Imię doskonale znane Polakom, a jednak nie nadają go swoim córeczkom. Ma słowiańskie korzenie

Wisława to kobieta, do której można zwracać się przy użyciu kilku popularnych zdrobnień. Należą do nich m.in. Wisia, Wiśka, Wisławka, Wisłeczka, Sławka, Sławeczka.

Wisława jest kobietą cichą i zamkniętą w sobie. To introwertyczka, która najlepiej czuje się w swoim domu, choć nie wyklucza zapraszania do nich gości w postaci bliskich przyjaciół. To oni sprawiają, że Wisława nabiera energii i siły. Kieruje się w życiu własnymi zasadami, których przestrzega i tego oczekuje też od innych. Niezachwiany system wartości Wisławy sprawia, że raz podjętą decyzję trudno jej zmienić. To numerologiczna siódemka. Jest niezwykle wrażliwa. Poruszają ją nie tylko sprawy rodzinne, ale również te, które przytrafiają się ludziom na całym świecie. Czuje silny związek z ludźmi o takiej samej historii. Aby pokazać komuś swoje prawdziwe oblicze, Wisława musi wcześniej dobrze poznać tę osobę.