Spis treści: 01 Baran (21.03 - 20.04) - bądź sobą, a odnajdziesz uczucie

02 Byk (21.04 - 20.05) - miłość jeszcze musi poczekać

03 Bliźnięta (21.05 - 21.06) - idź sama na randkę, nie czekaj aż ktoś cię zabierze

04 Rak (22.06 - 22.07) - nadchodzi namiętna miłość

05 Lew (23.07 - 23.08) - musisz zaufać, choć będzie ci ciężko

06 Panna (24.08 - 23.09) - miłość jest bliżej niż myślisz

07 Waga (24.09 - 23.10) - spróbuj z kimś zupełnie innym niż dotychczas

08 Skorpion (24.10 - 22.11) - nie szukaj na siłę

09 Strzelec (23.11 - 21.12) - bratnią duszę możesz odnaleźć w przyjacielu

10 Koziorożec (22.12 - 20.01) - skup się na sobie

11 Wodnik (21.01 - 19.02) - zadbaj o siebie, a zbudujesz cudowną relację

12 Ryby (20.02 - 20.03) - czekają cię nowe, szalone doświadczenia

Baran (21.03 - 20.04) - bądź sobą, a odnajdziesz uczucie

Koniec roku dla singli spod znaku Barana będzie naprawdę owocny. Stanie się tak jednak dopiero wtedy, gdy Baran pozwoli sobie na odrobinę swobody. Nie krępuj się i nie wstydź przy osobie, którą niedługo poznasz. Będąc prawdziwą sobą, szybko zauważysz, że łączy więcej, niż mogłabyś się spodziewać.

Nie bój się inicjować. Im więcej czasu spędzisz z poznaną sympatią, tym łatwiej będzie ci przenieść to na wyższy poziom. Pokaż, że może na ciebie liczyć i mieć w tobie oparcie. Pamiętaj jednak, aby szczególnie na początku dać przestrzeń drugiej osobie. Odpoczynek dobrze wpłynie także na Barana.

Byk (21.04 - 20.05) - miłość jeszcze musi poczekać

Byki nie są tymi szczęśliwcami, które odnajdą upragnione uczucie do końca 2023 roku. W ich życiu pojawi się wiele zawirowań, wymagających większego zainteresowania. Problemy w pracy lub rodzinie zajmą wystarczająco dużo uwagi osób spod tego znaku.

Z tego powodu Byk powinien skupić się na ważniejszych w tym momencie aspektach życia. Na miłość przyjdzie czas. Do końca roku osoby spod tego znaku niech odpoczną i pokochają siebie. To pozwoli im stać się jeszcze atrakcyjniejszymi. Zwiększą też swoje szanse na znalezienie miłości w nadchodzącym 2024 roku.

Bliźnięta (21.05 - 21.06) - idź sama na randkę, nie czekaj aż ktoś cię zabierze

Do końca roku miłości nie znajdą też zodiakalne Bliźnięta. Nadchodzący melancholijny nastrój spowodowany panującą aurą, zdecydowanie zabije szanse na uczucie. W pierwszej kolejności te osoby muszą popracować nad własnym komfortem.

Bliźnięta na okres jesienno-zimowy 2023 roku powinny same siebie zabrać na randkę, zamiast zabierać na nią przypadkowego partnera. Lepiej odpuścić aplikacje randkowe i skrupulatne poszukiwania, a oczekiwać, że uczucie wkrótce przyjdzie znienacka.

Rak (22.06 - 22.07) - nadchodzi namiętna miłość

Singlom spod znaku Raka może się udać odnalezienie drugiej połówki. Nadchodzący czas będzie bardzo owocny dla poszukiwań, które były prowadzone. Uda im się odnaleźć kogoś, kto od razu wpasuje się w jego gusta.

Między Rakiem a nowym partnerem szybko rozpali się namiętne uczucie. Mimo to może to być relacja na długie lata. Możesz się zastanowić nawet już nad planowaniem wspólnego Sylwestra.

Lew (23.07 - 23.08) - musisz zaufać, choć będzie ci ciężko

Koniec roku dla Lwów singli będzie przełomowy w sprawach sercowych. W końcu po ciężko przebytym rozstaniu, uda im się uwolnić od uczuć do byłego partnera. Będą gotowi na nową relację, która przyjdzie nieoczekiwanie.

Lwy na koniec 2023 roku odnajdą nową miłość. Początkowo możesz być nieufny, jednak nie obawiaj się tego, co na ciebie czeka. Nie mierz wszystkich przez to, co spotkało cię w przeszłości. Daj ponieść się pozytywnym emocjom i szczęście samo przyjdzie.

Panna (24.08 - 23.09) - miłość jest bliżej niż myślisz

Single spod znaku Panny muszą być otwarte na koniec roku. W przeciwnym razie nie uda im się odnaleźć wymarzonego partnera. Rozejrzyj się dookoła, a być może okaże się, że jest on cały czas obok ciebie. Na pewno nie będziesz musiał daleko szukać.

Waga (24.09 - 23.10) - spróbuj z kimś zupełnie innym niż dotychczas

Samotne Wagi są gotowe na nowe uczucie już od kilku miesięcy. Koniec 2023 roku w końcu może im przynieść oczekiwaną miłość. Potencjalny partner, jakiego spotkają, będzie jednak zupełnie inny od poprzednich. Mimo to będzie w nim coś intrygującego.

Nie obawiaj się takiej zmiany. Spróbuj z kimś zupełnie nowym, a być może okaże się, że pasujecie do siebie lepiej, niż z kimkolwiek innym.

Skorpion (24.10 - 22.11) - nie szukaj na siłę

Ten rok samotnie zakończy też Skorpion. Ciągłe desperackie poszukiwania dodatkowo negatywnie wpłyną na przyciąganie miłości. Będą więc musiały odpuścić gonitwę, która i tak nie przyniesie oczekiwanych efektów.

Strzelec (23.11 - 21.12) - bratnią duszę możesz odnaleźć w przyjacielu

Strzelec odnajdzie miłość na koniec roku, w kimś, kto był mu bliski przez długi czas. Okazuje się, że dobrym pomysłem może być jeszcze większe zbliżenie się do twojego przyjaciela. Spróbuj skonfrontować tę myśl z bliskim. Nie masz nic do stracenia, a zyskać możesz to, na co tyle czekasz.

Koziorożec (22.12 - 20.01) - skup się na sobie

Koziorożec na koniec 2023 roku nie odnajdzie swojej bratniej duszy. Ten czas jednak powinien poświęcić na samodoskonalenie. Skup się na tym, czego ty potrzebujesz. Wzmocnij swoje już mocne strony, które mogą wpłynąć na to, że łatwiej ci będzie budować relacje miłosne w przyszłości.

Wodnik (21.01 - 19.02) - zadbaj o siebie, a zbudujesz cudowną relację

Wodniki to kolejne osoby, które nie mogą liczyć na miłość pod koniec roku. Okres jesienno-zimowy nie jest dla nich najlepszym czasem, co odbije się na umiejętnym budowaniu związków i relacji. Będą musiały przeboleć ten czas i jeszcze chwilę poczekać.

Najlepiej, żeby Wodnik teraz skupił się na sobie. Jeśli zadba o swoje potrzeby i zaakceptowanie własnego towarzystwa, znalezienie ukochanego w nowym roku będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Ryby (20.02 - 20.03) - czekają cię nowe, szalone doświadczenia

Nowa relacja miłosna Ryb znajdzie się bliżej, niż mogłyby się tego spodziewać. Uczucie zrodzi się między tobą a kimś z bliskiego otoczenia. Miłość będzie zdecydowanie odwzajemniona. Okaże się, że choć miałeś tę osobę obok siebie, to tak naprawdę w ogóle jej nie znałeś. Przygotuj się na liczne zaskoczenia i nowe doświadczenia.

