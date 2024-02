Tarot na 22 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: 10 Kielichów

W kontaktach prywatnych ktoś liczy, że masz na celu dobro rodziny, wspólnoty, grupy. Taka osoba chętnie zgodzi się na przywództwo każdego, kto zapewni warunki do rozwoju jej, jej dzieciom lub wnukom. Troska o bliskich okazałaby się znacznie silniejsza od wszelkiej namiętności. Zwłaszcza tej egoistycznej. W finansach możesz stać się czyimś przewodnikiem.

Reklama

Tarot dzienny dla Byka

Karta: 3 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że z bólu i niezadowolenia może powstać coś dobrego. Czy i Ty tego chcesz? Złość to normalny etap godzenia się ze stratą. Nie pozwól jednak, aby trwała zbyt długo. W przeciwnym razie nigdy nie pogodzisz się z faktem, że ktoś Cię zawiódł albo odszedł. W finansach możesz odnieść sukces za cenę życia osobistego. Nic nie rodzi się bez bólu.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: Król Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że będzie można na Tobie polegać. Dla tamtej osoby uczciwość, stateczność i wierność danemu słowu są znacznie ważniejsze niż atrybuty fizyczne lub namiętność. Nie oznacza to oczywiście, że nie da się wprowadzić do związku odrobiny szaleństwa. W finansach możesz otrzymać od kogoś pożyczkę, zapomogę, grant.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: 9 Kielichów

W życiu osobistym ktoś liczy na harmonijne relacje z Tobą. Ta osoba ma nadzieję, że dążenie do wspólnego celu połączy Was ponad wszelkimi podziałami. Nie trzeba się we wszystkim zgadzać, aby móc się nawzajem szanować, kochać swoje zalety. W finansach możesz mieć trudności z dotarciem do kogoś, kto jest zadowolony z tego, co ma i nie widzi potrzeby zmian.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: 8 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zwalczysz niemoc i poczucie winy. Nie ma co się obrażać na szczerą krytykę, życzliwe napomnienia. Słuchaj natomiast tych, którzy oprócz ostrych słów oferują jakieś rozwiązanie. Nie szukaj wymówek i nie trać czasu na tych, którzy wciąż je stosują. W finansach trzeba od czasu do czasu zdobyć się na ryzyko, szukać nowości.

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Tarot dzienny dla Panny

Karta: Giermek Denarów

W relacjach prywatnych ktoś może liczyć na Twój praktycyzm, twarde stąpanie po ziemi, a także skromność i chęć uczenia się. Drugi człowiek jest jak książka, w którą trzeba się wczytać. Niektóre "rozdziały" pozostają dla nas zalakowane już na zawsze. Inne otwierają się z czasem i zdumiewają swoją historią. W finansach możesz zdobywać nowe umiejętności.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: 7 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zgrasz się z grupą, pójdziesz na kompromis. Nie musisz lubić każdego, natomiast warto wybrać sobie parę osób, z którymi będziesz bliżej. Resztę po prostu toleruj i odnoś się do niej uprzejmie. Nikt nie musi wiedzieć, jeśli masz z nim jakiś problem. W finansach Twoje wyjątkowe umiejętności mogą przynieść Tobie sukces.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Świat

W relacjach osobistych możesz poznać idealną osobę dla Ciebie. Ten ktoś wzbudzi w Tobie właśnie to, co jest aktualnie najbardziej potrzebne, żeby ruszyć do przodu. Może to być więc namiętność, ale też zaufanie, nadzieja na lepsze jutro, potrzeba szczerej przyjaźni. W finansach ktoś prezentuje Ci perfekcyjną wizję, ale perfekcja w tym życiu nie istnieje.

Czytaj również: W lutym czekają ich ogromne zmiany. Nie tylko przypływ gotówki

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: Cesarz

W relacjach prywatnych warto tupnąć teraz nogą, postawić na swoim. To nie czas, żeby ustępować, cierpliwie słuchać. Nie mów, co zamierzasz zrobić, tylko to zrób. Wykorzystaj element zaskoczenia. Ktoś ma nadzieję, że weźmiesz sprawy w swoje ręce, spróbujesz chociaż postawić na swoim. W finansach musisz stać się autorytetem w pewnej sprawie albo się do niego zwrócić.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że będziesz mieć cierpliwość do jego niedoświadczenia, niezdecydowania. Osoba ta sama do końca nie wie, kim jest i co chciałaby osiągnąć. Te rozterki nie mają wiele wspólnego z Tobą i nie ma się co nimi frustrować. W finansach możesz mieć teraz nikłą szansę na osiągnięcie celu. Należy jednak działać bardzo szybko.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: 4 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że to, co masz, okaże się dla Ciebie bardziej wartościowe oraz intrygujące niż nowe pokusy. Jeśli chcesz wprowadzić do uczuć mały ferment, uważaj, by eksperymenty nie wymknęły się spod kontroli. Nowy partner zawsze ma przewagę nad stałym w tym, że jest... nowy. W finansach wolisz iść teraz udeptaną drogą. Nie przegap jednak szansy!

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Kapłan

W relacjach prywatnych warto skorzystać z porady doświadczonej osoby. Najlepiej, aby to był ktoś zawodowo zajmujący się związkami i niezwiązany bezpośrednio z Tobą czy Twoją rodziną. Tylko taka osoba zdoła przedstawić swoją opinię szczerze i delikatnie. Słowa prawdziwego mędrca nigdy nie bolą. W finansach możesz mieć kontakt z dojrzałym doradcą.