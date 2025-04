Witamina C - znana z działania antyoksydacyjnego, przyspiesza syntezę kolagenu , rozjaśnia skórę i działa przeciwzapalnie.

Botwinka świetnie nadaje się także do produkcji domowych kosmetyków. 123RF/PICSEL

Maseczki z botwinki to doskonały sposób na dogłębne odżywienie skóry w warunkach domowych. Prosty skład i naturalne działanie sprawiają, że jest to skuteczna i bezpieczna forma pielęgnacji.

Na co uważać?

Tonik to często pomijany, a bardzo istotny element codziennej pielęgnacji. Tonik przygotowany z botwinki ma właściwości łagodzące, regulujące pH skóry i zmniejszające widoczność porów.

Jak go przygotować?

Odcedź, ostudź, a następnie przelej do butelki z atomizerem.

Piękna skóra to efekt nie tylko odpowiedniej pielęgnacji zewnętrznej, ale też zdrowia wewnętrznego. Woda z botwinki działa oczyszczająco i wspomaga prawidłowe funkcjonowanie organizmu - co bezpośrednio przekłada się na kondycję skóry.

Botwinkę umyj i zalej wodą, odstaw na noc do lodówki.

Botwinka to nie tylko składnik sezonowej zupy. To również naturalny, skuteczny i łatwo dostępny surowiec kosmetyczny, który warto wprowadzić do codziennej pielęgnacji. Dzięki zawartości cennych witamin, minerałów i antyoksydantów, wspiera zdrowie skóry, przeciwdziała starzeniu i łagodzi podrażnienia.