Bestsellery z AliExpress kiedyś i dziś. Jak platforma zmieniła się przez 15 lat?

Zakupy w sieci są już naszą codziennością, a technologie coraz bardziej ułatwiają nam życie. Kiedyś traciliśmy cenny czas na rozplątywanie słuchawek, dziś mamy bezprzewodowe zestawy do wirtualnej rzeczywistości. W naszych mieszkaniach królują smart gadżety, które pomagają nam żyć zdrowiej i zaoszczędzić czas na to, co w życiu najcenniejsze. Z okazji 15-lecia AliExpress sprawdzamy, jakie produkty były bestsellerami na początku istnienia serwisu, a jakie podbijają koszyki klientów dzisiaj. Jak myślicie, co jeszcze zasługiwałoby na miejsce w tym rankingu?