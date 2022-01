Co wydarzy się w najbliższym tygodniu? Na kogo czekają pozytywne niespodzianki, a kto musi być ostrożny? Odpowiedzi szukajcie w swoim horoskopie tygodniowym, który przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy na 31 stycznia - 6 lutego 2022 - BARAN

Barany będą otwarte na nowe pomysły. Szczególnie w pracy, gdzie odważą się podejmować takie działania, które pokażą inne rozwiązania problemów niż do tej pory. A co w miłości? Zajęte Barany będą miały problem w radzeniu sobie z emocjami i zazdrością. To wywoła też poczucie bezsilności. Samotne Barany poczują pewną blokadę. Pojawi się problem z otwarciem na drugą osobę.

Horoskop tygodniowy na 31 stycznia - 6 lutego 2022 - BYK

Życie i styl Te znaki zodiaku to najczęstsze femmes fatales Aura przyniesie przypływ sił witalnych. W pracy zaczniesz doceniać siebie. Pojawią się sytuacje, w których dowiesz się o sobie więcej. Zajęte Byki mogą mieć problem z utrzymaniem szczęśliwego związku, szczególnie gdy pojawi się odległość. Wolne mogą liczyć na ciekawą znajomość. Poznają kogoś wartościowego. W weekend zadbaj przede wszystkim o relaks.

Horoskop tygodniowy na 31 stycznia - 6 lutego 2022 - BLIŹNIĘTA

Poczujesz przypływ życiowej energii. W pracy zaryzykujesz. Podejmiesz się projektów, które odbiegać będą od dotychczasowych zadań. Zajęte Bliźnięta powinny uważać, bo w powietrzu wisi romans z kimś z zagranicy. Wolne zaś powinny dać szansę nowej znajomości na bliższe poznanie. Możliwe, że to będzie coś więcej niż przyjaźń.

Horoskop tygodniowy na 31 stycznia - 6 lutego 2022 - RAK

W tym tygodniu postawisz na rozwój osobisty. W pracy będziesz musiał nadrobić zaległości. Zajęte Raki mogą być spokojne. Związek, w którym są, sprawi im wiele radości. Wolne raczej nie powinny nastawiać się na zmiany. Najbliższe dni spędzą w samotności. W weekend dobrze Rakom zrobi gotowanie.

Horoskop tygodniowy na 31 stycznia - 6 lutego 2022 - LEW

W tym tygodniu Lwy czekają rewolucje w prywatnej sferze. Zajęte Lwy nie będą wiedziały, kogo wybrać. Czy iść w kierunku kogoś z przeszłości, czy zostać z osobą, z którą, dopiero co rozpoczęły związek. Wolne mogą liczyć na szybkie przygody. W pracy Lwy poradzą sobie z każdym problemem. Pomoże w tym ich optymistyczne podejście. W weekend warto pomyśleć o wyjeździe. Wypad na narty, to może być to.

1 lutego - nów księżyca w Wodniku 2022 w Polsce. Początek nowego cyklu księżycowego. Poczujemy potrzeby zmian.

Horoskop tygodniowy na 31 stycznia - 6 lutego 2022 - PANNA

W tym tygodniu przygotuj się na nowe znajomości zawodowe. W pracy wejdziesz w zupełnie inny krąg ludzi niż do tej pory. Zajęte Panny muszą opanować negatywne emocje. Więcej pokory pomoże stworzyć szczęśliwy związek. Wolne zaś postawią takie wymagania, że żaden adorator nie będzie ich spełniał. W weekend mogą pojawić się problemy zdrowotne.

Horoskop tygodniowy na 31 stycznia - 6 lutego 2022 - WAGA

W tym tygodniu postaw na luz. Nie zawsze musisz być perfekcyjna. W pracy usuń to, co ci niepotrzebne. Zajęte Wagi będą musiały skupić się na związku, na rozwiązaniu problemów tak, aby nikt nie myślał o rozstaniu. Wolne zaś czeka ciekawe spotkanie towarzyskie. Poznają osobę, w której towarzystwie będą się czuły dobrze.

Horoskop tygodniowy na 31 stycznia - 6 lutego 2022 - SKORPION

To będzie niełatwy tydzień. W pracy będziesz mieć wrażenie, że walczysz z wiatrakami. Zajęte Skorpiony będą bardziej czułe. Z książek, które czytają, poznają ciekawe rozwiązania problemów domowych. Wolne zaś czeka spotkanie z osobą, która będzie bardzo romantyczna. W weekend najlepiej będzie, jak wzmocnisz swojej siły witalne.

Horoskop tygodniowy na 31 stycznia - 6 lutego 2022 - STRZELEC

U Strzelców w tym tygodniu może się wiele zmienić. W pracy czas na podjęcie trudnych decyzji, które niosą dwie zupełnie inne drogi. Zajęte Strzelce bardziej będą uważać na to, co mówią do swojego partnera. Wolne zaś na swojej drodze spotkają kogoś, kto pobudzi w nich nowe emocje.

Horoskop tygodniowy na 31 stycznia - 6 lutego 2022 - KOZIOROŻEC

W tym tygodniu na Koziorożce czeka sporo romantycznych chwil. Zajęte Koziorożce mogą liczyć na brak kłótni i spokojne relacje z partnerem. Wolne zaś muszą bardziej skupić się na upatrzonym celu. Dać więcej od siebie. W pracy nie będziesz mieć żadnych problemów, a szef doceni twoją zaradność.

Horoskop tygodniowy na 31 stycznia - 6 lutego 2022 - WODNIK

Wodniki będą musiały zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na swoją pracę inaczej. To będzie czas na podjęcie takich działań, które przyniosą zmiany. Wolne Wodniki powinny być bardziej otwarte. To poprawi ich kontakty z adoratorami. Zajęte zaś miłosnych uniesień poszukiwać będą poza związkiem, a to nie może się dobrze skończyć!

