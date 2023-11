Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy na 27.11-03.12.2023 r. - BARAN

Horoskop tygodniowy na 27.11-03.12.2023 r. - BARAN

Odwrócona 2 kier. W tym tygodniu pośpiech nie wyjdzie ci na dobre. W pracy spokojnie realizuj to, co masz zaplanowane i nie przeskakuj niczego do przodu, bo szybko okaże się, że będziesz musiał coś poprawić albo zawrócić z obranej drogi. Zajęte Barany będą zadowolone z randek, które staną się okazją do gorących wyznań i układania planów. Wolne zaś będą cieszyć się z powodzenia u płci przeciwnej.

Horoskop tygodniowy na 27.11-03.12.2023 r. - BYK

Odwrócona 5 karo. Czeka cię pracowity tydzień. W pracy trudne sprawy ułożą się po twojej myśli, ale będziesz miał problem z zaległościami, których nie uda ci się wykonać na czas. Zajęte Byki powinny być ostrożne w ocenianiu partnera, bo mogą mylić iluzje z rzeczywistością. Wolne zaś będą zmęczone brakiem odpowiednich adoratorów w ich otoczeniu. W weekend spędź więcej czasu na świeżym powietrzu, a pozytywnie wpłynie to na twoje myśli.

Horoskop tygodniowy na 27.11-03.12.2023 r. - BLIŹNIĘTA

10 kier. W tym tygodniu zadbaj o właściwe rozplanowanie planów. W pracy nie przesadzaj z ilością zadań, bo okaże się, że pomocnicy cię opuścili i ze wszystkim będziesz musiał poradzić sobie sam. Zajęte Bliźnięta będą podejrzliwe i niespokojne, a partner może ich irytować z byle powodu. Wolne zaś będą manipulować swoimi ofiarami miłosnymi. W weekend zajrzyj do szafy i zrób w niej porządek, kto wie może trzeba będzie się wybrać na zakupy.

Horoskop tygodniowy na 27.11-03.12.2023 r. - RAK

4 pik. Czeka cię sympatyczny tydzień. W pracy zamiast pouczać kogoś, kto ma problem z wykonaniem zadań, zabierz się samodzielne za trudne sprawy i nie zapomnij o tym powiedzieć szefowi. Zajęte Raki mogą się pogrążyć w wyrzutach sumienia, bo ostatnio więcej flirtowały z kolegą z pracy. Wolne zaś będą zaskoczone, ile wspólnych tematów łączy je z osobą, którą jakiś czas temu poznały w podróży.

Horoskop tygodniowy na 27.11-03.12.2023 r. - LEW

6 karo. W tym tygodniu będziesz pomysłowy i energiczny. W pracy, jeśli skupisz się na obowiązkach, to wykonasz więcej niż masz zaplanowane i bez problemu poradzisz sobie z zaległościami i bałaganem w dokumentach. Zajęty Lwy będą starały się namówić partnera do wspólnych działań, co oczywiście okaże się nie lada wyzwaniem. Wolne zaś mają szansę poznać kogoś, kto szybko je zauroczy.

Horoskop tygodniowy na 27.11-03.12.2023 r. - PANNA

Odwrócona 10 trefl. W tym tygodniu będziesz niecierpliwy. W pracy uważaj na dokumenty, które wypełniasz, bo nietrudno będzie o błędne literówki. Zajęte Panny powinny machnąć ręką na nieporozumienia i nie przejmować się niczym na zapas. Wolne zaś będą miały dobry czas dla nowych znajomości, ale jakoś nikt nie podbije ich serca. W weekend spokojnie zajmij się domowym obowiązkami.

Horoskop tygodniowy na 27.11-03.12.2023 r. - WAGA

Dama pik. Aura tego tygodnia zachęci cię do zaplanowania ważnych spraw. W pracy uważaj, aby nie zgubić istotnych dokumentów, bo możesz mieć niemałe kłopoty. Zajęte Wagi poprawią relacje, zapraszając partnera na romantyczną kolację lub wspólną zabawę. Wolne zaś zamiast czekać aż miłość sprzed miesięcy wreszcie się odezwie, postanowią same wyjść z inicjatywą, aby ewentualnie na dobre zamknąć te drzwi.

Horoskop tygodniowy na 27.11-03.12.2023 r. - SKORPION

8 trefl. Już od samego poniedziałku będziesz działał na najwyższych obrotach. W pracy szybko się okaże, że trudne okoliczności i starcia obrócą się na twoją korzyść. Wrogowie wpadną we własne sidła! Zajęte Skropiony będą zazdrosne o partnera, robiąc mu z tego powodu wyrzuty. Wolne zaś ponownie wejdą w relacje z kimś, to już raz złamał im serce. W weekend uda ci się zarobić nieco dodatkowego grosza.

Horoskop tygodniowy na 27.11-03.12.2023 r. - STRZELEC

Odwrócony Król kier. W tym tygodniu będziesz drażliwy na punkcie swojego honoru. W pracy będziesz musiał poradzić sobie z nieuczciwą konkurencją, która chce cię wygryźć ze stołka. Zajęte Strzelce będą miały mniej czasu na randki z partnerem, bo bardziej ekscytować ich będą spotkania z przyjaciółmi. Wolne zaś będą szybko się nudzić w nowych znajomościach, w których brakować będzie sensacji.

Horoskop tygodniowy na 27.11-03.12.2023 r. - KOZIOROŻEC

3 karo. Aura tego tygodnia radzi nie przejmować się kłótniami. W pracy ktoś ze współpracowników coś zaniedba, ale dzięki twojej determinacji wszystko wróci na dobre tory. Zajęte Koziorożce zrozumieją, że tworzą relacje z właściwą sobie osobą, mimo, że ich myśli nie zawsze są takie dobre. Wolne zaś przestaną zabiegać o kogoś, kto tego nie docenia. W weekend wyśpisz się, a potem skorzystasz z zabiegów sprzyjających urodzie.

Horoskop tygodniowy na 27.11-03.12.2023 r. - WODNIK

Walet pik. Zapowiada się tydzień bez większych trosk. W pracy wszystko będzie układać się zgodnie z twoimi planami, a szef będzie cię wspierał podczas spotkań z lukratywnymi klientami. Zajęte Wodniki postarają się cudem znaleźć więcej czasu dla partnera i zrobić to, o co ich prosi. Wolne zaś będą flirtować na prawo i lewo, nie biorąc żadnej znajomości na poważnie. W weekend zrelaksujesz się w czasie uprawiania sportu.

Horoskop tygodniowy na 27.11-03.12.2023 r. - RYBY

As pik. Aura tego tygodnia namawiać cię będzie do wprowadzenia zmian w swoje życie. W pracy mogą spotkać cię jakieś awanturki z kimś leniwym i mało skutecznym, kto tylko opóźnia twoje działanie. Zajęte Ryby zaplanują czas z ukochaną osobą, aby odkryć na nowo, jak bardzo im na sobie zależy. Wolne zaś będą chciały odnowić znajomość z kimś z przeszłości, kogo kiedyś bardzo kochały.

