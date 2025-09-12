Obłędne w smaku ciasto z jabłkami i cynamonem. Zrobi furorę wśród gości

Przygotujesz w godzinę. Obłędne w smaku ciasto z jabłkami i cynamonem z pewnością zrobi niemałą furorę wśród gości. Wypróbuj błyskawiczny przepis idealny na jesień.

Idealne jesienne ciasto? Wypróbuj przepis na to z jabłkami i cynamonem. Smakuje obłędnie
Idealne jesienne ciasto? Wypróbuj przepis na to z jabłkami i cynamonem. Smakuje obłędnie123RF/PICSEL

Obłędne w smaku i aromatyczne. Jeśli szukasz inspirujących przepisów na jesień, dobrze trafiłeś. Proponujemy błyskawiczne w przygotowaniu ciasto z jabłkami i cynamonem z pewnością zachwyci gości i stanie się częścią menu na nadchodzące, chłodniejsze miesiące. Co więcej, do jego przygotowania wcale nie potrzebujesz wymyślnych składników. A te, które wykorzystasz idealnie wpiszą się w ten sezon. W końcu jabłka i aromatyczny cynamon kojarzą się z jesienią.

Jabłko i cynamon: właściwości. Tak smakuje zdrowie

Jabłka są ważnym źródłem błonnika, witamin C i A oraz witamin z grupy B i antyoksydantów. Taka zawartość sprawia, że popularne owoce wspierają układ krążenia, wspomagają trawienie i działają korzystnie na odporność. A do tego są niskokaloryczne.

Cynamon słynie nie tylko z charakterystycznego aromatu, ale i swoich właściwości. Działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, ułatwia przyswajanie składników odżywczych i przyspiesza metabolizm. 

Dlatego warto uwzględniać takie składniki również w swoich wypiekach.

Kwaśne jabłka to podstawa udanej szarlotki alpejskiej
Jabłka i cynamon to duet idealny. Zwłaszcza w cieście123RF/PICSEL

Szybki przepis na ciasto z jabłkami i cynamonem. Zrobi furorę wśród gości

Składniki

  • 2 szklanki mąki pszennej (typ 650),
  • 4 - 5 jabłek,
  • szklanka cukru,
  • 4 jajka,
  • 180 g masła,
  • cukier waniliowy (1 opakowanie),
  • cynamon,
  • cukier puder,
  • ziarenka z 1/3 laski wanilii,
  • dwie łyżeczki proszku do pieczenia,
  • kasza manna do posypania blaszki.

Sposób przygotowania:

  1. Masło rozpuść w rondelku i ostudź.
  2. Ubij jajka z cukrem i cukrem waniliowym z pomocą miksera.
  3. Dodaj przestudzone masło i całość znów miksuj.
  4. Na koniec dodaj mąkę, ziarenka wanilii, 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj.
  5. Obierz jabłka ze skórki, usuń gniazda nasienne i pokrój w ćwiartki.
  6. Blaszkę o wymiarach 30 x 25,5 cm posmaruj masłem i posyp kaszą manną.
  7. Na blaszkę posypaną kaszą manną wylej połowę ciasta i ułóż na niej połowę jabłek. Posyp je cynamonem.
  8. Wylej na nie drugą część ciasta i ułóż na nim kolejną warstwę jabłek. Oprósz je lekko cynamonem.
  9. Blachę z ciastem wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 st. C i piecz przez ok. 40 minut-45 minut.
  10. Gdy ostygnie, możesz je posypać cukrem pudrem. Gotowe!
