Tarot na 31 marca 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: 6 Buław

W życiu osobistym ktoś będzie oczekiwał od Ciebie lojalności i rycerskiej wręcz postawy. Honorowość, nienaganne maniery i stanowcze odróżnianie dobra od zła - te zalety wzbudzają podziw i... zazdrość. Upewnij się, że otoczenie nie czuje się przez Ciebie umniejszone. W finansach możesz z sukcesem ukończyć projekt i jednocześnie zaspokoić czyjąś ważną potrzebę.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: 7 Buław

W relacjach prywatnych ktoś może wystawić na próbę Twoją silną wolę, stałość, wierność danemu słowu. Jeśli chcesz, aby otoczenie traktowało Cię poważnie, dąż do wyznaczonego celu. Nie możesz spodziewać się entuzjastycznej reakcji na to co powiesz. Z czasem jednak jesteś w stanie przeciągnąć bliskich na swoją stronę. W finansach wyzwania nie są tak duże, jak sądzisz.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: Koło Fortuny

W relacjach prywatnych bieg zdarzeń może zostać odwrócony. Zobaczysz, że osoby o pewnej dotąd pozycji teraz muszą poszukać sobie nowego miejsca w świecie. I odwrotnie - ludzie dotychczas pogardzani przez los umoszczą sobie wygodny kąt - choćby na parę chwil. Nic nie jest stałe. Także uczucie. W finansach możesz wykorzystać bardzo rzadką i cenną szansę.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: 10 Kielichów

Możesz czerpać dziś zadowolenie z relacji rodzinnych. Wszystko będzie sprzyjało rozmowom o zapuszczaniu korzeni, czyli np. o kupnie mieszkania, budowie domu, powiększeniu rodziny w ten czy inny sposób. Zapytaj o zdrowie dawno niewidzianych i niesłyszanych krewnych. W finansach przemyśl, jakie działania służą Twojej rodzinie. Zadbaj o bezpieczną przystań dla niej.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Sprawiedliwość

W relacjach prywatnych może okazać się dziś ważne, czy potrafisz oddzielić poczucie sprawiedliwości od uczuć. Nikt nie jest doskonały. Również ludzie, których kochamy, popełniają błędy. Jeśli są one poważne, nie warto przymykać na nie oka. Nie bierz czyjejś strony tylko dlatego, że go lubisz. W finansach możesz mieć ważną rozmowę z urzędnikiem, otrzymać list.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: Giermek Buław

W życiu osobistym możesz otrzymać wsparcie od osoby młodej lub bardzo młodo wyglądającej. Ktoś okaże się zaskakująco dojrzały. Poddaj się jego optymizmowi. Los cały czas ma do rozdania zarówno złe, jak i dobre karty. A Ty możesz poradzić sobie z każdą ich kombinacją. W finansach możesz mieć do czynienia z kimś energicznym, kto jednak za szybko ogłasza sukces.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą dość młodą, cichą, tajemniczą. Jej delikatność nie stoi w sprzeczności z mrocznymi sekretami, które chce zachować wyłącznie dla siebie. A może one wcale nie są zatrważające, tylko po prostu niezrozumiane? W finansach ktoś może wydać się bardzo dojrzały, ale to nie znaczy, że nie należy go nadzorować.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Umiarkowanie

W Twoim życiu prywatnym najważniejszy okaże się teraz szacunek do wszystkiego, co żyje. Ktoś może głęboko wzruszyć się Twoją wrażliwością na przyrodę, empatią dla zwierząt. Przez wszystko na tym świecie przepływa życiowa energia, której należy oddać cichą, nieostentacyjną cześć. W finansach nie marnuj jedzenia ani roślin, oszczędnie dysponuj materiałami i pieniędzmi.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 8 Kielichów

W życiu osobistym czas odwrócić się od tego, co już Ci nie służy. Nie masz obowiązku tkwić w tym samym miejscu, gdy druga strona nie chce się rozwijać. Nie pozwól, aby ktoś trzymał Cię w zawieszeniu. Nie słuchaj wymówek, nie wierz oskarżeniom. Dorosłe osoby są odpowiedzialne wyłącznie za siebie. W finansach czas pomyśleć o nowej ścieżce kariery, zmianie branży.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: 9 Buław

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z osobą zbyt nieufną i zaszczutą, aby zdołała odpowiedzieć miłością na miłość. Ludzie głęboko skrzywdzeni długo muszą przekonywać się do serdecznych gestów. A najbardziej lgną ku tym, którzy okazują siłę, obojętność i... potrafią zranić. W finansach potrzebny Ci będzie upór w dążeniu do celu oraz szeroka perspektywa.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: 9 Kielichów

W kontaktach prywatnych możesz poczuć, że spełniło się Twoje marzenie. Widać zadowolenie z siebie, z otoczenia. Trafisz na ludzi, którzy potrafią czerpać radość z każdej chwili i chętnie nauczą tego również Ciebie. Nagłe zmiany nastroju przyjmuj z pogodą. W finansach przewagę ma ten, komu mniej zależy. Nie czyń z jakiegoś projektu czy pracy swojej jedynej opcji.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: 8 Denarów

W relacjach prywatnych możesz znacząco zmienić swoje priorytety, spojrzenie na związki. Długo zajmie Ci pogodzenie się z pewnymi kwestiami. To jednak dobrze. Dzięki dobremu przemyśleniu sprawy zyskasz zaufanie do swojego osądu. A i otoczenie uzna Cię za osobę stateczną i elastyczną, a nie chorągiewkę na wietrze. W finansach warto zabezpieczyć mienie, zrobić spis.

