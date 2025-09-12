Obłędne w smaku ciasto z jabłkami i cynamonem. Zrobi furorę wśród gości
Przygotujesz w godzinę. Obłędne w smaku ciasto z jabłkami i cynamonem z pewnością zrobi niemałą furorę wśród gości. Wypróbuj błyskawiczny przepis idealny na jesień.
Spis treści:
Obłędne w smaku i aromatyczne. Jeśli szukasz inspirujących przepisów na jesień, dobrze trafiłeś. Proponujemy błyskawiczne w przygotowaniu ciasto z jabłkami i cynamonem z pewnością zachwyci gości i stanie się częścią menu na nadchodzące, chłodniejsze miesiące. Co więcej, do jego przygotowania wcale nie potrzebujesz wymyślnych składników. A te, które wykorzystasz idealnie wpiszą się w ten sezon. W końcu jabłka i aromatyczny cynamon kojarzą się z jesienią.
Jabłko i cynamon: właściwości. Tak smakuje zdrowie
Jabłka są ważnym źródłem błonnika, witamin C i A oraz witamin z grupy B i antyoksydantów. Taka zawartość sprawia, że popularne owoce wspierają układ krążenia, wspomagają trawienie i działają korzystnie na odporność. A do tego są niskokaloryczne.
Cynamon słynie nie tylko z charakterystycznego aromatu, ale i swoich właściwości. Działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, ułatwia przyswajanie składników odżywczych i przyspiesza metabolizm.
Dlatego warto uwzględniać takie składniki również w swoich wypiekach.
Szybki przepis na ciasto z jabłkami i cynamonem. Zrobi furorę wśród gości
Składniki
- 2 szklanki mąki pszennej (typ 650),
- 4 - 5 jabłek,
- szklanka cukru,
- 4 jajka,
- 180 g masła,
- cukier waniliowy (1 opakowanie),
- cynamon,
- cukier puder,
- ziarenka z 1/3 laski wanilii,
- dwie łyżeczki proszku do pieczenia,
- kasza manna do posypania blaszki.
Sposób przygotowania:
- Masło rozpuść w rondelku i ostudź.
- Ubij jajka z cukrem i cukrem waniliowym z pomocą miksera.
- Dodaj przestudzone masło i całość znów miksuj.
- Na koniec dodaj mąkę, ziarenka wanilii, 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj.
- Obierz jabłka ze skórki, usuń gniazda nasienne i pokrój w ćwiartki.
- Blaszkę o wymiarach 30 x 25,5 cm posmaruj masłem i posyp kaszą manną.
- Na blaszkę posypaną kaszą manną wylej połowę ciasta i ułóż na niej połowę jabłek. Posyp je cynamonem.
- Wylej na nie drugą część ciasta i ułóż na nim kolejną warstwę jabłek. Oprósz je lekko cynamonem.
- Blachę z ciastem wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 st. C i piecz przez ok. 40 minut-45 minut.
- Gdy ostygnie, możesz je posypać cukrem pudrem. Gotowe!
- Szukasz kolejnych inspirujących przepisów? Zajrzyj do naszych propozycji poniżej.