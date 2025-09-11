Luna - energia samego Księżyca

Imię Luna występuje w Polsce bardzo rzadko, co sprawia, że ich właścicielki zawsze są zapamiętywane! To imię pochodzące z łaciny, oznaczające dosłownie "księżyc". W mitologii rzymskiej Luna była boginią Księżyca, siostrą bogini Słońca. Imię to przywodzi na myśl gwiaździstą noc, srebrzysty blask i niezwykłą aurę, dlatego jest owiane magią.

Luny to kobiety, które rozumieją znaczenie nadanego im imienia - wiedzą, że nie otrzymały go bez powodu. Bardzo często drzemie w nich artystyczna dusza, chęć wyrażenia siebie i przekazania czegoś światu - chętnie więc malują, tańczą, tworzą rękodzieło albo muzykę. Mogą być postrzegane jako oderwane od rzeczywistości czy nieprzystające do tego świata - ale czy naprawdę należy uznać to za wadę?

Diana - kobieta jak bogini

Nieco bardziej popularne jest w Polsce imię Diana, pochodzące od rzymskiej bogini Księżyca, łowów i dzikiej przyrody. W kobietach, którym nadano to imię, drzemie niezwykła siła ukryta za subtelnością i delikatnością. Choć na pozór są eteryczne, potrafią uparcie dążyć do celu i wyjść cało z każdej opresji. Diany cenią sobie wolność i niezależność, same wybierają swoją drogę i nie znoszą, gdy im się coś narzuca. Chociaż twardo stąpają po ziemi, wzrusza je bliskość natury. To w lesie, nad jeziorem czy w ogrodzie znajdują ukojenie - niejednokrotnie wolą przebywać wśród zwierząt i kwiatów niż spotykać się z ludźmi.

Imiona spod znaku księżyca. Niosą w sobie magię i tajemnicę 123RF/PICSEL

Roksana - ta, którą otacza księżycowy blask

Imię Roksana nie kojarzy się bezpośrednio z księżycem, bo nie pochodzi z mitologii. Jego korzenie sięgają natomiast Persji - w języku perskim tłumaczy się je jako "świetlista, promienna", a nierzadko interpretuje jako "blask księżyca".

Sprawdź także swój horoskop dzienny od wróżki Airy

Imię to łączy w sobie egzotykę i tajemniczość, dzięki czemu jest bardzo wyjątkowe. Kobiety, którym je nadano inspirują innych samą swoją obecnością - są subtelne, eteryczne, a jednocześnie drzemie w nich trudna do uchwycenia siła. Choć brzmienie tego imienia nie nawiązuje do księżyca czy gwiazd, z pewnością Roksanom nie brakuje majestatyczności i zagadkowości. Bywają postrzegane jako zdystansowane i niedostępne, ale wynika to wyłącznie z ich potrzeby niezależności i podążania własną drogą.

Aisza - orientalna księżycowa królowa

Do grona imion, które są związane z księżycem, należy również Aisza. Jest bardzo rzadko spotykane w Polsce - być może dlatego, że ma arabskie pochodzenie, przez co nie jest zakorzenione w naszej kulturze. Aisza oznacza "pełną życia", natomiast w tradycji arabskiej imię to łączy się nocą i jej blaskiem, na przykład z księżycem oświetlającymi pustynię. Kobiety, którym nadaje się to imię, mają niezwykłą aurę - są zmysłowe, tajemnicze, ale i niezwykle odważne. Są gotowe do poświęceń i ciężkiej pracy, czym zjednują sobie innych ludzi. Bardzo często stają się inspiratorkami i duchowymi przewodniczkami.

Imiona, które kojarzą się z księżycem i innymi ciałami niebieskimi, są uznawane za jedne z najbardziej tajemniczych. Nic dziwnego - księżyc, słońce i gwiazdy to wciąż nie do końca zrozumiałe dla człowieka zjawiska. Imiona nimi inspirowane pobudzają wyobraźnię i sprawiają, że ich właścicielki wydają się być bardzo interesującymi osobami!

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL