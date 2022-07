Najjaśniejszy księżyc w tym roku - 4 znaki odczują tę pełnię najbardziej

Czas pełni księżyca to moment, w którym albo otrzymujemy sporą dawkę dobrej energii do działania, albo przeciwnie - czujemy się przytłoczeni. Pełnia budzi emocje, często wybuchające wtedy jak uśpiony wulkan. Wyzwolenie - to jest to, co nam daje i nie ma tu znaczenia, czy objawia się to pozytywną czy negatywną energią. Wychodzimy zawsze zwycięsko.

13 lipca mamy do czynienia z pełnią w Koziorożcu, a to jeden z najpotężniejszych i najbardziej ambitnych znaków zodiaku. Możemy się więc spodziewać sporej dawki motywacji i siły do działania i pokonywania największych przeciwności losu. Wszyscy poczujemy chęć do rozwoju, budowania i tworzenia nowych rzeczy.

Te znaki zodiaku najbardziej poczują lipcową pełnię księżyca

Baran

Wychodzisz z ukrycia, Baranie. Podczas tej pełni księżyca będziesz w centrum zainteresowania i to dlatego, że pokażesz swoją najlepszą, najbardziej wartościową stronę. Twoja reputacja będzie wprost wspaniała. Jak to z tobą jest na co dzień - pielęgnujesz obraz sukcesu, czy może pozostajesz w cieniu i oddajesz innym palmę pierwszeństwa, nawet jeśli to tobie należą się pochwały? Wykorzystaj czas lipcowej pełni, podejdź do lustra, spójrz sobie w oczy i powiedz "jestem gotowy, żeby wyjść z cienia, jestem gotowy na sukces". Przecież, jeśli nie spróbujesz, nigdy nie dowiesz się, czy jesteś w odpowiednim miejscu i czy masz to, czego ci potrzeba.

Rak

Możesz zauważyć pewne poważne zmiany zachodzące w twoim życiu podczas tej pełni księżyca, drogi Raku. Zwróci ona twoją uwagę na relacje i na to, jak funkcjonują. Niezależnie od tego, czy chodzi o kochanka, przyjaciela, czy nawet partner biznesowego. Ale aby mieć związek, którego zawsze chciałeś, być może będziesz musiał uwolnić się od pewnych wzorców, które trzymają cię w toksycznym schemacie. Jeśli wiesz, że coś nie działa, nie ignoruj tego.! Z drugiej strony, jeśli twoje serce mówi ci, że coś jest w porządku, nie pozwól, aby strach powstrzymywał cię od relacji, na którą zasługujesz.

Zdjęcie Pełnia księżyca / Rosie Kerr / Unsplash

Waga

To może być prawdziwe tornado! Lipcowa pełnia zmusi cię do zmierzenia się z rzeczywistością tego, co dzieje się w twoim życiu prywatnym. Jeśli masz dość obecnych okoliczności, ta pełnia księżyca może być tym, co zmusi cię do ostatecznej przeprowadzki do nowego mieszkania, zrobienia zaległych porządków i zapalenia kadzideł, aby upiększyć energię! Jeśli w domu utrzymują się konflikty i urazy, ta pełnia księżyca może być tym, co w końcu popchnie cię do powiedzenia prawdy. Pamiętaj, że twoje korzenie są tym, co wspiera twój wzrost, a jeśli toczy je zgnilizna, ignorowanie jej doprowadzi do katastrofy.

Zdjęcie Pełnia księżyca może nieźle namieszać w życiu osób spod wybranych znaków zodiaku / 123RF/PICSEL

Koziorożec

Kim jesteś, Koziorożcu? Nie, naprawdę - kim jesteś? Zastanów się nad tym pytaniem przez chwilę, ponieważ ta pełnia księżyca zwraca twoją uwagę na twoją własną tożsamość i sposób, w jaki się pokazujesz światu. Jeśli udajesz kogoś, kim jesteś, nie tylko po to, aby uszczęśliwić kogoś innego, wyrządzasz sobie krzywdę. Nadszedł czas, aby ujawnić swoje potrzeby, aby powiedzieć ludziom dokładnie, kim są. Jeśli im się to nie podoba, to jest ich problem, a nie twój! Pamiętaj - jesteś w podróży w kierunku samorealizacji. Zamiast pozwalać komuś innemu mówić ci, kim jesteś i dokąd zmierzasz, zmień otoczenie. Dostrój się do własnej częstotliwości radiowej, ponieważ twój wewnętrzny kompas dokładnie wie, gdzie iść dalej.

