień będzie ciężkim miesiącem dla Skorpiona. Wszystko, co mogłoby pójść nie tak, wydarzy się właśnie w tym miesiącu. Wszystko, co mogłoby się nie udać, nie uda się. Skorpion poważnie odczuje wydatki i może stanąć naprzeciw informacji o utracie pracy, nieprzedłużenia umowy, obniżce wynagrodzenia albo braku premii. Natomiast te Skorpiony, które w tym czasie już będą bez pracy, będą miały problem ze znalezieniem dobrego i stabilnego zatrudnienia.

Zdrowie: Samopoczucie Skorpiona w grudniu nie będzie najlepsze i głównie chodzić tu będzie o jego psychikę. Czeka go bardzo dużo stresu, co bezpośrednio przełoży się na obniżenie odporności.

Horoskop na grudzień 2022 r. - STRZELEC

Zdjęcie Być może trzeba będzie zmienić sposób, w jaki myśleliśmy o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Uczucia:

Silny wpływ Marsa sprawi, że Strzelec będzie przez większość czasu w grudniu poddenerwowany i podminowany, co zdecydowanie przełoży się na napiętą sytuację w związku. I choć raczej nie dojdzie do gwałtownego wybuchu, czy też impulsywnego zerwania, to mogą paść niepotrzebne słowa, które trudno będzie zapomnieć. A czas będzie szczególny, skłaniający do refleksji, miłości, bliskości. Strzelec zrozumie i poczuje to po 20 grudnia, kiedy to większy wpływ na niebie odzyska Wenus, która przyczyni się do załagodzenia sytuacji i odzyskania równowagi. Samotne Strzelce nie będą poszukiwały partnera, a jednak mogą go znaleźć. Pomóc im w tym mogą znajomi.

Kariera i finanse:

To będzie zdecydowanie dobry miesiąc dla Strzelca, ale tylko jeśli postawi on na współpracę. Tu duże znaczenie będzie miał wpływ Plutona, który sprawi, że wszystko, co Strzelec będzie chciał zrobić w zespole, wyjdzie lepiej, szybciej i bardziej profesjonalnie. Dlatego Strzelec powinien przyjąć w tym miesiącu tylko taki system pracy, a wszystko mu wyjdzie i to jeszcze przed czasem. Finansowo będzie bardzo dobrze i Strzelec będzie mógł sobie pozwolić na wyszukane prezenty i choć nie powinien przesadzać, to nadwyżki finansowe pozwolą na uszczęśliwienie zarówno siebie, jak i najbliższych.

Zdrowie: W grudniu Strzelcowi zdrowie nie będzie dopisywało. Może spodziewać się infekcji i przeziębień, dlatego powinien w tym czasie szczególnie na siebie uważać.

Horoskop na grudzień 2022 r. - KOZIOROŻEC

Uczucia:

W tym miesiącu Koziorożec w pierwszej połowie miesiąca nie będzie najlepszym partnerem i towarzyszem życia. Przede wszystkim zamknie się w sobie, nie będzie skłonny do pomocy w pracach domowych i podejmowaniu ważnych rodzinnych decyzji. Będzie też drażliwy i poddenerwowany. Jego upór się wyostrzy, a niezadowolenie praktycznie ze wszystkiego, cały czas będzie dawało o sobie znać. Dopiero w połowie grudnia, kiedy to Merkury będzie tracił swoją siłę, a Wenus ją będzie zyskiwać, Koziorożec zmieni nastawienie, a nawet ogarnie go świąteczny nastrój. Samotne Koziorożce na brak towarzystwa nie będą narzekać i spędzą miły czas z rodziną i przyjaciółmi. Jednakże miłości swojego życia nie znajdą.

Kariera i finanse:

Grudzień przyniesie Koziorożcowi dużo problemów do rozwiązania i przeszkód do pokonania. Możliwa jest utrata dobrego kontraktu, zerwanie umowy, czy problem ze ściągnięciem płatności za faktury. A dla tych, którzy pracują z pieniędzmi, kasa z całą pewnością nie będzie się zgadzać. Koziorożec bardzo dużo czasu i siły poświęci na rozwiązywanie problemów, choć i tak nie wszystko mu wyjdzie, tak, jakby chciał. Szczególnie odczuwalne będą braki gotówki, bo to przełoży się na niższe dochody. Dodatkowo początek miesiąca to czas dotkliwych, dodatkowych opłat, które znacząco obciążą domowy budżet. Koziorożec finansowo sobie poradzi i nie zostanie bez pieniędzy, jednakże to będzie czas dużych cięć i oszczędności.

Zdrowie: W grudniu Koziorożec powinien zadbać o siebie, szczególnie o swój układ krążenia, bo tutaj pojawią się odczuwalne problemy.

Horoskop na grudzień 2022 r. - WODNIK

Uczucia:

Energia Wenus wraz z Merkurym sprawią, że Wodnik będzie bardzo pobudzony seksualnie, co z jednej strony może spowodować zadowolenie partnera i umocnienie związku, ale z drugiej, może być zagrożeniem związanym z chęcią spełnienia swoich potrzeb poza związkiem. Na pewno Wodnik będący w związku nie powinien w tym miesiącu uczestniczyć w imprezach bez partnera. Dobrze byłoby też, gdyby unikał sytuacji stwarzających możliwości zapomnienia się i skorzystania z okazji. Samotne Wodniki, mają olbrzymie szanse na spotkanie miłości swojego życia, a z całą pewnością czeka je namiętny romans.

Kariera i finanse:

Podwyżka, awans, otrzymanie nowej pracy, to wszystko będzie w zasięgu Wodnika, bez specjalnego wysilania się. Wodnik dużo zrobił już wcześniej, teraz będzie tylko finiszował i to na pierwszym miejscu. Podpisze nowe, intratne umowy, osiągnie cele albo sprzeda więcej od innych. Cokolwiek robi zawodowo, będzie w tym najlepszy.

Zdrowie: Zdrowie Wodnika w tym miesiącu będzie bez zarzutu.

Horoskop na grudzień 2022 r. - RYBY

Zdjęcie Horoskop miesięczny dla wszystkich znaków zodiaku przygotowuje wróżka Mariwa / 123RF/PICSEL

Uczucia:

Wenus wraz z Merkurym sprawi, że Ryby będą w romantycznym nastroju, przez większość miesiąca. Ich związek będzie się rozwijał, dzięki czemu obydwoje będą szczęśliwi i zadowoleni. Takie nastroje przełożą się na całą rodzinę, a także znajomych. To właśnie dzięki Rybom będą to niezapomniane święta. Tym bardziej że Ryby po 21 grudnia będą wyjątkowo kreatywne i zapewnią najbliższym niespodzianki. W związku czeka je pełna harmonia, zrozumienie i bardzo dużo miłości. Samotne Ryby mają szansę znaleźć miłość tam, gdzie w ogóle jej się nie spodziewały. W osobie, którą znają, ale nie brały jej pod uwagę, a teraz może się to zmienić.

Kariera i finanse:

Ryby w tym miesiącu będą pracować wydajnie i bardzo szybko, ale też dobrze. Z jednej strony będą je gonić terminy i będą czuły nacisk przełożonych, czy klientów, ale finalnie uda im się wykonać więcej niż przez dwa wcześniejsze miesiące. Dużo nadrobią, ale będzie się z tym wiązać również dodatkowa gratyfikacja finansowa. Dlatego Ryby w tym miesiącu będą bardzo zadowolone, zarówno z pracy, jak i finansów.

Zdrowie: Ryby w grudniu będą przede wszystkim przemęczone, przez co mogą być słabsze psychicznie.