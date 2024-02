Tarot na 26 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: 8 Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że chwycisz wiatr w żagle i pójdziesz za ciosem. Gdy mowa o związku, trzeba kuć teraz żelazo, póki gorące. Dzwoń, przypominaj się, przymilaj. Wybieraj między skrajnym natręctwem a lodowatym chłodem. Jeśli zrobisz to z wyczuciem, zaciekawisz, a nie zdezorientujesz. W finansach ktoś będzie oczekiwał od Ciebie szybkiej komunikacji.

Tarot dzienny dla Byka

Karta:

W relacjach prywatnych przyswój sobie tę prostą prawdę, że o związki trzeba dbać codziennie. Wyrób sobie nawyk mówienia kochanej osobie przynajmniej pięciu miłych rzeczy na dobę. To mogą być drobiazgi w rodzaju: "w tym kol8 Denaróworze Twoje oczy lśnią jeszcze piękniej" albo "wieczór z Tobą jest zawsze najmilszy". W finansach możesz zyskać wiele dzięki unikalnej umiejętności.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 7 Denarów

W relacjach osobistych warto przestać na chwilę gonić za lepszą przyszłością i zadumać się w podziwie nad tym, co udało się osiągnąć już teraz. Ktoś ma nadzieję, że jest dla Ciebie "wystarczająco dobry", a Wasza teraźniejszość wzmacnia miłosne więzi. Dobrze będzie okazać wdzięczność i serdeczność. W finansach możesz dostrzec pierwsze korzyści nowego rozwiązania.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: Królowa Buław

W relacjach prywatnych nie porzucaj praktycznego myślenia. Być może nie samym chlebem żyje człowiek, jednak przysługi i współpraca są równie ważne dla związku jak dotyk, czułe słowa i prezenty. Pokaż, że wspólna codzienność sprawia Ci radość, a opieka nad domem nie przytłacza. W finansach otaczaj się ludźmi, którzy działają szybko i nie lubią odkładać niczego do jutra.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: 5 Kielichów

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z osobą pogrążoną w depresji lub w głębokiej żałobie. Pierwsze bardzo często wynika zresztą z drugiego. Możesz zaoferować przyjazne ramię do wypłakania się. Niestety jednak nic więcej nie zostanie dostrzeżone ani tym bardziej zaakceptowane. Ktoś nie umie na teraz kochać. W finansach nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: 5 Buław

W relacjach prywatnych ktoś ma nadzieję, że nie obrazisz się, jeśli zechce się on z Tobą trochę podroczyć. Przyjaźń bywa szorstka, a w miłości może znaleźć się miejsce również na ironię. Grunt, żeby nie chować urazy i otwarcie acz z dowcipem sygnalizować, gdy ktoś przekroczy Twoje granice. W finansach możesz wziąć udział w konkursie, mieć ostrą konkurencję.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Świat

W życiu osobistym miłość może przyjść z najmniej spodziewanego zakątka globu. Niewykluczone, że zakochasz się w osobie, która teoretycznie nie powinna być w Twoim typie. Gdy jednak strzała amora przeszywa serce, umysł pozostaje bezradny. Przynajmniej na jakiś czas. W finansach możesz czerpać zyski ze swojej znajomości wielu ludzi oraz różnych kultur.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Umiarkowanie

W kontaktach osobistych postaw teraz na cierpliwość, delikatność. Możesz mieć do czynienia z kimś, kto został mocno poobijany przez życie. Nie zechce wejść w związek albo - przeciwnie - desperacko do Ciebie przylgnie w poszukiwaniu bezpieczeństwa. W tym wszystkim zadbaj o siebie. Nie bądź wyłącznie naczyniem dla cudzych uczuć. W finansach możliwa będzie ugoda.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: Kapłan

W życiu osobistym ktoś sprawdza, czy wybierzesz drogę tradycji, czy raczej skusisz się na eksperyment. Każda z tych opcji ma swoje zalety, ale tylko jedna zyska poparcie Twojego otoczenia. Musisz zdecydować, czy wolisz wsparcie grupy, czy chcesz zbudować zupełnie nową, małą społeczność. W finansach możesz podpisać umowę, pracować dla kogoś oficjalnie.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Kapłanka

W relacjach osobistych szukaj teraz czułego wsparcia osoby, która znana jest z życzliwości, ale nie narzuca się z radami. Jeśli masz w otoczeniu przyjaciółkę, której zawsze możesz wypłakać się w rękaw, pamiętaj, aby i ją zapytać czasem, jak się czuje, czy potrzebuje czegoś. Może się zdziwić, ale będzie wdzięczna. W finansach ktoś chce potajemnej współpracy.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: Giermek Buław

W relacjach prywatnych ktoś ma nadzieję, że podejdziesz do miłości z humorem, luzem, cierpliwością. Możesz napotkać na swej drodze osobę niedoświadczoną, a za to pełną wdzięku i świeżej fascynacji nowymi doznaniami. W każdym kolejnym związku wejdź w buty nowicjusza, którym przecież jesteś! W finansach entuzjazm będzie równie ważny jak fachowa wiedza.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: 9 Kielichów

W relacjach prywatnych unikaj ludzi, którzy dynamikę związku opierają na winie i karze. Czasem postąpimy źle. Gdy jedno zadośćuczynienie nie wystarczy, zastanów się, czy funkcjonowanie w nieustannym wstydzie i rozgoryczeniu ma jeszcze sens. W finansach trzeba będzie spłacić swoje długi i ruszyć do przodu z czystą kartą. Nie unikaj odpowiedzialności.

