Pochodzący z Człuchowa Krzysztof Jackowski jest dziś jednym z najpopularniejszych polskich wizjonerów. Jasnowidz regularnie dzieli się ze swoimi fanami kolejnymi wizjami, które publikuje w mediach społecznościowych.

W swoich nagraniach profeta odnosi się zarówno do sytuacji w Polsce, jak i poza jej granicami. Dokładnie analizuje wydarzenia, raz za razem dostarczając Polakom kolejnych przewidywań na temat losu naszego kraju. Tym razem jasnowidz Jackowski nie ma dobrych informacji. To co zobaczył przeraża.

Reklama

Zobacz również: Ten obrazek wiele mówi o twojej osobowości. Spójrz i sprawdź!

Czeka nas nowa zaraza? Jasnowidz Jackowski zobaczył to wyraźnie

Strona główna Ekspert o zagrożeniu sejsmicznym w Polsce. Wskazuje trzy potencjalne regiony W najnowszym wideo opublikowanym na YouTubie Krzysztof Jackowski tłumaczy, iż niedawno przeczytał artykuł o mące, do której dodawana będzie zmielona mączka z owadów. To dało mu do myślenia. Wkrótce było tylko gorzej.

"Naszło mnie nagłe poczucie. To nie musi mieć w ogóle związku z tą sprawą, ale skojarzyły mi się czerwone plamy na ciele u ludzi. Okrągłe, w różnych miejscach" - zaczął jasnowidz. "Miałem wrażenie, że te plamy zaczną występować, tak jakby jakaś nowa plaga, jakaś nowa zaraza, w krajach, w których jest ciepło - bliżej równika. Ale jakby te plamy się pojawiły, u młodych ludzi, u dzieci, to wszędzie powstałby alarm. Miałem wrażenie, że to coś bardzo zaraźliwego i zarazem groźnego" - dodał Krzysztof Jackowski.

Błyskawiczne rozprzestrzenianie się i szybka reakcja. Znów czekają nas restrykcje?

Jasnowidz dokładnie opisał zmiany, które miałyby pojawiać się na ciele ludzi. To "równo okrągłe plamy, a w środku biała kropka". "Odniosłem jeszcze jedno dziwne wrażenie. To będzie coś bardzo niebezpiecznego w skutkach, a zarazem błyskawicznie się rozprzestrzeniające. Będzie to tak poważne, że w moim poczuciu wiele państw zacznie reagować zawczasu. Będą od razu jakieś zasady, restrykcje" - stwierdził Krzysztof Jackowski.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz kiedy jasnowidz Jackowski mówi o zmianach na skórze. Plamy i plamki na rękach przepowiadał już w październiku 2022 roku. "To będzie robiło odczyn na skórze i to będzie nawet pokazywane w telewizji, że ludzie mają odczyn na skórze, coś ze skórą. My to będziemy widzieli w telewizji, o tym będzie się mówiło w telewizji. Mimo to wywoła to też wielki lęk" - alarmował.

Zobacz również: Uda ci się zatrzymać ten ruszający się obrazek? Jest na to sprytny trik!