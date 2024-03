Tarot na 1 marca 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: Król Buław

W życiu prywatnym możesz spotkać kogoś, kto najlepiej odnajduje się w walce, planowaniu długich kampanii. Tamta osoba nie da Ci spokoju, jeśli aktualnie jesteś z kimś innym albo wahasz się z wejściem w relację. Wówczas może postawić sobie za punkt honoru przekonanie Cię do podjęcia ryzyka. W finansach przedstaw komuś ekscytujący plan, jeśli chcesz poparcia.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: 7 Kielichów

W życiu osobistym ktoś liczy, ze zdołasz dokonać właściwego wyboru. Niech nie zwiedzie Cię blichtr wielkiego świata i agresywne zaloty połączone z nawałem prezentów. "Bombardowanie miłością" to klasyczny chwyt matrymonialnych drapieżników. Starają się tym oszołomić i zmylić uwagę. W finansach możesz otrzymać kilka propozycji, z których trzeba mądrze wybrać jedną.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: Król Mieczy

W relacjach osobistych trzeba będzie zająć jasne stanowisko. Ogranicz wpływy przeszłości i nie zamartwiaj się przeszłością. Żadne z tych zjawisk tak naprawdę nie istnieje. Liczy się tylko to, co tu i teraz. To możesz kontrolować, chociaż też w ograniczonym stopniu. Pogódź się z tym, a zdołasz czerpać z tego siłę. W finansach niektórych partnerów trzeba będzie odciąć.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: As Denarów

W relacjach prywatnych możliwa będzie informacja o narodzinach lub poczęciu dziecka. Ktoś zwróci się do Ciebie z niemą prośbą o czułą opiekę. Namiętność ustąpi potrzebie "matkowania". Na takie momenty również należy się przygotować. One wiele dają, pozwalają się zbliżyć. W finansach możesz otrzymać zaliczkę, przydatne narzędzie, coś na dobry początek.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Sprawiedliwość

W kontaktach prywatnych ktoś może zechcieć uważnie przyjrzeć się Twojej aktywności. Będzie oceniał kontakty, upodobania. Może mieć coś do powiedzenia o tym, ile i na czym spędzasz czasu. Czy to sprawiedliwe? Obrażanie się i konfrontacja nie będą najlepszą reakcją. W każdym sądzie sposobem obrony jest rozmowa. W finansach możesz otrzymać sprawiedliwą decyzję.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: As Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zachowasz optymizm, dostrzeżesz jego energię i uwierzysz, że nawet kruche początki mogą doprowadzić do czegoś wielkiego. Pierwszy krok rzadko stawiamy do tyłu. Nawet jeśli jest on drobny i niepewny. Skup się teraz na pozytywach. Głośno mów o swoich potrzebach. W finansach wygrają teraz najbardziej zdeterminowani i wygadani.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Rydwan

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że pomkniesz prostą drogą do celu. Nie ma co się zastanawiać, wahać, pytać, czy drugiej stronie na pewno zależy. Najlepszy sposób to sprawdzić! W tym momencie nie uwierzysz słowom. Jedyną gwarancję da Ci Twój własny osąd. W finansach możesz szybko osiągać wyznaczone cele. Dąż ku pełnej niezależności za jakiś czas.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Królowa Kielichów

W życiu osobistym ktoś liczy, że dostrzeżesz puchar pełen miłości znajduje się tuż u Twoich stóp. Wystarczy schylić się i po niego sięgnąć. Czy wtedy jednak korona nie spadnie z głowy? Jeśli poczucie własnej wartości jest u nas słabe, każde ustępstwo kojarzy się z upokorzeniem. Niepotrzebnie! W finansach okaż pozytywne ludzkie emocje, poproś o pomoc.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: Cesarzowa

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zadbasz o swoje gniazdo. Uznanie przypadkowych ludzi, komplementy, przelotne znajomości oraz inne "świecidełka" nie będą teraz tak ważne jak głębokie i trwałe więzi stworzone przez Ciebie wiele lat temu. W Twoim życiu może pojawić się ktoś, dla kogo zechcesz się poświęcić. W finansach pokaż, co masz, ale tego nie rozdawaj.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: 4 Buław

W kontaktach prywatnych ktoś ma nadzieję, że przyjmiesz jego zaproszenie, weźmiesz udział w imprezie. Możesz teraz bardzo rozszerzyć swoje grono znajomych. Upewnij się natomiast, że relacje osobiste nie będą przeszkadzały Ci w pracy lub w nauce. Istnieje bowiem takie ryzyko. W finansach możesz podjąć doraźną współpracę z kimś, kto ma dobre chęci lecz jest niepoukładany.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: 2 Kielichów

W relacjach osobistych ktoś liczy, że będziecie nadawać na tych samych falach, znajdziecie porozumienie. Osoba ta chce na razie pozostawić sobie prywatne życie, rozkład zajęć, przyzwyczajenia. Możliwe będzie życie na dwa domy, spotkania na mieście, długie randkowanie bez przeprowadzki. W finansach możesz wiele osiągnąć z pomocą pewnej "artystycznej duszy".

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych wsłuchaj się w głos serca i sprawdź, co ono NAPRAWDĘ Ci podpowiada. Intuicja to nie to samo co obawa i zachcianka. Nie poddawaj się impulsom, nie działaj pod wpływem czyjegoś ponaglenia. Gdy masz przed sobą trudny dylemat, znajdź spokojne i bezpieczne miejsce, w którym się namyślisz. W finansach możesz skorzystać z porady serdecznej kobiety.

