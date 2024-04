Tarot na 13 kwietnia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą metodyczną, rozważną, mało spontaniczną. Człowiek ten nie należy do najbardziej namiętnych amantów tego świata. Jego miłość nie lśni jak brylant, tylko jak lampka oliwna, która oświetla mroki codzienności. W finansach możesz mieć udane kontakty z fachowcami. Przyjmij do wiadomości ich opinie.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: 9 Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą nieufną. Po ciężkich przejściach trudno jest uwierzyć, że świat wcale się nie zmienił. Że po staremu jest on ciepłym, słonecznym miejscem, w którym może rozkwitnąć zdrowe, silne uczucie. W finansach pewna firma lub osoba zbiera wszystkie fundusze, by przetrwać. Nie zechce więc innowacji.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: As Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy na Twój altruizm, zdolność dzielenia się, wyrozumiałość dla wybujałego apetytu. Druga Strona może autentycznie nie rozumieć, że robi coś niewłaściwego. Zwykle myślimy, że za czyimiś złymi uczynkami stoi perfidia. Częściej jest to jednak zagubienie. W finansach pojawi się pomysł, który można rozwinąć w wielki biznes.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: Cesarz

W relacjach prywatnych zrób teraz użytek ze swojego autorytetu. Ktoś patrzy na Ciebie z podziwem i wyczekiwaniem. Ta osoba chce schronić się pod Twoje skrzydła. Możliwe jednak, że bardziej efektywna okaże się "twarda miłość". Nie pozwól bliskim roztkliwiać się nad sobą. W finansach sukces może przynieść ci niezależna praca, samodzielne stanowisko.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: 10 Denarów

W relacjach prywatnych przyjmij z miłością czyjeś ograniczenia. Niech napełnią Cię one czułością, a nie gniewem. Osoby spętane własną złością, niezdecydowaniem czy smutkiem cierpią najbardziej. Nie potrzebują besztania ani też napomnień. Uwierz, że ktoś dobrze Ci życzy. W finansach możesz otrzymać pomoc od rodziny lub bliskich znajomych.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: As Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba będzie przyjąć do wiadomości, że nie dla każdego jesteśmy najważniejsi. Ktoś może mieć zupełnie inne priorytety niż Ty. A żeby je spełnić, nie zawaha się zrobić czegoś przykrego. Dlatego broń przede wszystkim swojego spokoju i nie poświęcaj się bez reszty. W finansach konieczne będzie szybkie rozwiązanie sprawy, podjęcie trudnej decyzji.

Wszystko o znakach zodiaku 123RF/PICSEL

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: 3 Kielichów

W relacjach prywatnych warto rozszerzyć teraz krąg znajomych. Nie zamykaj się w ciasnej grupce. Wpuść trochę powietrza do swoich związków. Rozmowa z nowymi osobami pozwoli Ci uzyskać świeże spojrzenie na sprawę. Wystrzegaj się też nadużycia czyjegoś zaufania. W finansach trzeba będzie unikać ze wszystkich sił łączenia relacji zawodowych i prywatnych.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: 3 Mieczy

W kontaktach prywatnych pozwól sobie głęboko odczuć rozczarowanie. Pamiętaj natomiast, że nurkowanie w głębiny smutku powinno być dość krótkie. Nie przedłużaj swojego pobytu pod tą mroczną wodą. Dbaj o to, żeby na powierzchni znalazła się życzliwa osoba, która da znak, że czas już wyjść i Ci w tym pomoże. W finansach nie odtrącaj życzliwej pomocy, dobrych rozwiązań.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 9 Mieczy

W kontaktach prywatnych nie poddawaj się lękom, nie słuchaj gróźb z zewnątrz ani... z wewnątrz. Strach ma wielkie oczy, a roztrzęsiona wyobraźnia podpowiada najbardziej fantastyczne scenariusze. Nie musisz reagować na nikogo lękiem ani tym bardziej niechęcią. W finansach zła dyspozycja psychiczna może wpłynąć na decyzje i ograniczyć szanse.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Król Kielichów

W kontaktach prywatnych możesz przejąć wobec kogoś rolę opiekuńczą, a przy tym stojącą w opozycji do tradycyjnych wzorców. Nie oglądaj się na innych. Rób to, co najlepsze dla Ciebie i dla Twojego związku. Do drobnych przeciwności losu podchodź z humorem, na jaki zasługują. W finansach kieruj się honorem, unikaj szybkich i kompromitujących rozwiązań.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: 7 Buław

W życiu prywatnym musisz wykazać się determinacją. Otoczenie raczej nie będzie sprzyjało Twoim miłosnym wyborom. Być może tamci ludzie nie mają racji, a może wiedzą już coś, czego Ty bardzo nie chcesz zobaczyć. Nie umawiaj się na randkę i nie przyjmuj miłosnej propozycji tylko po to, by zrobić komuś na złość. W finansach musisz stać na straży swojej reputacji.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: 6 Denarów

W kontaktach prywatnych trzeba będzie wspomóc kogoś, obdarować tę osobę dobrym słowem i odrobiną uwagi. Starannie dysponuj czasem i chęciami. Nie wylewaj bez umiaru z tej krynicy miłości. W przeciwnym wypadku dla naprawdę potrzebujących może nie wystarczyć nawet naparstka życzliwości! W finansach odkryjesz, że dzielenie się bardzo wzbogaca.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv