Tarot na 29 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: 2 Denarów

W relacjach prywatnych konieczne będzie teraz umiejętne balansowanie pomiędzy dwiema racjami. Możesz być świadkiem czyjegoś konfliktu, każda ze stron zechce przyciągnąć Cię ku sobie. Lepiej zachować neutralność, ale bez stanowczego ogłaszania tego faktu. Szukaj wymówek, zręcznie zmieniaj temat. W finansach możesz ciągnąć jednocześnie dwa projekty.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: 6 Mieczy

W życiu prywatnym warto zmienić otoczenie choćby na pewien czas. Nie jesteś sumą Twoich obowiązków i - jak każdy - masz prawo do odpoczynku, zatroszczenia się o siebie. Uszanuj tę potrzebę też u innych. Nawet, a może zwłaszcza jeśli sytuacja zmusza Was do wytężonego wysiłku, szarpie nerwy. W finansach szukaj lepszych miejsc do rozwoju. One istnieją.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 5 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że wyciągniesz do niego pomocną dłoń, a także wybaczysz pewne potknięcia. Nie wymagaj teraz zbyt wiele od osób, które zostały mocno poturbowane przez życie. Nie są one panami siebie. Nie będą cieszyły się z Twoich sukcesów. Jeśli to Tobie się nie wiedzie, nie ulegaj zgorzknieniu. W finansach już niedługo przyjdzie lepszy czas.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: 5 Mieczy

W relacjach prywatnych nie warto "wygrywać" za wszelką cenę. Ktoś może nie mieć racji, czy jednak trzeba zerwać z nim kontakty, śmiertelnie go obrazić? Nawet jeśli nie podzielasz zdania swoich rozmówców, wstrzymaj się od oceniania ich. W przeciwnym razie zagrozi Ci samotność. W finansach oddzielaj problem od osoby. Ktoś może Cię lubić, a i tak będzie grał ostro.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: 6 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś ma nadzieję, że dobrze go wspominasz, i że zawsze poprosisz o pomoc w razie potrzeby. Nie czekaj, aż ludzie sami zaczną wyciągać do Ciebie rękę z rozwiązaniem. To może się nigdy nie wydarzyć pomimo najlepszych chęci obojga. Twoją prawdziwą siłą będzie przyznanie, że liczysz na wsparcie. W finansach możliwy grant, zapomoga, ulga.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: 4 Kielichów

W relacjach prywatnych przemyśl, czy Ty i bliska Ci osoba pragniecie tych samych rzeczy. Przychodzi taki moment, kiedy silne sugestie przestają wystarczyć i o potrzebach należy powiedzieć wprost. Jest to chwila prawdy. Niektóre Twoje związki znajdują się w punkcie węzłowym. Mogą się rozpaść lub zacieśnić. W finansach przygotuj się na początkową odmowę.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: As Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że wyrozumiale potraktujesz jego słabość. Człowiek ten liczy na czułość, troskliwą opiekę i cierpliwość. Potrzebuje on czasu, by pewnie stanąć na nogach. Bezwarunkowa miłość jest dla niego nowością. Możliwe, że znajdziesz siłę, by obdarzyć takim uczuciem tylko jedną osobę naraz. W finansach możesz otrzymać prezent, dużą sumę.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Diabeł

W relacjach osobistych uważaj na bliskie spotkanie z drapieżcą. Są ludzie, dla których kochać to zdobywać. Tolerują wyłącznie tych, którzy bez szemrania się im poddają. Niestety, w przeciwieństwie do ludzi z krwi i kości zabawki się nudzą. Wyparcie się własnego ja nie zagwarantuje wierności. W finansach ktoś może złożyć Ci propozycję z całym mnóstwem kruczków.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 2 Buław

W relacjach osobistych czas wyrwać się z gęstego lasu bezradności i wyznaczyć wąską ścieżkę ku nowym wyzwaniom. Jeśli coś, co dawało dotąd komfort, teraz zaczęło Cię dusić, to znak, że trzeba rozszerzyć pole działania, zdobyć nowe znajomości. Czego nie możesz zabrać ze sobą, zostaw bez żalu. W finansach w obecnym miejscu osiągasz już wszystko. Pora na odmianę.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Głupiec

W życiu prywatnym czas podjąć ryzyko, zrobić pierwszy krok. To nic, że czujesz lęk i brak Ci przygotowania. Nigdy nie jesteśmy dostatecznie gotowi na przełomowe zmiany. Upewnij się, że otaczają Cię troskliwi życzliwi ludzie. Nie pozwól natomiast, by ich lęki zahamowały Twoją ciekawość świata. W finansach możesz poczynić postępy w zupełnie nowej branży.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: 4 Mieczy

W życiu prywatnym warto poszukać teraz odosobnienia, odciąć się od nadmiaru bodźców. Mogą otaczać Ciebie ludzie, którzy muszą nieustannie pchać się w jakiś dramat. Czy i Ty tego potrzebujesz? Jeśli nie, to daj sobie przyzwolenie, by poszukać bezpiecznego miejsca i obserwować szaleństwo z daleka. W finansach trzeba będzie zwolnić obroty, oszczędzać maszyny.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Giermek Mieczy

W relacjach prywatnych potraktuj teraz wyzwania jak dobrą zabawę. Ktoś się wścieka? Obserwuj jego miny z cichym rozbawieniem. Wypowiedzianych słów nie bierz absolutnie do siebie. I tak nie mają żadnego sensu. Szukaj towarzystwa tych, z którymi możesz rozmawiać, a nie przekrzykiwać się lub szydzić. W finansach zarobisz więcej dzięki nowej wiedzy.

