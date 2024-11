Zaletą jajecznicy podczas odchudzania jest również to, że można ją bardzo łatwo dostosować do naszych preferencji. Dodatek cebulki, pomidorów czy innych ulubionych warzyw sprawia, że możemy modyfikować danie każdego dnia . Na pewno szybko nam się nie znudzi.

Ilość jajek w jajecznicy warto dostosować do poziomu naszego głodu. Najczęściej robi się ją z 2-3 sztuk. Mają one w sobie niewiele kalorii, przez co warto kierować się własnymi preferencjami podczas przygotowania dania.