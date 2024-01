Tarot na 1 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana (1.02.2024 r.)

Karta: Słońce

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że otworzysz się na nowy rozdział w swoim życiu i podejdziesz do kolejnych znajomości z takim samym entuzjazmem, jakby były pierwszymi. Miłość posiada moc nieustannego odradzania się. Nie ma co wmawiać sobie, że najlepsze już za nami. W finansach możesz mieć dobre kontakty z osobami logicznie myślącymi, "przyziemnymi". W zdrowiu uwaga na problemy z sercem.

Tarot dzienny dla Byka (1.02.2024 r.)

Karta: 4 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zamiast starać się o coś nowego, zadbasz o to, co już masz. Czy szybko się nudzisz osiągniętym sukcesem? Postaw sobie za cel, by wyciągnąć z niego jak najwięcej. Drugi człowiek jest wart o wiele więcej, niż pierwsze wrażenie, jakie zdoła zrobić. W finansach możesz otrzymać dokument własności lub klucze do domu. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na zaparcia.

Tarot dzienny dla Bliźniąt (1.02.2024 r.)

Karta: 3 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że weźmiesz udział w jego imprezie, dasz się poznać większemu gronu znajomych, zintegrujesz się z otoczeniem. Umiejętność wtopienia się w tłum jest bardzo ważna. W czasach, kiedy każdy chce błyszczeć jako gwiazda pierwszego planu, bycie dyskretnym "asystentem" jest w cenie. W finansach możliwe przyjęcie z poczęstunkiem. W zdrowiu bardzo możliwa będzie ciąża.

Tarot dzienny dla Raka (1.02.2024 r.)

Karta: 9 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zachowasz wiarę w to, co Was łączy. Zastanów się dobrze, nim postanowisz odseparować się od otoczenia. Czasem to działa na korzyść. Na dłuższą metę jednak nikt nie jest samotną wyspą i nie zdoła wytrwać w dobrym zdrowiu bez opiekuńczego towarzystwa. W finansach możesz wiele zyskać, zajmując się kwestią ekologii. W zdrowiu uwaga na problemy z trawieniem.

Tarot dzienny dla Lwa (1.02.2024 r.)

Karta: 5 Buław

W życiu osobistym ktoś uszanuje twoją asertywność, ale będzie miał też nadzieję, że zachowasz odpowiednie proporcje w dyskusji. Świat jest przytłaczająco wielki w porównaniu z waszymi drobnymi sprawami. Nawet jeśli obecnie wydają ci się one kwestią życia. W finansach możesz znaleźć zatrudnienie lub zysk w komunikacji, pośredniczeniu informacjami. W zdrowiu uwaga na problemy z krążeniem.

Tarot dzienny dla Panny (1.02.2024 r.)

Karta: 10 Mieczy

W relacjach osobistych ktoś liczy, że zrozumiesz, kiedy należy powiedzieć "nie". Głosy skargi mogą okazać się przejmujące, a łzy skruchy - szczere. Jakie to ma jednak znacznie dla Ciebie? Najważniejszą osobą, o którą musisz zadbać - jesteś ty. Jeśli nie widzisz dla siebie możliwości rozwoju w danym miejscu, opuść je. W finansach konieczne okaże się trudne przesilenie. W zdrowiu uwaga na anemię.

Tarot dzienny dla Wagi (1.02.2024 r.)

Karta: Król Mieczy

W relacjach osobistych ktoś liczy, że wyzwolisz swój umysł. Nie da się budować bliskości na strachu. Nie musisz wszystkiego popierać, jednak możesz to tolerować. Uznaj, że pewne problemy po prostu cię nie dotyczą, a szybko przestaną też one boleć. W finansach wyrwij się z zaklętego kręgu bezrefleksyjnych znajomych. Jeśli chcesz czegoś więcej, wyjdź na zewnątrz. W zdrowiu uwaga na śledzionę.

Tarot dzienny dla Skorpiona (1.02.2024 r.)

Karta: 9 Mieczy

W życiu prywatnym ktoś liczy, że dostrzeżesz prostą prawdę: chmury mogą przysłaniać niebo, jednak wciąż przedziera się przez nie słońce, a w twoim otoczeniu więcej jest światła niż mroku. Trzymaj teraz z ludźmi, którzy myślą logicznie, nie wpadają w panikę, nie dają sobą sterować. W finansach konieczne będzie odparcie czyichś argumentów, odpowiedź na pytania. W zdrowiu uwaga na alergie wziewne.

Tarot dzienny dla Strzelca (1.02.2024 r.)

Karta: 5 Denarów

W życiu prywatnym ktoś liczy, że zachowasz się skromnie i odpowiedzialnie. To nie czas, by wychodzić przed szereg, czy też wdawać się w dyskusje. Ktoś nie życzy sobie sprzeciwu. Możesz pokornie pochylić przed tym głowę lub odwrócić się sztywno i odejść. Wszystko będzie lepsze niż awantura. W finansach uważaj, aby nieprzemyślany gest nie odciął cię od pieniędzy. W zdrowiu uwaga na anemię. .

Tarot dzienny dla Koziorożca (1.02.2024 r.)

Karta: 3 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy na twoją dojrzałość, chęć dzielenia się, rozszerzania wpływów i zapraszania nowych osób do najbliższego grona. Nawet jeśli przeżywasz nową fascynację, to z czasem warto przypomnieć sobie o starych znajomych. Nie znikaj im tak całkiem z oczu. W finansach możesz dokonać korzystnego zakupy, poczynić istotny, ale przemyślany wydatek. W zdrowiu uwaga na śledzionę.

Tarot dzienny dla Wodnika (1.02.2024 r.)

Karta: 8 Mieczy

W relacjach osobistych ktoś liczy, że pokonasz trapiące cię kompleksy oraz niepewność. Z jednej strony odgradzają cię one od ludzi. Z drugiej - pozwalają zachować starannie pielęgnowany obraz siebie. Musimy jednak wciąż konfrontować tę wizję z życiem, aby móc ją modyfikować, poprawiać. W finansach potrzebna może się okazać całkowita zmiana zasad, aby przełamać impas. W zdrowiu uwaga na tarczycę.

Tarot na dziś dla Ryb (1.02.2024 r.)

Karta: 3 Mieczy

W kontaktach osobistych ktoś liczy, że łzy wylane nad waszą relacją zamienią się w coś dobrego. Im więcej ludzi zamieszasz w sprawę, tym trudniejsza okaże się ona do rozwikłania i tym większy ból ona sprawi. W związku, w którym jest zbyt wiele osób szybko zaczyna brakować miejsca na autentyczne zaangażowanie. W finansach pasja ucieka, gdy atmosfera robi się ciężka. W zdrowiu uwaga na serce.