Wakacje 2025 zagrożone? Tutaj lepiej nie leć. Mieszkańcy mają dość turystów

Turyści, chociaż z pozoru długo wyczekiwani, w istocie coraz częściej zamieniają życie mieszkańców w prawdziwą udrękę. Wraz z nadejściem wakacji problem masowej turystyki staje się bowiem bolączką większości popularniejszych destynacji, zmuszając miejscowych do zaciśnięcia zębów. Bo kiedy plaże wypełnione są po brzegi, tłumy przemierzają najpopularniejsze zakątki miast, a kolejki do największych atrakcji ciągną się wręcz kilometrami, codzienność staje się prawdziwym wyzwaniem.

Kiedy więc Hiszpanie skandowali na ulicach skierowane do turystów "nie chcemy was tutaj", z podobnymi problemami mierzyć zaczęły się także inne, wakacyjne kierunki. Sprawie postanowili więc przyjrzeć się nieco dokładniej eksperci Fodors Travel Guide, sporządzając kolejno raport "Fodors NO list 2025". Wskazali w nim miejsca, które lepiej ominąć, by uniknąć tłumów i nieprzyjaznej atmosfery. Polacy mogą być niepocieszeni - uwielbiają bowiem większość z tych kierunków.