Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

W piątek początkowo zachmurzenie duże, a rozpogodzenia możliwe tylko na północnym zachodzie, które powoli będą obejmować obszar Polski - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Opady deszczu wystąpią w południowo-wschodniej części Polski, na Podlasiu Podlasia, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. W godzinach popołudniowych możliwe również burze.

"Prognozowana suma opadów deszczu, od 5 mm na zachodzie i w centrum do 15 mm na wschodzie, w Małopolsce i na Podkarpaciu od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 30 mm i tam możliwe punktowe kumulacje opadów do 50 mm” - czytamy na meteo.imgw.pl. Wysoko w górach deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem.

Na termometrach od 7 st. C na wybrzeżu, ok. 14 st. C w centrum, do 21 st. C na Podkarpaciu. Nocą na północy Polski temperatura spadnie do -2 st. C. W centralnej Polsce ok. 1 st. C, a w rejonach podgórskich Sudetów przygruntowe przymrozki do ok. -3 st. C.

Sobota i niedziela zapowiadają się słoneczne, ale z nieco niższymi wartościami na termometrach. Temperatura maksymalna od 8 st. C na wybrzeżu do 14 "kresek” na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach okresami porywisty, północno-wschodni i wschodni.

W poniedziałek nadal powinno być bezchmurnie z temperaturą do 19 st. C w na południowym zachodzie. Od wtorku do czwartku zachmurzenie zmienne, okresami przelotne opady deszczu - prognozują eksperci z IMGW. Temperatura w nocy od 4 st. C do 10 st. C, natomiast w dzień od 10 st. C do maksymalnie 20 st. C.

Eksperymentalna prognoza długoterminowa do lipca

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowszą, eksperymentalną prognozę długoterminową na maj, czerwiec i lipiec.

W maju miesięczna temperatura powietrza prognozowana jest powyżej normy wieloletniej z okresu 1991-2020 r., natomiast opady powinny zawierać się w normie wieloletniej. Identyczna sytuacja powinna mieć miejsce w czerwcu.

Jeśli chodzi o lipiec, to niewykluczone, że temperatura powietrza będzie wyższa niż norma wieloletnia z okresu 1991-2020 r. Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej - prognozują specjaliści z IMGW.

