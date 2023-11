Spis treści: 01 Znak zodiaku, a życiowa droga. Lepiej iść nią w małżeństwie, czy jednak w pojedynkę?

W astrologii wszystko ma swoje uzasadnienie zapisane w gwiazdach i planetach, nawet to, czy nadajemy się do związku z drugą osobą, czy może lepiej radzimy sobie jako single i singielki na życiowej drodze.

Wiele wskazuje na to, że prym wśród singli wiodą trzy znaki zodiaku, a decydując się na małżeństwo z nimi, warto zastanowić się, czy nie jest to ich chwilowy kaprys, który może zakończyć się dla nas rozwodem.

Oczywiście astrologia może być tylko wskazówką dla naszych życiowych wyborów i nie każdy spod znaku zodiaku, który lepiej radzi sobie w pojedynkę w życiu, będzie skazany na staropanieństwo. Ważne są także indywidualne cechy osoby, jej cele oraz doświadczenie życiowe.

Warto jednak przyjrzeć się niektórych osób, zanim powiemy sakramentalne "tak", a jednym z aspektów oceny może być znak zodiaku i co takiego wróży on w przyszłości małżeństwu.

Wodnik. Niepewny i gotowy do ucieczki

Jednym ze znaków, które nie do końca mogą sprawdzić się w małżeństwie jest Wodnik. Ten znak zodiaku słynie z trudnego charakteru, dyktowanego swoją wrażliwością i emocjonalnością.

Zdjęcie Wodniki bywają zbyt wrażliwe i często wycofują się z relacji / 123RF/PICSEL

W niektórych sytuacjach wrażliwa strona Wodnika jest jak najbardziej ceniona i pożądana, ale gdy chodzi o małżeństwo, może się okazać zbyt nieporadny w kontaktach romantycznych.

Milcząca natura Wodnika także nie jest plusem w kwestii rozwiązywania ewentualnych problemów małżeńskich. Gdy tylko pojawiają się problemy Wodnik może szukać drogi ucieczki, którą będzie właśnie... rozwód.

Panna. Jej perfekcjonizm może namieszać

Astrologia Masz tę cyfrę w dacie urodzenia? Jesteś w gronie ludzi wyjątkowych Opanowane z reguły Panny mogą wydawać się z pozoru idealne do małżeństwa. Jednak posiadają dwie cechy, które mogą sporo napsuć w relacji partnerskiej. Jedną z nich jest perfekcjonizm - wszystko musi iść tak, jak zodiakalna Panna sobie to zaplanuje. Gdy coś nie idzie po jej myśli, lepiej zejść Pannie z drogi.

Miejsca na kompromisy w życiu Panny jest niewiele, a jak wiadomo - w małżeństwie są one niezwykle ważne. Drugą cechą, przez którą małżeństwo z osobą spod tego znaku zodiaku może być nieudane, jest stawianie na siebie. Panny uwielbiają skupiać się na sobie i na swojej drodze rozwoju osobistego. To może być sprzeczne z ideą poświęcania się dla drugiej połówki, a niekiedy nawet może dochodzić do ignorowania drugiej osoby i jej potrzeb.

Strzelec. Niespokojny duch pragnący przygód

Wolny Strzelec w aspekcie znaków zodiaku w małżeństwie to nie puste słowa. Strzelce lubią być wolne, niezależne od nikogo i od niczego. To niespokojne duchy, które pragną przygód i kosztowania życia.

Zdjęcie Strzelec może zbyt mocno pragnąć przygód, będąc mężem lub żoną / 123RF/PICSEL

To nieco kłóci się z małżeństwem, a przynajmniej z jego tradycyjną formą. Czasem pragną poukładanego życia, ale to marzenie w końcu zaczyna ich nudzić i poszukują finalnie wrażeń.

Strzelce znane są także z kochliwości. Często zmieniają obiekty swoich uczuć, co nie jest dobre, będąc w małżeństwie.

