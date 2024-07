Tarot na 30 lipca 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: 2 Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która żyje w nieustannym rozdwojeniu. Ten ktoś myli dzień z nocą, a miłość z nienawiścią. Nie kieruje się własnym wewnętrznym kompasem, tylko swój nastrój uzależnia od cudzej oceny. Nie idź w jego ślady. W finansach trzeba będzie czerpać dochód z dwóch źródeł albo... podzielić się pieniędzmi.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: 3 Buław

W relacjach prywatnych dbaj o to, by pozostawić komuś przestrzeń, pozwól mu odetchnąć. Jeśli jesteś osobą, której robota pali się w rękach, to uzbrój się w cierpliwość. Nie wszyscy tak kochają działanie jak ty. Nie wpadaj też w pułapkę czynności bezsensownych, aby tylko czymś zająć umysł i ręce. W finansach pracuj mądrze, a nie ciężko. Przyuczaj ludzi do pomocy.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: Diabeł

W relacjach osobistych możesz spotkać się teraz ze swoim "cieniem". To, co w sobie odrzucasz i uciszasz, upomni się o uwagę. Istnieje ryzyko niekontrolowanych wybuchów złości czy złośliwych zachowań. Gdy szkodzimy innym, robimy to dlatego, że czujemy się bezsilni. W finansach możliwa jest umowa, która daje krótkoterminowe korzyści, ale i obciąża psychikę oraz ciało.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: Umiarkowanie

W życiu osobistym musisz udzielić sobie przebaczenia, oczyścić się z błota gniewu, wstydu, rozpaczy. Z konsekwencjami niektórych czynów trzeba żyć już zawsze. Samo życie nie traci jednak przez to wartości, nadal jest w nim miejsce na powab i zachwyt. W finansach możesz znaleźć pracę w oczyszczalni, pralni, łaźni albo SPA.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych uważaj na osobę, która jest w stanie zrobić bardzo wiele dla tego, którego kocha. W grę wchodzi wręcz wyrzeczenie się wszelkich standardów i bardzo nieczysta gra. Nie chcesz stawać przeciwko komuś takiemu. Nie cofnie się przed niczym, byle osiągnąć cel. W finansach może okazać się konieczne granie na dwa fronty, skrytość.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: Rydwan

W relacjach prywatnych oceń, czy sprawy idą do przodu, czy też wrażenie postępu jest złudne. Bywa, że robimy całe mnóstwo rzeczy, aby tylko nie zająć się tym, co istotne. Nie wynajduj sobie wymówek, by zerwać kontakt lub nie dzwonić, nie pisać, nie rozmawiać. W finansach odróżniaj dobro od zła i czerń od bieli, ale nie wpychaj tej wiedzy nikomu.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: 6 Denarów

W relacjach prywatnych przyswój sobie tę zasadę, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Masz bardzo ograniczony wpływ na to, jak ktoś cię postrzega. Nie bierz do siebie jego zmiennych humorów. Niektórzy wręcz starają się wprawiać innych w zmieszanie, by móc ich łatwiej kontrolować. W finansach zaszczyty bynajmniej nie zostaną przyznane według zasług.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: As Buław

W relacjach prywatnych wykaż się teraz pokorą i delikatnością. Wspomnienie o kimś może przeszkadzać ci spojrzeć w przyszłość. Pracuj nad tym, by pożegnać się z tym, czego nie można już naprawić, do czego nie da się powrócić. W finansach gorąca prośba może okazać się przepustką do załatwienia jakiejś pogmatwanej sprawy.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 7 Mieczy

W relacjach miłosnych nie graj z kimś w nieuczciwą grę, bo obydwoje możecie tylko w ten sposób stracić. Gdy Druga Strona zachowuje się nie fair, łatwo ulec pokusie odpuszczenia sobie pewnych norm. Ta pokrętna droga nie prowadzi jednak daleko. Pozostaje rozczarowanie. W finansach uważaj na nieuczciwych biznesmenów, kogoś, kto umie zrobić dobre wrażenie.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Wieża Boga

W życiu prywatnym możesz uwolnić się od dużego problemu szybko i na zawsze. Będzie to jednak trudna droga. Sprawy potoczą się szybko i w dużej mierze bez twojego udziału. Czasem najlepsze, co możemy zrobić, to płynąć z prądem i nie pozwolić, aby przeciwności losu zasiały w nas rozgoryczenie. W finansach możliwa sprzedaż domu, pozbycie się niechcianej rzeczy.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: Mag

W życiu osobistym łatwo ulec złudzeniu, że posiadamy jakiś nienaruszalny rdzeń, w którym są ulokowane nasze pryncypia, wady, zalety, światopogląd. Tymczasem jesteśmy bardziej wypadkową naszych doświadczeń z dzieciństwa, nauki oraz spotkań z innymi ludźmi. Pamiętaj o tym, kontestując czyjąś zmienność. W finansach możesz mieć do czynienia z utalentowanym mówcą.

Tarot dzienny dla Ryb

Karta: 6 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś wystawia cię na próbę: z jednej strony trzyma cię na dystans, a z drugiej - chce, żeby mu towarzyszyć w codzienności, być stale w pobliżu. Przyjmij do wiadomości, że na uczucie nie da się zapracować, a wdzięczność niekoniecznie prowadzi do namiętności. W finansach możesz coś zyskać, o ile nie wyjawisz czyjegoś sekretu.

