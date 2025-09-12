Obłędne w smaku i aromatyczne. Jeśli szukasz inspirujących przepisów na jesień, dobrze trafiłeś. Proponujemy błyskawiczne w przygotowaniu ciasto z jabłkami i cynamonem z pewnością zachwyci gości i stanie się częścią menu na nadchodzące, chłodniejsze miesiące. Co więcej, do jego przygotowania wcale nie potrzebujesz wymyślnych składników. A te, które wykorzystasz idealnie wpiszą się w ten sezon. W końcu jabłka i aromatyczny cynamon kojarzą się z jesienią.