Jak usunąć dane z etykiety na paczce?

Większość paczek dostarczanych przez firmy kurierskie bezpośrednio pod wskazany adres lub umieszczanych w automatach paczkowych, posiadają etykietę, na której znajdują się dane odbiorcy. Zazwyczaj nadrukowuje się tam imię i nazwisko osoby, do której zaadresowana jest przesyłka, numer telefonu czy adres.

Wyrzucenie opakowania wraz z naklejoną etykietą może czasami zwiększać ryzyko, że nasze dane trafią do rąk nieuczciwych osób, które zechcą je wykorzystać dla własnych korzyści. W związku z tym warto pamiętać, by przed wyniesieniem na śmietnik opakowania z naklejoną etykietą, usunąć z niej nasze dane.

Większość paczek dostarczanych przez firmy kurierskie bezpośrednio pod wskazany 123RF/PICSEL

Mogłoby się wydawać, że z opakowania wystarczy odkleić etykietę, ale w rzeczywistości nie jest to takie proste, bowiem w wielu przypadkach etykiety przytwierdzone są do opakowania bardzo mocnym klejem, co niemal uniemożliwia ich zerwanie.

Dobrym sposobem na usunięcie danych z etykiety jest użycie płynu do dezynfekcji rąk. Wystarczy, że niewielką ilość płynu naniesiemy na etykietę i przetrzemy wacikiem. Tusz powinien natychmiast się rozpuścić, dzięki czemu nasze dane znikną z etykiety listu przewozowego.

Alternatywę dla płynu do dezynfekcji rąk może stanowić zwykły zmywacz do paznokci, który służy głównie do usuwania lakieru z paznokci. Taki specyfik również bardzo dobrze poradzi sobie z rozpuszczeniem tuszu na etykiecie.

Czego użyć, zamiast płynu do dezynfekcji i zmywacza do paznokci?

Rzecz jasna nie każdy posiada wspomniany płyn do dezynfekcji rąk oraz zmywacz do paznokci. Zatem chcąc szybko usunąć dane z etykiety listu przewozowego, możemy użyć wody. Wystarczy zwilżyć wodą kawałek ręcznika papierowego i przecierać nim etykietę.

Jeśli jednak i ten trik okaże się zawodny, np. z uwagi na bardzo mocny tusz użyty do nanoszenia danych na etykiecie, sięgnijmy po zwykły długopis i dokładnie zakreślmy nasze dane. Należy jednak pamiętać, że tusz z długopisu może zostać łatwo usunięty, wówczas odczytanie naszych danych nie będzie większym problemem.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 144: Renata Gabryjelska INTERIA.PL