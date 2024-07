Tarot na 24 lipca 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: Koło Fortuny

W kontaktach prywatnych trzeba wykazać się teraz odwagą lwa, zwinnością jelenia i wytrzymałością niedźwiedzia. W każdym razie zaakcentuj dzikość i niezależność swojej natury. Kochaj na własnych warunkach i nie wahaj się oddalić, gdy ktoś zacznie próbować mieszać ci w głowie. W finansach możesz mieć sukcesy w biznesie dostosowanym do pór roku.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: Giermek Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z wolnym duchem, włóczykijem, osobą, która nie potrafi nigdzie zagrzać długo miejsca. Ten ktoś daje sobie jeszcze wiele lat na eksplorowanie tematu miłości i wcześniej nie przedstawi raczej żadnych wiążących deklaracji. W finansach możliwy będzie list, który cię ucieszy, rozmowa, która podniesie na duchu.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 9 Mieczy

W kontaktach prywatnych Twoje pragnienia i chęci znajdują się na uwięzi kompleksów i niepokoju. Walcz z ponurymi myślami, poznaj ich źródło i spraw, aby wyschło. Dobrze jest mieć towarzystwo, które motywuje do zmian, ale unikaj ludzi złośliwych, wiecznie niezadowolonych. W finansach trzeba będzie zmierzyć się z przykrą sprawą. Sukces w tej sferze cię umocni.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: 4 Buław

W relacjach prywatnych trzeba będzie zapewnić sobie oraz komuś bezpieczną przystań, stabilne schronienie. Niech to będzie jednak miejsce wesołe i pełne swobody. Nie zniechęcaj Drugiej Strony przeciwko ludziom. Sobie też nie daj wmówić, że świat jest pełen zagrożeń. W finansach możesz zyskać sporo w branży związanej z obsługą przyjęć, rozrywką.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Król Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która jest zdolna do miłości, ale związek to dla niej przede wszystkim wymiana korzyści. Człowiek ten zainteresowany jest długotrwałym układem, w którym obie strony będą się wzajemnie wspierały i pracowały na swój wzrost. W finansach w grę wchodzi praca dla kogoś pomysłowego, ze smykałką do biznesu.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: Diabeł

W kontaktach osobistych uważaj, aby się od kogoś nie uzależnić. Możesz trafić na osobę, która zdaje się nie mieć wad, a po pewnym czasie dopiero pokaże swoje mroczne oblicze. Jeśli masz z kimś konflikt, to być może nie pomaga fakt, ilu jest między Wami pośredników. W finansach uważnie studiuj umowy i nie daj się nabrać na żadne "cudowne" okazje.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: 4 Denarów

W kontaktach osobistych możesz otrzymać klucz do czyjegoś serca. Czy jednak potrafisz dopasować go do zamka? Czy masz czas i chęć, by rozwiązywać zawiły szyfr czyichś oczekiwań? Potrzebna będzie finezja, niezamykanie się w schematach, zainwestowanie czasu i chęci. W finansach nie zagrzebuj w ziemi talentów swojej pracy, wiedzy, doświadczenia.

Tarot dzienny dla Skorpiona

W życiu osobistym możesz osiągnąć teraz spokój, harmonię, poznać smak radości z czasu spędzanego z bliskimi. Rodzina spojrzy na ciebie łaskawym okiem. Możesz dobrze dogadać się z krewnymi, lepiej zrozumieć starszych członków swojej familii. W finansach zyskasz więcej, jeśli wykażesz się tolerancyjnością, otwartością na odmienne punkty widzenia.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: Karta Rydwan

W życiu osobistym sprawy będą działy się teraz szybko. Jeśli ci na kimś zależy, zabiegaj o niego. Nie pozostawiaj sprawy przypadkowi. Jeżeli czujesz, że nic z tego nie będzie, oddal się pospiesznie i nie oglądaj się za siebie. Przedłużanie tego, co powinno się skończyć, niszczy Twoją energię. W finansach możesz przeprowadzić się do innego miasta, zmienić firmę.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: 6 Denarów

W relacjach prywatnych widać szczodrość i niewinność. Ktoś ma dobre intencje względem ciebie, choć może nie mieć rozbudowanych planów na przyszłość. Niektórzy ludzie są jak motyle: nie zrobią nikomu krzywdy, a cechuje ich pewna czarująca nieporadność. W finansach przemyśl działalność dobroczynną, np. pracę na rzecz jakiejś fundacji.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: Giermek Denarów

W życiu prywatnym ktoś ma odwagę spojrzeć na ciebie tylko jednym okiem. Może uznawać, że nie dla niego wasza relacja, za wysokie progi... Jeśli sądzisz inaczej, to musisz tamtą osobę do siebie ośmielić, pokazać jej, że jest dla Ciebie wartościowa. W finansach dobrze będzie pogłębić swoje kwalifikacje, zdobyć niecodzienną, specjalistyczną umiejętność.

Tarot dzienny dla Ryb

Karta: 3 Buław

W relacjach prywatnych możliwe będzie czasowe oddalenie się od siebie nawzajem, aby wzrosnąć, zyskać więcej przestrzeni, zorientować się lepiej we własnych uczuciach. Jeśli wchodzisz w nową relację, to ma ona interesujące perspektywy. W finansach możliwa będzie podróż, wyjazd do innego miasta lub kraju za pracą albo, żeby się dokształcać.

