Kiedy lany wosk będzie wskazywał przyszłość, a zbliżające się do drzwi buty zaczną osądzać, kto ma największe szanse na zamążpójście, andrzejki - ostatnia okazja do zabaw przed nadejściem adwentu - rozpoczną się na dobre. Ale chociaż noc wypełniać ma przede wszystkim magia, będą również tacy, którym czas upłynie na dobrej zabawie z najbliższymi, wśród śmiechów i rozmów.

Podczas gdy niektórzy zdecydują się na wyjście z domu, inni zabawę zaproszą do jego wnętrza. Nie zabraknie wówczas zastawionych po brzegi stołów. Co jednak przygotować tego wieczoru, by nie spędzić w kuchni zbyt długich godzin, oszczędzając w ten sposób energię do zabawy, ale jednocześnie zaskoczyć gości?