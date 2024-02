Tarot na 20 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: Mag

W relacjach prywatnych warto stanąć na straży tego, co dla Ciebie naprawdę ważne. Nie pozwól, żeby coś skończyło się, zanim na dobre się rozpocznie. Komunikacja jest teraz najważniejsza. Cały czas bądź w kontakcie z osobą, na której Ci zależy i pytaj o jej emocje. W finansach ruszysz do przodu z jakąś sprawą, gdy postarasz się o czyjeś błogosławieństwo, zgodę.

Reklama

Tarot dzienny dla Byka

Karta: 3 Buław

W relacjach osobistych ktoś liczy, że nadasz kierunek swoim emocjom, uporządkujesz pewne sprawy i tym pewniej wyruszysz ku nowej przygodzie. Może to oznaczać zakończenie jednego związku i szybkie rozpoczęcie innego lub generalnie wejście w relację, przeprowadzkę dla ukochanej osoby. W finansach niektórych partnerów trzeba będzie zostawić niestety za sobą.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 10 Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy na Twoją lojalność, wytrzymałość, zaangażowanie. Potrzebne będą siły na dość długi czas. Druga strona chce wiedzieć, czy będzie mogła na Ciebie liczyć nie tylko z doskoku. Razem możecie pokonać najtrudniejsze przeszkody. A przynajmniej w to właśnie wierzą Twoi bliscy. W finansach trzeba udźwignąć ciężar zobowiązań.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: Mag

W relacjach osobistych możesz przyjąć rolę, która tradycyjnie jest przywiązana do innej płci. Trzeba iść z duchem czasu i postawić na nowoczesny sposób rozwiązywania problemów. Otoczenie może oczekiwać od Ciebie aktywności, z radością przyjąć próby nawiązania kontaktu. W finansach Twoja nietypowa sytuacja i zalety wniosą zupełnie nową perspektywę.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: 6 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś ma nadzieję na długi, stabilny związek z Tobą. Może dojść do ponownego spotkania z miłością z czasów szkolnych, studenckich albo z dawnym partnerem. Jeśli masz niezałatwione kwestie rodzinne, to teraz znajdzie się zapewne dobry moment na naprawienie tego błędu. W finansach możesz wejść w wielopokoleniowy biznes.

Zdjęcie Poznaj talenty wszystkich znaków zodiaku / INTERIA.PL

Tarot dzienny dla Panny

Karta: 2 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że uszanujesz jego granice, nie wykorzystasz przeciw tej osobie słabości ani faktu, że sama może jeszcze nie wiedzieć, czego chce. Pierwsza miłość bywa jak niedojrzałe owoce. Już kusi zapachem i kolorem, ale ma jeszcze cierpki smak i nie odżywia, a raczej powoduje ból brzucha. W finansach pewne blokady mogą okazać się konieczne.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Sąd Ostateczny

W Twoim życiu osobistym może dojść do gwałtownego przebudzenia. Siła tego zdarzenia może Cię zaskoczyć, ale czy tak naprawdę będzie niespodzianką? Już od dłuższego czasu dojrzewa w Tobie coś, co desperacko pragnie wolności, zrozumienia. A nawet jeśli tego nie dostanie, to po prostu chce wydać głos. W finansach nie ulegaj pogłoskom, panice.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Giermek Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy na Twój optymizm i umiejętność cieszenia się każdą chwilą. Bycie pozytywną osobą przyciąga ludzi jak magnes. To zresztą logicznie. Na świecie jest dość lęku i łez. Ludzie, którzy potrafią w takich warunkach szczerze się roześmiać, są dla innych jak promyk słońca w pochmurny dzień. W finansach utrzymuj z kimś przyjazny kontakt.

Czytaj również: W lutym czekają ich ogromne zmiany. Nie tylko przypływ gotówki

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 9 Buław

W relacjach prywatnych coś może powstrzymać Cię od kontaktu, zmusić do milczenia lub położenia kresu relacjom. Będzie to szczególnie istotne, jeśli dotychczasowe kontakty kosztowały Cię wiele nerwów, zabierały czas na inne ważne rzeczy, skłóciły ze środowiskiem. W finansach lepiej ugiąć się teraz niż złamać. Pozwól silniejszemu wygrać i ugraj tym coś dla siebie.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Siła

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zachowasz się delikatnie. Nie odpowiadaj gniewem na gniew. Takt i dyskrecja mogą zszokować teraz mocniej niż pokaz brutalności. Jeśli musisz dominować w związku, rób to tak, aby druga strona się nie zorientowała. W finansach przeciwności trzeba będzie tamować, a nie aktywnie zwalczać. Na to drugie nie masz jeszcze dość siły.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: 5 Kielichów

W relacjach prywatnych nie ma co teraz płakać nad rozlanym mlekiem. Błędy są rzeczą ludzką. Pytanie, jak zechcemy z nich wybrnąć. Wiele zależy tu od wsparcia otoczenia i od osobistego nastawienia tego, komu zawiniliśmy. Jeśli nie jest gotów, by przebaczyć, nie zmusisz go. W finansach dostaniesz mniej, niż się spodziewasz, ale możesz z tym i tak coś osiągnąć.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Giermek Denarów

W życiu prywatnym nie szukaj miłości ze świecą w środku dnia. To, po co wybierasz się na drugi koniec świata, może się znajdować pod samym Twoim nosem. Jeśli zabiegasz o kogoś bezskutecznie, to wiedz, że może minąć bardzo wiele czasu, nim tamta osoba dojrzeje do altruistycznego uczucia. W finansach możesz wypróbować nietypowy sposób zarobkowania.