Horoskop na pełnię Księżyca w Wodniku. Te znaki zodiaku czeka płomienny romans

Pełnia Księżyca w sierpniu 2022 to jednocześnie ostatni Superksiężyc tego roku, czyli zjawisko, gdy Księżyc jest najbliżej Ziemii, przez co jego tarcza wydaje się większa i jaśniejsza.

Luna będzie oddziaływać na nas teraz intensywniej. Wzmocni energię powietrznego Wodnika, dodając nam odwagi do podejmowania decyzji i spojrzenia na świat z innej perspektywy. Na co jeszcze powinniśmy się przygotować?

Tego, jaki wpływ na człowieka ma pełnia Księżyca, która wypada już lada chwila, dowiesz się poniżej. Przygotowaliśmy krótki horoskop na pełnię Księżyca Jesiotrów dla każdego znaku zodiaku.

Reklama

Pełnia Księżyca w sierpniu - kiedy jest? Superksieżyc zobaczymy na niebie tej nocy

Pełnię Księżyca w sierpniu 2022 będziemy mogli podziwiać na niebie w nocy z 11 na 12 sierpnia. Zjawisko zwane Superksiężycem swoje apogeum osiągnie około godziny 3:36 nad ranem.

Jest to ostatnia w tym roku pełnia Księżyca określana również jako Ksieżyc Jesiotrów. W tym roku zjawisko to zbiegnie się również z innym, interesującym wydarzeniem astronomicznym - Perseidami, które co roku zachwycają nas swoim pięknem.

Nadchodzi noc spadających spadających gwiazd, jednak meteory dziś w nocy mogą być słabo widoczne, a winowajcą takiego stanu rzeczy będzie właśnie Superksiężyc.

Pełnia Księżyca - wpływ na człowieka. Energia Wodnika zachęca nas do zmian

Sierpniowa pełnia Księżyca w Wodniku przypada na sezon ognistego, zodiakalnego Lwa, czyli indywidualisty, który otwarcie wyraża swoje zdanie i dąży do wytyczonych przez siebie celów. To doda nam odwagi do zmian i uporania się z tym, co nam nie służy - zarówno relacji, jak i pracy. Pamiętajmy, że pełnia Księżyca to czas zakończeń, które mają nas wyzwolić.

Będziemy się rozwijać, podejmując nowe inicjatywy, jednocześnie biorąc pełną odpowiedzialność za swoje decyzję. Pomoże nam w tym Saturn, który będzie niezwykle aktywny podczas tej pełni Księżyca. Trzeba jednak pamiętać, że planeta narzuca na nas presję, która czasem może wydawać się przytłaczająca.

Zdjęcie Pełnia Księżyca pozwoli nam zrozumieć, że zmiany są ważne / 123RF/PICSEL

Nie wszystko musi więc pójść z planem. Tym bardziej że oddziaływał będzie na nas również Uran, czyli planeta, zwiastująca nieprzewidziane zdarzenia i incydenty. Nie zapominajmy więc, że każde nowe doświadczenie czegoś nas uczy.

A doświadczeń tych może być sporo. Zwłaszcza jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, na które za sprawą flirciarskiej Wenus, która również namiesza w trakcie pełni Księżyca. Planeta miłości, łącząc się z towarzyskim Lwem, sprzyja zabawie i zawieraniu nowych znajomości. Zarówno tych przelotnych, jak i trwałych.

Pełnia księżyca sierpień 2022 - Jak wpłynie na znaki zodiaku?

Jak pełnia Księżyca w Wodniku wpłynie na znaki zodiaku? Przedstawiamy krótki horoskop dla wszystkich. Sprawdźmy, jak wpłynie na nas układ planet!

Baran (21.03-19.04)

Zodiakalne Barany powinny teraz ostatecznie przepracować to, nad czym głowią się od dawna. Przemyślenie pewnych kwestiami jest konieczne, jednak warto pamiętać, że czasem to najprostsze rozwiązania są kluczem do sukcesu. Zwłaszcza w sprawach osobistych. Zastanówmy się, które relacje nam służą, a które nie. W pracy warto pokażmy swoją kreatywność i wrodzone zdolności przywódcze, angażując się w nowe projekty.



Byk (20.04-20.05)

Pełnia Księżyca w Wodniku przysienie osobom spod znaku Byka ważną lekcję. Zrozumiemy, że nie warto za wszelką cenę trzymać się kurczowo osób, które nie angażują się w relacje. Zawirowania w życiu osobistym wiele nas jednak nauczą. Odkryjemy, kim są nasi prawdziwi przyjaciele. W pracy warto być teraz otwartym na współpracę, która często może przynosić lepsze efekty, niż samodzielne działania.



Bliźnięta (21.05-20.06)

Powietrzny Wodnik sprzyja Bliźniętom. Powinniśmy wyjść ze swojej strefy komfortu, w której i tak od dawna czegoś nam brakowało... To dobry czas na zmianę pracy lub okrycie nowego hobby, które przyniesie nam sporo satysfakcji. Wenus zadba o to, aby Bliźnięta miały teraz dużo okazji do flirtów. Nie warto się w nie jednak za bardzo angażować, jeśli jesteśmy w stałych związkach... Samotne osoby mogą za to poszaleć!



Zdjęcie Pełnia Księżyca u niektórych znaków zodiaku wyzwoli pragnienie romansu / 123RF/PICSEL

Rak (21.06-22.07)

Rakom pełnia Księżyca przyniesie ukojenie. Powinniśmy teraz zrobić coś dla siebie, aby pozbierać się po miłosnych rozczarowaniach. Być może już niedługo na horyzoncie pojawi się nowa, interesująca znajomość. Teraz jednak warto skupić się na sobie i będzie to miało również dobry wpływ na nasze życie zawodowe. Jeżeli będziemy skrupulatnie wykonywać swoje obowiązki, dostaniemy szansę na podwyżkę lub awans.

Lew (23.07-22.08)

Pełnia Księżyca Jesiotrów to czas Lwów, które teraz czeka naprawdę świetny okres w pracy. Wrodzoną charyzmą i pewnością siebie można naprawdę wiele ugrać, jednak nie powinniśmy popadać w samozachwyt. W przeciwnym razie mogą czekać nas konflikty ze współpracownikami. Zodiakalne Lwy powinny teraz zadbać o relacje z rodziną i partnerem. W stałych związkach osób spod znaku Lwa mogą pojawiać się drobne zgrzyty, jednak można je łatwo załagodzić, próbując zrozumieć perspektywę drugiej osoby.

Panna (23.08-22.09)

Nie obawiajmy się nowych wyzwań. Chociaż Panny nie mają nic przeciwko rutynie w życiu zawodowym, a dobra organizacja to ich drugie imię, nie wszystko da się przewidzieć. Ostatecznie drobne zmiany mogą nam przynieść korzyści. Warto otwarcie porozmawiać teraz z partnerem i powiedzieć, co nam się nie podoba. Zodiakalne Panny słyną z dbałości o innych, jednak nie muszą przy tym zaniedbywać siebie.



Waga (23.09-22.10)

Superksiężyc sprawi, że osoby spod znaku Wagi podejmą ważną decyzję. To dobry moment, aby zaangażować się w relację z osobą, ku której skłania się nasze serce. Nawet jeśli boimy się odrzucenia, powinniśmy teraz zaryzykować. W pracy kreatywność powietrznego Wodnika rozkwitnie. Nowe pomysły posypią się jak z rękawa, wprawiając w podziw szefa i współpracowników. Musimy jedynie uważać tych, którzy mogą chcieć przypisać sobie nasze zasługi.



Zdjęcie Wodniki mają szansę odnaleźć teraz prawdziwą miłość. Ich urok osobisty będzie nie do odparcia / 123RF/PICSEL

Skorpion (23.10-21.11)

Pełnia Księżyca w Wodniku to czas, gdy Skorpion powinien przerwać swój "wyścig szczurów". Wszyscy dobrze wiedzą, że nasze zaangażowanie w pracy jest godne podziwu, jednak warto się teraz skupić na relacjach z przyjaciółmi i rodziną. Trochę je zaniedbaliśmy, prawda? Porozmawiajmy więc szczerze z bliską osobą i przeprośmy ją za oziębłość. Wspólnie spędzony czas wszystko jej wynagrodzi.

Strzelec (22.11-21.12)

Dla Strzelca nadchodzi okres zmian. To również koniec trwania w niesatysfakcjonujących relacjach. Powinniśmy przygotować się na niespodzianki. Dojdzie do spotkania z przypadkową lub dawno niewidzianą osobą, która wywrze na nas ogromny wpływ, skłaniając nas do zmiany perspektywy. W pracy warto teraz pomagać innym, bo w dłuższej perspektywie przyniesie to duże korzyści.



Koziorożec (22.12-19.01)

Pełnia Księżyca to dla Koziorożca czas dbania o własne zdrowie. Śmieciowe jedzenie, nadmiar alkoholu i papierosy nam nie służą, a zdrowy styl życia przyczyni się do poprawy naszego samopoczucia. Poza tym czas spędzony w parku lub na siłowni może zaowocować u samotnych Koziorożców nowymi znajomościami. Warto wyjść ze swojej skorupy również w pracy. Wrodzona inteligencja tego znaku zodiaku nie wystarczy, aby odnieść sukces. Musimy się jeszcze przełamać i popracować nad pewnością siebie, a wtedy udowodnimy, że stać nas na wiele.



Wodnik (20.01.-18.02)

Pełnia Księżyca Jesiotrów zintensyfikuje pragnienia Wodnika, który zacznie się teraz przybliżać do życiowego celu. To dla nas dobry czas na rozwój osobisty. Praca z terapeutą czy osobistym doradcą może pomóc nam dostrzec negatywne schematy, które powielaliśmy. Wyjazd poza miasto to świetna okazja do tego, aby kogoś poznać. Wodniki w związkach mogą czuć się nieco ograniczone i warto o tym szczerze porozmawiać z partnerem.



Ryby (19.02-20.03)

A jak pełnia Księżyca wpłynie na osoby spod znaku Ryb? W związkach mogą pojawić się sprzeczki i nieporozumienia. Zazdrość to przytłaczające uczucie, jednak emocjonalne Ryby mają często skłonność do przesady, więc nie warto wyciągać pochopnych wniosków. Single mogą teraz śmiało randkować. Trzeba jedynie uważać, aby zbyt szybko nie zaangażować się w znajomość z osobą, która nie myśli o nas poważnie. W pracy będzie stabilnie.

Czytaj również:

Pełnia Księżyca w sierpniu przykryje noc spadających gwiazd

Jak pełnia Księżyca wpłynie na nasze zdrowie?

Najjaśniejszy Księżyc w tym roku. Odczują to 4 znaki

Zobacz także: