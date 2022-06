Horoskop na lipiec dla Barana

Lipiec dla Barana będzie bardzo dobrym miesiącem. Jeśli tylko dopuści do głosu swój upór i ambicję, zdobędzie więcej niż do tej pory. Zarówno w życiu jak i pracy, może zdobyć to, czego tylko chce, choć nie bez wysiłku. Cokolwiek zrobi i jakiekolwiek podejmie decyzje, to zaprocentuje.

Uczucia:

Najważniejszy wpływ na uczucia Barana, będzie miało Słońce, które będzie w tym czasie w Raku. Dzięki temu Baran tyle czasu ile będzie miał, a nie będzie go zbyt dużo, poświęci rodzinie i najbliższym. Przejmie inicjatywę i zaplanuje miłe, a nawet romantyczne chwile sam, na sam z ukochaną osobą. Nawet Merkury nie zepsuje im miłej atmosfery, choć na chwilę, w połowie miesiąca Baran może odczuwać spadek energii. Dlatego czerwiec będzie dla Barana bardzo dobrym miesiącem, a jego miłość wręcz rozkwitnie. Będzie czas na aktywność, ale też relaks na świeżym powietrzu w miłym towarzystwie.

Samotne Barany na pewno poznają nowe osoby, a wśród nich kogoś wyjątkowego, z kim mogą przeżyć namiętny wakacyjny romans.

Kariera i finanse:

Kariera Barana w tym miesiącu, będzie pasmem sukcesów. Za cokolwiek Baran się weźmie, przekuje to w coś wyjątkowego, o ile odpowiednio się zaangażuje. Choć nie będzie łatwo, bo pojawią się pewne problemy za sprawą negatywnej energii Merkurego. Jednakże powinien je traktować jak nowe możliwości. Dla Barana nawet utrata pracy w tym miesiącu, to otwarta droga do rozwoju i szansa na lepszą przyszłość.

Zdrowie:

Baran w tym miesiącu będzie się bardzo dobrze czuł. Za sprawą Słońca energii mu nie zabraknie. Jedyne z czym może się mierzyć, to stres.

Horoskop na lipiec dla Byka:

Zdjęcie Dla Byków to może być wyjątkowy miesiąc / 123RF/PICSEL

Dla zodiakalnego Byka lipiec będzie bardzo towarzyskim miesiącem, czekają go spotkania, imprezy i miły wypoczynek. W pracy również nie będzie powodów do narzekań, ani sytuacji, w których Byk będzie musiał się przemęczać.

Uczucia:

Za sprawą Słońca, Byk od początku miesiąca będzie chciał poświęcić najbliższym, jak najwięcej czasu. Za sprawą Marsa może się pojawić u niego lekkie zdenerwowanie i drażliwość, ale w drugiej połowie miesiąca, Wenus obdarzy go potrzebą bliskości i okazywaniem uczuć. Będzie spokojny, namiętny i chętny do wszelkiego rodzaju rozrywek. Letni czas będzie temu bardzo sprzyjał i Byk znajdzie wiele ciekawych rozrywek dla siebie i najbliższego otoczenia. Dodatkowo w tym miesiącu, Byka otaczać będą bardzo pozytywnie nastawione mu osoby, które dadzą mu wiele pozytywnej energii.

Samotne Byki w tym miesiącu będą robić na innych bardzo dobre wrażenie, a dzięki temu będą do siebie przyciągać ciekawe osoby. Z takich znajomości może narodzić się prawdziwe uczucie.

Kariera i finanse:

Lipiec będzie dobrym czasem w pracy Byka, o ile tylko sobie na to pozwoli. Jeśli wykorzysta ten czas na odpuszczenie tego, co nie jest pilne, do zadań podejdzie ze spokojem, to szybko okaże się, że zadania, które przed nim stoją są banalne, a praca sama w sobie może być wręcz przyjemnością i sprawiać satysfakcję. Może co prawda, nadejść chwila, w której górę wezmą ambicje Byka i zacznie bardzo dużo wymagać od innych, jednakże bardzo szybko zda sobie z tego sprawę i odpuści.

Zdrowie:

Byk w lipcu nie będzie miał powodów do narzeka na swoje zdrowie. Dużo odpoczynku, przebywanie na świeżym powietrzu sprawi, że będzie się czuł bardzo dobrze.

Horoskop na lipiec dla Bliźniąt:

Bliźnięta powinny potraktować lipiec jako miesiąc całkowitego chilloutu. Jeśli planują wyjazd na wakacje, to ten miesiąc będzie ku temu idealny. Zarówno czas, jak i nastawienie Bliźniąt, będą sprzyjały wypoczynkowi i regeneracji organizmu.

Uczucia:

O to, aby Bliźnięta były pozytywnie nastawione, a uczucia kwitły, zadba Wenus. Natomiast Słońce sprawi, że Bliźnięta w lipcu będą miały co najwyżej dobry humor, a energii do aktywnego życia dużo mniej. Ten miesiąc będzie dla Bliźniąt bardzo spokojny również w uczuciach. Czekają je miło spędzone chwile z ukochaną osobą, wypoczynek na świeżym powietrzu, a najbardziej jest wskazany co najmniej kilkudniowy wyjazd.

Samotne Bliźnięta mają małe szanse na znalezienie miłości swojego życia w tym miesiącu, ponieważ na szukanie nie będą miały, ani siły, ani ochoty. Jednakże planując wyjazd, mogą się spodziewać tego, że to nimi ktoś się zainteresuje, a nawet o nie zawalczy.

Praca:

Układ planet, nastawienie, a także warunki pogodowe sprawią, że Bliźnięta nie będą się w stanie przykładać do swojej pracy. Na pewno zrobią wszystko, co należy do ich obowiązków, ale bez entuzjazmu. Na pewno powinny uważać, bo przy takim nastawieniu, łatwo o błąd. Głównie będzie im zależało na tym, żeby zrobić tylko tyle ile muszą, a i to jeśli da się zdalnie, to nawet bez wizyty w miejscu pracy. Im dalej w tym miesiącu od zadań i obowiązków służbowych, tym lepiej.

Finansowo Bliźnięta nic dodatkowego nie zyskają, ale do tej pory pracowały na tyle ciężko, że za solidny wypoczynek, na pewno im wystarczy.

Zdrowie:

Bliźnięta w tym miesiącu się na pewno nie przemęczą, ani fizycznie, ani też psychicznie, a wręcz przeciwnie, jeśli tylko posłuchają sygnałów, jakie wysyła im ich własny organizm, to wypoczną i zregenerują się.

Horoskop dla Raka na lipiec:

Zdjęcie Dla kogo lipiec okaże się szczęśliwym miesiącem? / 123RF/PICSEL

Dla zodiakalnego Raka lipiec będzie miesiącem niestabilnym, w którym będzie musiał uważać, na to co robi i mówi. Jeśli będzie trzymał nerwy na wodzy, przejdzie przez to bez szwanku, jeśli jednak mu się to nie uda, to boleśnie to odczuje.

Uczucia:

Słońce obdarzy Raka w lipcu dużą energią, a Mars wolą walki i zwycięstwa, co nie przełoży się na sielankę i spokój w związku. Kilka słów za dużo, może na dobre i na długo zepsuć relacje w związku Raka, dlatego w tym wypadku, powinien on zgodnie ze swoją naturą, wycofać się, a już na pewno ważyć każde słowo, które wypowie. Uniknie wtedy naprawdę dużych problemów, ale też uratuje tą napiętą i niepewną sytuację.

Samotne Raki w lipcu, mają duże szanse na zawalczenie o uczucie kogoś, kto od dawna im się podobał i to ma szansę się udać. Będą miały na tyle odwagi, siły i woli walki, że zrobią to bez większego problemu.

Kariera i finanse:

Za sprawą wpływu Wenus, Merkurego a także Marsa, Rak ma szansę na ugranie tego o czym od jakiegoś czasu myślał, a co mu się do tej pory nie udawało. Aby tego dokonać, musi być lepszy od innych, ale taki właśnie w tym miesiącu będzie. Cechować go będzie jasność umysłu, pomysłowość, kreatywność i bardzo duża siła walki. To wszystko sprawi, że odważy się zrobić coś, dzięki czemu odniesie sukces. Ale jeśli odpuści, straci zarówno możliwości, jak również pieniądze.

Finanse Raka będą dosyć stabilne. Nie powinien jednak planować większych zakupów, a jeśli posiada nadwyżki finansowe, powinien je zainwestować w naukę.

Zdrowie:

Rak będzie w tym miesiącu poczuje duże zmęczenie, zarówno fizyczne jak i psychiczne. Odpoczynek i spokój, to jest to, co będzie mu najbardziej potrzebne.

Horoskop na lipiec dla Lwa:

Dla zodiakalnego Lwa lipiec będzie mocno energetycznym miesiącem. To będzie czas działania, może chwilowo wypełniony niepokojem, jednakże to tylko da mu jeszcze więcej sił. Dosyć dużo będzie się działo w tym miesiącu w życiu Lwa, niemniej w większości będzie to czas pozytywny i efektywny.

Uczucia:

Na Lwa w tym miesiące w niesamowity sposób będzie wpływać energia Słońca, a w połączeniu z Wenus sprawi, że Lew będzie w wyjątkowo miłosnym nastroju, pełen uniesień, nostalgii i namiętności. Energia, która będzie mu towarzyszyć, jak również panująca aura, będą sprawiać, że będzie lekko niespokojny. Będzie to skutkować podejrzliwością, a nawet zazdrością o partnera, co może skutkować niewielkimi kłótniami i nieporozumieniami. Nie będą one jednak na tyle poważne, żeby zepsuło to ich relację. Na pewno będzie to uczuciowo wyjątkowy miesiąc, emocjonalny i uczuciowy, choć lekko niespokojny.

Samotne Lwy zdecydowanie mogą liczyć na wakacyjny romans, będą rozsiewać wokół siebie czarującą aurę, dzięki czemu będą się cieszyć dużym powodzeniem.

Kariera i finanse:

Lew w pracy, zachowa duży spokój, ale dzięki temu będzie lepszy od innych. Więcej zobaczy, spokojniej zareaguje, popełni mniej błędów. Być może zrobi mniej, ale lepiej i to właśnie zostanie dostrzeżone. To z kolei przełoży się na dodatkowe gratyfikacje i pochwały. Jeśli Lew będzie robił swoje, tak jak uważa za stosowne, nie oglądając się na nikogo, może dużo osiągnąć.

Zdrowie:

Lew w tym miesiącu na zdrowie nie będzie narzekał. Oprócz chwilowych niedyspozycji i problemów trawiennych, nic poważnego nie powinno go spotkać.

Horoskop na lipiec dla Panny:

Dla zodiakalnej Panny lipiec będzie pracowitym miesiącem. Kiedy inni będą wypoczywać, ona z uporem będzie dążyć do realizacji swoich celów. To bardzo dobry czas na inwestowanie w siebie, aby być przed innymi.

Uczucia:

Panna w tym miesiącu będzie miała w sobie dużo energii, ale wcale nie spożytkuje jej na okazywanie uczuć partnerowi. Wręcz przeciwnie, będzie dużo bardziej zajęta sobą. To nie wpłynie dobrze na jej związek, dlatego mogą pojawić się nieporozumienia, a nawet konflikty. Niestety wpływ Marsa, szczególnie w drugiej połowie miesiąca sprawi, że Panna pokaże swoje bojowe nastawienie. To, co może jej pomóc zachować harmonię i porozumienie w związku, to zrozumienie partnera i dobra komunikacja.

Samotne Panny mają szansę na poznanie kogoś ciekawego, jednakże nie wykażą się dużą inicjatywą, co znacznie uniemożliwi im budowania głębszych relacji. Dlatego na stały związek w tym miesiącu nie powinny liczyć.

Kariera i finanse:

Układ planet będzie bardzo przychylny Pannie. Co prawda, w tym miesiącu nie będzie dużo okazji do wykazania się, jednakże będzie to czas bardzo intensywny. Głównie z tego powodu, że pojawią się w życiu Panny nowe okoliczności i możliwości, do podnoszenia swoich kompetencji i wiedzy, które z czasem okażą się kluczowe w jej rozwoju. Jeśli Panna nie będzie się wzbraniać przed nauką, to z czasem przełoży się to na wymierne korzyści finansowe, a także podniesienie prestiżu.

Choć Panna nie powinna się spodziewać dodatkowych środków finansowych, to tyle ile tylko może, powinna zainwestować w siebie.

Zdrowie:

Panna w tym miesiącu będzie trochę przemęczona. Powinna jednak uważać na to, aby niehigienicznym trybem życia nie rozregulować swojego organizmu. Wyważenie czasu aktywności i odpoczynku, będzie w tym miesiącu kluczowe dla jej zdrowia i komfortu psychicznego.

Zdjęcie Sprawdź horoskop na lipiec. Co przyniosą nadchodzące dni? / 123RF/PICSEL

Horoskop na lipiec dla Wagi:

Dla zodiakalnej Wagi lipiec będzie ciekawym miesiącem. Choć niekoniecznie wszystko będzie się układać po jej myśli. Przed Wagą wiele wyzwań, mogą też pojawić się pewne problemy, jednakże ze wszystkim sobie poradzi.

Uczucia:

Zarówno Merkury, jak i Mars sprawią, że Waga może łatwo wybuchać gniewem i nie do końca będzie w stanie opanować swoje emocje. Jednakże Słońce sprawi, że w połowie miesiąca złagodnieje, a wszystkie konflikty i nieporozumienia zostaną wyjaśnione. Koniec miesiąca dla związku zodiakalnej Wagi, będzie bardzo udany. Wenus sprawi, że atmosfera będzie romantyczna, a kilka wspólnie spędzonych dni, sprawi, że ich miłość się umocni.

Samotne Wagi będą miały szansę na poznanie nowych osób, przed nimi wiele ciekawych znajomości, jednakże na spotkanie prawdziwej miłości mają małe szanse.

Kariera i finanse:

Waga w pracy będzie się bardzo starać w tym miesiącu. A nie będzie jej łatwo. Będzie chciała osiągnąć bardzo dużo, w krótkim okresie czasu, a nie będzie to możliwe. Dlatego poczuje sama u siebie frustrację i będzie wytwarzać sama sobie presję. Tak będzie do czasu, kiedy uzmysłowi sobie, że może osiągnąć dużo, ale wolniej, spokojniej i w przyszłości. Jej racjonalna strona dojdzie do głosu i szybko poradzi sobie z chaosem, który sama wywołała. Finansowo będzie dobrze, ale nie aż tak dobrze, jakby Waga tego chciała. Nie będzie jednak tak źle, żeby nie mogła pozwolić sobie na drobne przyjemności, czy krótki wyjazd.

Zdrowie:

Głównym problemem zdrowotnym zodiakalnych Wag, mogą się okazać problemy gastryczne, ale też wbrew panującej aurze i porze roku, przeziębienia. Tutaj jednak Wagi powinny się pochylić na swoją odpornością.

Horoskop na lipiec dla Skorpiona:

Dla zodiakalnych Skorpionów lipiec będzie bardzo dobrym i wesołym, rozrywkowym miesiącem. To czas, który może spędzić bardzo aktywnie, dużo zwiedzić, spróbować nowych rzeczy, ale przede wszystkim spędzać czas z wartościowymi ludźmi.

Uczucia:

Duża ilość energii, którą dostarczy Skorpionowi Słońce, sprawi, że będzie on chciał planować spotkania, wakacje i wyjazdy, ze znajomymi. Będzie miał wiele pomysłów, a Merkury doda mu skrzydeł do działania. Z kolei wpływ Wenus sprawi, że uczucia do partnera będą bardzo silne i będzie on chciał spełnić również oczekiwania ukochanej osoby, a nie tylko swoje. To będzie czas spotkań ze znajomymi, imprez, wyjazdów.

Samotne Skorpiony będą otwarte na poznawanie nowych osób, a wśród nich znajdą się również takie, które będą w stanie poruszyć duszę Skorpionów i zrobić na nich duże wrażenie. Może się to skończyć trwałymi więziami, a nawet odnalezieniem prawdziwej miłości.

Kariera i finanse:

Na ciężką pracę Skorpion nie będzie miał ani ochoty, ani czasu. Tak więc powinien skupiać się na tym, co najważniejsze i najpilniejsze, uważając, aby nie narobić sobie niepotrzebnych zaległości. Nie zabłyśnie w tym miesiącu, niczym szczególnym się nie wykaże, nie będzie szans na awans, czy podwyżkę. Ale za to będzie miał względny spokój, czas i przestrzeń, do wypoczynku, co po intensywnych miesiącach się bardzo przyda.

Nie powinien liczyć na dodatkowe pieniądze, choć na pewno mu ich nie zabraknie, również na przyjemności, bo najważniejsze będzie z kim, a nie za ile.

Zdrowie:

Skorpion powinien w tym miesiącu nie przesadzać z używkami i uważać na kości i stawy, gdyż w ferworze dobrej zabawy, może go spotkać nieprzyjemna kontuzja.

Horoskop na lipiec dla Strzelca:

Dla zodiakalnego Strzelca lipiec okaże się bardzo dobrym okresem w jego życiu, będzie on otwarty na nowości, dużo bardziej odważny niż zwykle. To, co ciekawe, w tym czasie przestanie się przejmować wszystkim i wszystkimi, a zajmie się głównie sobą i tym, żeby się dobrze bawić.

Uczucia:

Słońce w połączeniu z Marsem sprawią, że Strzelec w lipcu, będzie odważny, silny, pełen witalnej energii. Na pewno skorzysta na tym Jego związek, ponieważ jak nigdy, nie będzie uciekał o swoich spraw i zajęć, a będzie szukał sposobów i pomysłów na dobrą zabawę. Możliwe, że zaplanuje dla siebie i swojego partnera ciekawy wyjazd, czy wycieczkę, gdzie wspólnie będą się bardzo dobrze bawić. To będzie najlepszy czas od dawna, przepełniony spokojem, miłością i zwracaniem uwagi na potrzeby drugiej strony.

Samotne Strzelce, mają szansę, co najmniej, na gorący wakacyjny romans i to one będą decydowały o tym, jak to się potoczy, czy utną tą znajomość, czy ją podtrzymają, z nadzieją na coś więcej.

Kariera i finanse:

Merkury sprawi, że lipiec w sferze zawodowej, nie będzie najlepszy dla Strzelca. Choć będzie on pełen energii, to jednak nie będzie ona skierowana na ciężką pracę, motywację, zorientowanie na realizację celu zawodowego. Dlatego może on postępować trochę chaotycznie, z tego powodu powinien sam siebie sprawdzać, aby nie popełnić niepotrzebnych błędów. Nie będzie to zbyt trudne, gdyż w tym miesiącu pracy i obowiązków nie będzie zbyt dużo.

Finansowo będzie to całkiem dobry miesiąc. W tym miesiącu, Strzelec ma szanse odzyskać jakieś zaległe wynagrodzenie, profity, gratyfikacje, czy zwroty. Coś, co mu się należy i na co czeka od dłuższego czasu.

Zdrowie:

W lipcu Strzelec będzie się czuł bardzo dobrze, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Będzie to czas, w którym odczuje potrzebę odpoczynku, ale przez wzgląd na konieczność naładowania wewnętrznych akumulatorów, a nie chorobowe osłabienie. I to właśnie ten wypoczynek, będzie dla niego najważniejszy.

Zdjęcie Co przyniesie nowy miesiąc? / 123RF/PICSEL

Horoskop na lipiec dla Koziorożca:

Dla zodiakalnego Koziorożca lipiec będzie miesiącem, w którym będzie potrzebował głównie samotności, we wszystkich sferach swojego życia i to będzie się przekładało na jego zachowanie, ale też samopoczucie. Im więcej czasu spędzi samotnie, tym lepiej dla niego.

Uczucia:

Duży wpływ na Koziorożca w tym miesiącu będzie miał Mars, dużo większy niż Słońce i Wenus razem. Tak więc energia będzie wpływała na to, że Koziorożec najlepiej będzie czuł się sam ze sobą. Odosobnienia będzie szukał także w związku, co nie będzie entuzjastycznie przyjęte przez partnera. Tak więc, aby mogło obyć się bez kłótni i konfliktów, powinni dać sobie od siebie odpocząć, a może nawet wyjechać na oddzielne wakacje. co wcale nie zepsuje ich związku, a wręcz przeciwnie, może im to wyjść na dobre.

Samotne Koziorożce również będą stronić od ludzi, wybierać miejsca ustronne i spokojne. Nie będą dążyć do zawierania nowych znajomości, a tym bardziej filtrów i poszukiwań osoby do zbudowania związku, dlatego też nic takiego się nie stanie.

Kariera i finanse:

Ponieważ wpływ Marsa będzie miał na Koziorożca w tym miesiącu bardzo duży wpływ, powinien on się zdecydować na pracę samodzielną. Trudno będzie mu się odnaleźć zarówno w pracy z grupą, jak i w zarządzaniu innymi. Jeśli nie będzie miał innego wyjścia to oczywiście, jak to Koziorożec, wykona wszystko perfekcyjnie, ale bez stresu, nerwów, a może nawet agresji się nie obejdzie. Za to w finansach będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze. Koziorożec może się spodziewać dodatkowych pieniędzy, które powinien odłożyć na przyszłość.

Zdrowie:

Koziorożca może czekać w tym miesiącu jedynie wiele stresu, dlatego, to co mu potrzebne, do lepszego samopoczucia, to spokojna przestrzeń, w której będzie się mógł wyciszyć i zrelaksować.

Horoskop na lipiec dla Wodnika:

Dla zodiakalnego Wodnika lipiec będzie bardzo energetycznym miesiącem. Wodnik w tym miesiącu nie będzie na nic czekał, on sobie wszystko weźmie sam. Będzie miał siłę, determinację, upór i chęci. To będzie dla niego czas, w którym będzie mógł bardzo dużo osiągnąć.

Uczucia:

Choć Wodnik zazwyczaj czeka na to, co przyniesie mu los, w tym miesiącu weźmie stery w swoje ręce, czym bardzo zaskoczy swojego partnera, a nawet mu zaimponuje. Będzie planował, organizował, wychodził z inicjatywą. Dzięki temu, w jego związku zapłonie ogień. Ogarnie ich namiętność i poczują się blisko, jak jeszcze nigdy. To będzie dla nich bardzo dobry czas, a jeśli uda im się wyjechać, choć na krótki urlop, Wodnik okaże się duszą towarzystwa.

Samotne Wodniki jak najbardziej mają szansę na poznanie nowej osoby, Mars obdarzy ich siłą i przebojowością, a Wenus uczuciowością, co sprawi, że zodiakalne Wodniki będą mogły przebierać w adoratorach.

Kariera i finanse:

W pracy Słońce sprawi, że Wodnik zacznie być dostrzegany przez innych, ale z tej bardzo pozytywnej strony. Kiedy inni będą odpoczywać, włączać wsteczny bieg, Wodnik przyspieszy, zrobi dużo więcej niż musi, ale dzięki temu, pójdzie prostą drogą po awans i podwyżkę. Nikt i nic w tym miesiącu nie stanie mu na drodze, a wszelkie przeciwności będą tylko drobnymi wyzwaniami. W tak dobrej kondycji Wodnik nie był już dawno, dlatego powinien to dobrze wykorzystać, tym bardziej, że czasu na pracę nie będzie miał zbyt wiele.

Finansowo będzie bardzo dobrze, na tyle, że Wodnik będzie mógł pozwolić sobie na większość rzeczy, po które będzie chciał sięgnąć.

Zdrowie:

Zdrowie i samopoczucie będą u Wodnika bardzo dobre. Na pewno powinien on uważać na urazy i kontuzje, ze względu na bardzo odważne zachowania i brak ograniczeń w wolnym czasie.

Horoskop na lipiec dla Ryb:

Dla zodiakalnych Ryb, lipiec będzie upływał pod znakiem błogiego lenistwa. Niewiele się u nich wydarzy w tym miesiącu, choć na pewno humor będzie im dopisywał.

Uczucia:

Słońce sprawi, iż Ryby będą pozytywnie nastawione, pełne dobrego humoru i nostalgiczne. Jeśli tylko ich partner również lubi odpoczynek w formie nic nierobienia i błogiego leniuchowania, spędzą ten czas razem ze sobą, odpoczywając w każdej wolnej chwili, ciesząc się spokojem. Jeśli jednak, ich partner ma zapędy do aktywnego spędzania czasu, lepiej dla nich, żeby urlop spędzili oddzielnie, oddając się takim czynnościom, jakie im najbardziej odpowiadają, a unikną niepotrzebnych spięć i kłótni.

Samotne Ryby będą zdecydowanie dużo bardziej nastawione na zwracanie na siebie uwagę, niż zdobywanie. I trzeba przyznać, że powodzenie w tym miesiącu będą miały duże. Bić będzie od nich pozytywna energia i romantyzm.

Kariera i finanse:

Cokolwiek Ryby zrobią, zostanie to uznane za takie, jakie miało być. Nie będą się ani przemęczać, ani specjalnie stara, a i tak wszystko dobrze wyjdzie. Ryby w lipcu będą miały dużo szczęścia, zarówno do okoliczności, jak i do ludzi. Dlatego może się okazać, że choć niewiele się napracują w tym miesiącu, to i tak, czeka na nich dodatkowa nagroda, premia, albo zapomniane zaległe wyrównanie. Faktem jest, że Rybom nie zabraknie pieniędzy na urlop i własne przyjemności.

Zdrowie:

Ryby w lipcu będą musiały uważać na siebie trochę bardziej niż zwykle. Mogą bowiem je spotkać przeziębienia, choroby wirusowe, w tym również żołądkowe. Słaba odporność Ryb da o sobie znać i może ona wyłączyć je co najmniej na kilka dni z życia publicznego.