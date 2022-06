Co czeka nas w piątek? Na co możemy liczyć w sobotę i niedzielę? Poznajcie swój horoskop dzienny na 10,11 i 12 czerwca 2022 r.

HOROSKOP DZIENNY - BARAN

Horoskop na 10 czerwca

Nie pal za sobą mostów. Czasami sytuacje tak mogą się w naszym życiu odwrócić, że będziesz musiała przejść po tym moście jeszcze raz. Możliwe nawet, że nie ostatni.



Horoskop na 11 czerwca

Poznasz dziś plan nowego przedsięwzięcia zawodowego. Okaże się, że bardzo się w zaangażujesz emocjonalnie, a to tylko wróży ogromny sukces oraz szanse podwyżki.

Reklama

Horoskop na 12 czerwca

Czas, Baranie, pomyśleć o zamieszkaniu w jednym mieście, zanim ta odległość spowoduje wasze rozstanie. Nie odkładaj decyzji i omówcie tę kwestię z partnerem.

HOROSKOP DZIENNY - BYK

Horoskop na 10 czerwca

Po południu zaplanuj wycieczkę rowerową z przyjaciółmi. Dobrze ci zrobi taki wypad za miasto, naładujesz akumulatory i nabierzesz dystansu do rzeczywistości.

Horoskop na 11 czerwca

Nie przyspieszaj dziś niczego. Nawet z pozoru ważne decyzje, muszą mieć swój czas i miejsce do tego, by zostały dobrze podjęte. Działanie nie na siłę to początek sukcesu.

Horoskop na 12 czerwca

Dobre samopoczucie, Byku, powinno ci dopisywać przez całą niedzielę, choć nierytmicznie. Wykorzystaj te lepsze chwile na spotkania w gronie znajomych!

Sprawdź: Horoskop miesięczny na czerwiec 2022

HOROSKOP DZIENNY - BLIŹNIĘTA

Horoskop na 10 czerwca

Musisz dziś działać sama dla siebie. Weź sprawy w swoje ręce i nie oglądaj się za siebie. Wszelkie plany uda ci się dziś zrealizować i nawet zrobisz kolejne na następne dni.

Horoskop na 11 czerwca

Obowiązki służbowe tak cię dziś przytłoczą, że będziesz musiała zostać po godzinach w pracy. Nie martw się, domownicy zrozumieją i nawet przygotują kolację.

Horoskop na 12 czerwca

W sprawach sercowych nie oczekuj dzisiaj specjalnych zmian. Cisza między tobą a bliską ci osobą potrwa jeszcze kilka dni. Poprawi się między wami dopiero w połowie tygodnia.

HOROSKOP DZIENNY - RAK

Horoskop na 10 czerwca

Samotne Raki mają szansę na poznanie kogoś ciekawego. Wszystko zależy od twojego nastawienia do sprawy, po prostu musisz dać się poznać i zaprezentować z jak najlepszej strony.

Horoskop na 11 czerwca

To będzie dzień pełen energii i pozytywnych zaskoczeń. Sprawy doprowadzisz do końca, wyjaśnisz zaległe zawodowe konflikty i znów będzie normalnie. Uśmiechnij się.

Horoskop na 12 czerwca

Dzisiaj czeka cię, Raku, masa pracy, mimo że jest niedziela - dzień wolny. Musisz dokończyć wszystkie zawodowe zadania, jeżeli chcesz zacząć nowy tydzień bez problemów.

HOROSKOP DZIENNY - LEW

Horoskop na 10 czerwca

Nie możesz dłużej wątpić we własne siły i możliwości. Pora na szybkie podejmowanie decyzji, tylko tak osiągniesz dziś sukces i tylko tak zrobisz plany zawodowe na kolejne tygodnie.

Horoskop na 11 czerwca

Wpadniesz dziś na genialny pomysł. Przedstawisz go szefowi, a ten zadowolony, zabierze cię na negocjacje i ważne rozmowy dotyczące nowego projektu.

Horoskop na 12 czerwca

Nie pozwól, by nasiliły się dzisiaj konflikty między tobą a partnerem. Z małej sprawy robicie wielki problem i góra nerwów gotowa, a przecież macie zaplanowany wspólny wyjazd...

Sprawdź także: Znaki zodiaku, które najbardziej kochają samych siebie

HOROSKOP DZIENNY - PANNA

Horoskop na 10 czerwca

Dzisiejszy zawodowy konflikt może spowodować wypłynięcie na wierzch niewygodnych dla ciebie szczegółów. Już od rana zacznij robić porządek, by odczuć to jak najmniej boleśnie.

Horoskop na 11 czerwca

Spojrzysz dziś na swoje sprawy z przymrużeniem oka. Po prostu przestaniesz martwić się tym, co jest od ciebie niezależne. Mniej nerwów to lepsze zdrowie.

Horoskop na 12 czerwca

Masz zlecenia, które okażą tak frapujące. Będziesz pracować bez wytchnienia i z przyjemnością, nawet dziś w wolny dzień. A co na to partner? Pomyśl o nim!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Polacy wierzą w horoskopy? Interia.tv

HOROSKOP DZIENNY - WAGA

Horoskop na 10 czerwca

Czeka dziś na ciebie miła niespodzianka w postaci wiadomości od dawno niewidzianej przyjaciółki, która to również stawi się u ciebie w domu osobiście wieczorem.

Horoskop na 11 czerwca

Od dziś, zaczniesz po pracy spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu. Dostrzeżesz uroki wiosny i zbliżającego się lata, piękno przyrody z każdą chwilą dodawać będzie ci energii niezbędnej do życia.

Horoskop na 12 czerwca

Dzięki dzisiejszym wspólnym chwilom możesz dojść do wniosku, że osoba spod znaku Strzelca, z którą planowałaś przyszłość, nie jest w stanie spełnić twoich oczekiwań...

HOROSKOP DZIENNY - SKORPION

Horoskop na 10 czerwca

Prawdziwy spokój oraz ukojenie znajdziesz i osiągniesz dziś tylko we własnym towarzystwie. Dopieść siebie samą pod każdym względem i ciesz się tym dniem, tylko ty.

Horoskop na 11 czerwca

Pojawi się ktoś, kto naprawdę będzie miał szczere intencje. Daj mu się poznać, może z tego wyjść ciekawa przyjaźń, a nawet jest szansa na zbudowanie ciekawej relacji.

Horoskop na 12 czerwca

Wykorzystaj, Skorpionie, niedzielę na prawdziwy relaks. Nie zdarzają ci się zbyt często takie możliwości w związku z charakterem twojego zawodu i dyspozycyjnością w pracy.



Zdjęcie Skorpion powinien odpocząć / 123RF/PICSEL

HOROSKOP DZIENNY - STRZELEC

Horoskop na 10 czerwca

Tylko w pełni profesjonalne wykonywanie obowiązków służbowych zostanie zauważone o docenione przez szefostwo. Pomyśl też o dodatkowych szkoleniach zawodowych.

Horoskop na 11 czerwca

Uda ci się dziś wreszcie zamknąć projekt w pracy. Okaże się on ogromnym sukcesem. Zadowolenie klienta będzie dla ciebie miarą, do której od teraz będziesz zawsze dążyć.

Horoskop na 12 czerwca

Nie zapominaj o swoich bliskich, dla których ostatnio już zupełnie nie masz czasu. Niedziela będzie sprzyjała kontaktom z ludźmi, a spotkania będą się nakładały jedno na drugie...

HOROSKOP DZIENNY - KOZIOROŻEC

Horoskop na 10 czerwca

Twój związek może przeżywać trudne chwile i zostanie wystawiony na ciężką próbę. Od ciebie zależą jego dalsze losy, zatem staraj się, jeśli zależy ci na dobru tej relacji.

Horoskop na 11 czerwca

Skup się na zdrowiu, ubieraj się adekwatnie do sytuacji za oknem. Mogą dopaść cię sezonowe infekcje górnych dróg oddechowych, niestety bardzo uciążliwe.

Horoskop na 12 czerwca

Nie zapominaj, że pracujesz dla firmy, która ma bardzo duże wymagania wobec pracowników, a twoja rola - sprostać im. Niedziela upłynie ci pod znakiem wytężonej pracy.

HOROSKOP DZIENNY - WODNIK

Horoskop na 10 czerwca

Możesz dziś liczyć na wsparcie, nawet materialne, od kogoś starszego z rodziny. To może być twój dziadek lub dalszy wujek, niemniej pozwól im sobie pomóc.

Horoskop na 11 czerwca

Wszystko dziś potoczy się po twojej myśli. Nawet spotkanie z szefem, które odkładałaś na inny termin, odbędzie się dziś i osiągniesz na nim sukces, którego celem będzie podwyżka.

Horoskop na 12 czerwca

Będziesz dzisiaj rozgoryczony, bo ktoś cię strasznie zawiódł. Choć wydaje ci się to na razie niemożliwe, poszukaj dobrych stron, spójrz na wszystko z dystansem.

HOROSKOP DZIENNY - RYBY

Horoskop na 10 czerwca

W firmie szykuje się potężna reorganizacja, o której dowiesz się dopiero dzisiaj, ale twoja sytuacja, Rybo, jest stabilna, więc nie masz żadnego powodu obaw.



Horoskop na 11 czerwca

Ktoś z Twojego bliskiego otoczenia zgłosi się dziś do ciebie po pożyczkę. Warto rozważyć jego prośbę, odda z nawiązką, a pomagać warto.

Horoskop na 12 czerwca

Uważaj dziś na wydatki. Ktoś może chcieć namówić cię do kupienia rzeczy zupełnie niepotrzebnej. Nie daj się zwieść reklamie, one najczęściej kłamią.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: