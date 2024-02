Tarot na 18 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: 4 Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zwolnisz swój bieg ku indywidualnemu sukcesowi, a może wręcz i przystaniesz, choć na moment. Tamta osoba chce coś z tobą zbudować. Może sprawiać wrażenie niefrasobliwej, ale tak naprawdę myśli o tym, co będzie za wiele lat. I chce mieć na to wpływ już teraz. W finansach ktoś wyhamuje twoje działania, każe się zatrzymać.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: As Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że stworzycie zgrany tandem również ekonomicznie. Dla drugiej strony pieniądze są bardzo ważne, co nie znaczy, że są one najważniejsze. Nie ma jednak co ukrywać - związek jest przyjemniejszy, gdy nie ma w nim złoszczenia się o niezapłacone rachunki. W finansach możesz bardzo wiele zdobyć dzięki praktycznym rozwiązaniom.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 6 Buław

W relacjach prywatnych ktoś chce dać ci dużą swobodę, ale jednocześnie liczy, że dobrze zadbasz o to, co za sobą zostawiasz. Możliwa będzie przerwa w związku lub dyskusja o zmianie jego dynamiki. Niewykluczone, że na jakiś czas się rozstaniecie, by móc powrócić do siebie silniejsi i... bogatsi. W finansach w grę wchodzi wyjazd "za chlebem" na określony z góry czas.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: AS Kielichów

W relacjach prywatnych ty i otoczenie wiele zyskacie, jeśli zrównoważysz altruistyczne dawanie z siebie wszystkiego oraz zazdrosne bronienie tego, co dla ciebie najważniejsze. Nie umniejszaj swoich uczuć, zasług ani związków. Jednocześnie daj do zrozumienia, że robisz wszystko z własnej, nieprzymuszonej woli. W finansach coś jest teoretycznie na wyciągnięcie ręki.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: 4 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zadbasz o solidne, materialne podstawy. Marzycielstwo jest piękne i z pewnością znajdzie się na nie miejsce w twoim związku. Oczekiwania są jednak takie, że stanie się ono siłą napędową do realizacji autentycznych celów, a nie sposobem na unikanie rzeczywistości. W finansach ważne będzie utrzymanie posiadanych dóbr.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: Świat

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zrozumiesz tę prostą rzecz: taniec twoich emocji napędza cały świat wokół ciebie. Z odprysków przypadkowych spotkań i zdarzeń stwarzamy własną rzeczywistość. To prawdziwy cud, że jesteśmy w stanie dopasować ją do cudzego, równie unikalnego uniwersum. Ciesz się tym. W finansach możliwy będzie wyjazd za granicę. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na zaburzenia snu.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: 8 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że będziesz mieć wszystko poukładane. Sprawy jawne i poufne powinny zostać rozdzielone, a każdy w twoim otoczeniu winien znać swoje miejsce. Jeśli o to nie zadbasz, może dojść do niesnasek. Żyjesz w otoczeniu, które domaga się sprawnego zarządzania nim. W finansach skup się na tym, co znasz i umiesz robić. Doskonal swój kunszt.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Królowa Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że nie będziesz poświęcać przesadnej uwagi czemuś, co jej nie wymaga i nie będziesz też drążyć problemów. O niektórych kwestiach lepiej jest zapomnieć. Taka zasada przyświeca temu człowiekowi. Jeśli się z nią nie zgadzasz, znajdziesz tu twardy orzech do zgryzienia. W finansach szukaj nowych dróg zarobku, myśl na lata do przodu.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: Gwiazda

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że staniesz się jego gwiazdą przewodnią. Są takie osoby, które nie muszą być z nami na co dzień, aby wywrzeć na nas nieprzemijający wpływ. Takim kimś możesz zostać właśnie ty. Nie potrzebujesz niczego uczyć ani do tego namawiać. Wystarczy, że dasz przykład swoim istnieniem. W finansach możesz odnieść sukces w branży artystycznej.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Rycerz Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że odróżnisz płytkie zadurzenie od głębokiego uczucia. Pewna osoba prezentuje ci swoje serce. Czy jednak ma pełną kontrolę nad swoimi namiętnościami? Łatwo będzie utonąć w potoku łez, jeśli zgodzisz się na emocje rozcieńczone sentymentalizmem. W finansach nie ulegaj złudzeniom ani osobom, które same siebie oszukują.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: 6 Kielichów

W życiu prywatnym ktoś życzyłby sobie stałej relacji z tobą. Osoba ta będzie chciała mieć cię na wyciągnięcie ręki. Może też nie odzywa się, bo właśnie myśli: "mam jeszcze czas"? Jeśli to ty zwlekasz z odnowieniem znajomości lub z odwiedzinami, to pamiętaj, że nic nie jest dane raz na zawsze. W finansach możesz odziedziczyć po kimś biznes, przejąć schedę.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Giermek Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że nie pozwolisz twojemu praktycznemu podejściu zamknąć się na marzenia i dalekosiężne plany. Jeśli coś aktualnie jest nie możliwe, to jeszcze nie oznacza, że nie będzie osiągalne za jakiś czas. Nie bądź jak dziecko, dla którego miesiąc dłuży się jak rok. Dni upływają szybko. W finansach cel jest znacznie bliżej, niż uważasz.