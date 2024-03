Karty na 2 marca. Wróżka Diana stawia tarota wszystkim znakom zodiaku

Tarot na 2 marca 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: Rycerz Buław

W relacjach prywatnych ktoś ma nadzieję, że dasz z siebie teraz wszystko. Czasem trzeba zagrać va banque, zrobić odważny krok, by zmienić swoje życie. W najgorszym wypadku nauczysz się czegoś o sobie i ludziach, w najlepszym - zrozumiesz, jaka to przyjemność dać się porwać namiętności. W finansach wykaż się zaangażowaniem, a nawet pewną uporczywością.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: 9 Buław

W życiu prywatnym ktoś będzie oczekiwał od Ciebie czujności, a nawet pewnej... nieprzystępności. Pewna osoba ma w sobie coś z łowcy. Lubi wiedzieć, że miłosna zdobycz jest w zasięgu ręki, ale nie pcha się sama w pułapkę. Wysyłaj sygnały dyskretnej zachęty i cierpliwie czekaj na czyjś ruch. W finansach po pewnych nieprzyjemnościach zdołasz ruszyć do przodu.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 8 Kielichów

W relacjach osobistych ktoś liczy, że zdołasz zadbać o siebie. W idealnym świecie ludzie nie depczą sobie nawzajem po piętach, nie następują na odciski, znają swoje granice i proszą o pomoc, gdy nie jest na nią za późno. Żyjemy jednak w rzeczywistości, w której instynkt samozachowawczy musisz niekiedy przeważyć. W finansach czas poszukać nowych dróg lub miejsc zarobku.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: Cesarz

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zrozumiesz powagę sytuacji i wypowiesz się z pozycji autorytetu. Przyjmowanie ról ma kiepską reputację w dzisiejszym świecie, w którym wszyscy chcemy być do bólu "prawdziwi" i "autentyczni". Jednak maski i funkcje pomagają nas chronić podczas wyzwań. W finansach powołaj się na opinię osoby, którą szanujesz Ty i rozmówcy.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: 10 Denarów

W relacjach osobistych ktoś może dać Ci do zrozumienia, że lojalność wobec rodziny po prostu się opłaca. Projekt rozpoczęty miesiące albo i lata temu, ma szansę nareszcie się ziścić. Jeśli boleśnie odczuwasz brak towarzystwa, to teraz może pojawić się go naprawdę sporo! W finansach możesz stworzyć coś, co posłuży kolejnym pokoleniom, kupić ziemię lub dom.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: As Mieczy

W relacjach prywatnych nie warto zniechęcać się pierwszym konfliktem lub czyimś brakiem entuzjazmu. Niektóre idee dojrzewają długo w ludzkich głowach. Gdy już je zasiejesz, dbaj codziennie, aby miały właściwe warunki do wzrostu. Nie obrażaj się, nie odwracaj plecami. W finansach przyjdzie Ci zabiegać o pieniądze w dość surowych warunkach. Dasz radę!

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: 3 Kielichów

W relacjach osobistych ktoś liczy, że będziesz się z nim radośnie bawić, zechcesz wspólnie spędzać czas i że zaakceptujesz jego znajomych. To czas, by poznawać środowisko, w którym obracają się ci, na których Ci zależy. Wchodzisz tak naprawdę z wiązek nie tylko z nimi. W finansach pomocna okaże się rozległa sieć kontaktów. Wychodź częściej z domu.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: 3 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz z przykrością stwierdzić, że czyjeś serce zostało zajęte. Nie jest ważne, czy wypełniła je nowa miłość, czy też ból i rozczarowanie. Chwilowo nie ma co szukać sobie w nim przytulnego schronienia. Pozwól komuś uporać się z tymi emocjami i przede wszystkim zadbaj o siebie. W finansach nie celuj w rynek, gdzie jest ostra konkurencja.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 9 Mieczy

W życiu prywatnym trzeba zrobić teraz uzbroić się w cierpliwość i zrobić najbardziej niekomfortową rzecz na świecie: cierpliwie czekać na niepewny rezultat. Nie wszystko i nie zawsze zależy od nas i z całą pewnością nie będzie należało do nas. Co możemy zrobić, to przygotować sobie plan awaryjny. W finansach staw czoła lękom, wczytaj się w dokumenty.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Król Kielichów

Twoje relacje prywatne bardzo teraz zyskają, jeśli postanowisz poznać bliżej dalszych krewnych oraz znajomych znajomych. Przyjaźnie i antypatie Twoich ukochanych wiele powiedzą Ci o ich charakterze. Jeśli jesteś z kimś w związku, obserwuj, jakie kontakty ma on z rodzicem o przeciwnej płci. W finansach trzeba zaprzyjaźnić się z klientami, kontrahentami, pracownikami.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: 7 Buław

W relacjach osobistych ktoś liczy, że będziesz trwać przy swoim, nawet jeśli otoczenie potępi tę decyzję. Obawy bliskich bywają słuszne, nie należy ich lekceważyć. Nikt jednak nie przeżyje za Ciebie życia. Jeśli czegoś bardzo pragniesz, sięgnij po to. Nawet ryzykując błędy. W finansach możesz dostać się w krzyżowy ogień pytań, referować coś przed zgromadzeniem.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych spiesz się teraz powoli. Nie poganiaj, nie nastawaj na podjęcie decyzji. Pokaż, że Ci zależy i staraj się być blisko kochanej osoby. Nie stawiaj natomiast ultimatum, nie wywieraj wyraźnej presji. Możesz dłuższy czas się z kimś przyjaźnić, zanim będzie z tego coś więcej. W finansach nie warto nastawiać się na błyskawiczne decyzje.

