Zgodnie z zapowiedziami, widzowie "Kabaretu na żywo. Młodzi i Moralni" spotkają się z dobrze znanymi mistrzami satyry - "Kabaretem Młodych Panów" oraz Robertem Górskim, legendarnym twórcą "Ucha Prezesa" i liderem "Kabaretu Moralnego Niepokoju".

Nowe odcinki przyniosą ostrą, bezkompromisową satyrę polityczną. Na celowniku znajdą się wszyscy - od prawicy, przez lewicę, aż po centrum. Areną komedii staną się gabinety władzy, sejmowe bufety i mniej oczywiste zakamarki politycznego życia.

W premierowym odcinku nie zabraknie zupełnie nowych skeczy. Jednym z nich będzie "Murek - Pilot" - absurdalna mieszanka gry słów i kontrastów, w której świat lotnictwa zderza się z codziennością budowlańców i sklepikarki.

Widzowie zobaczą również pierwszy odcinek cyklu "Prezydent" zatytułowany "Wprowadzenie". Andrzej będzie musiał pożegnać swój dotychczasowy dom, bo od tej chwili Pałac przechodzi w ręce nowego Prezydenta i jego rodziny. Kolejną atrakcją będzie skecz "Spotkanie" - parodia politycznych układów i nocnej partyjki w grę MONOPOLAND w domu Bielana.

„Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni. Nad mętną rzeką” Polsat

A co kryje sejmowy bufet? Czy serwowane tam potrawy są w ogóle jadalne? A może w menu króluje wyłącznie kiełbasa… wyborcza? Odpowiedź znajdziecie w skeczu "Bufet".

Nie zabraknie także premier autorstwa największych mistrzów satyry - "Prezes" Roberta Górskiego oraz "Sprzątaczka" Wojciecha Kowalczyka.

Widzowie mogą spodziewać się błyskotliwych, celnych i przewrotnych żartów. "Młodzi i Moralni" ponownie udowodnią, że potrafią rozbawić, a jednocześnie trafnie punktować absurdy codzienności. A to dopiero początek!

Pierwszy odcinek "Kabaretu na żywo. Młodzi i Moralni. Nad mętną rzeką" już w sobotę o godz. 19:55 - tylko w Polsacie!

