Spis treści: 01 Horoskop miłosny dla Barana

02 Horoskop miłosny dla Byka

03 Horoskop miłosny dla Bliźniąt

04 Horoskop miłosny dla Raka

05 Horoskop miłosny dla Lwa

06 Horoskop miłosny dla Panny

07 Horoskop miłosny dla Wagi

08 Horoskop miłosny dla Strzelca

09 Horoskop miłosny dla Skorpiona

10 Horoskop miłosny dla Koziorożca

11 Horoskop miłosny dla Wodnika

12 Horoskop miłosny dla Ryb

Horoskop miłosny dla Barana

Skoro już wszystko wiadomo to teraz pora na to, by plany zaczęły być realizowane. Nikt i nic nie stoi już wam na przeszkodzie, by z odwagą w sercu budować swoją przyszłość. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Baranie, relacji z innymi znakami zodiaku? Jedno łatwo poszło, a drugie znów szybko przyszło. Czasami coś znika, a coś innego się pojawia. Musisz umieć przyznać się do porażki. W końcu to nie wstyd. Porozmawiaj o tym ze Skorpionem czy też Wagą. Oni mają podobne doświadczenia i na pewno służyć ci będą pomocą.

Horoskop miłosny dla Byka

Nowa droga została już obrana. Pora teraz odciąć się od tego co było i śmiało patrzeć do przodu. Przed wami wielkie dzieła i tak musicie spojrzeć na swoją relację. Zaczynacie jeszcze raz. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Byku, relacji z innymi znakami zodiaku? Nie traktuj w tym tygodniu całego świata jak swego przeciwnika. Nie stoisz w końcu na arenie. Czasami warto się przyznać do błędu nie tylko przed sobą, ale i przed innymi. Lew oraz Waga i tak zawsze będą stały po twojej stronie. Nie martw się o to, co powiedzą.

Horoskop miłosny dla Bliźniąt

Kłamstwo ma krótkie nogi. Pora, byś zmienił patrzenie i zaczął mówić wreszcie prawdę. Inaczej twoja relacja bardzo na tym ucierpi. Nie ma nic gorszego od utraty wzajemnego zaufania. Zbierz się na odwagę. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Bliźniaku, relacji z innymi znakami zodiaku? Jeszcze długo wspominać będziesz swoje błogie chwile z Rybami. Ale co na to Wodnik? Jemu się chyba należy wyjaśnienie, że nic z tego nie będzie. Nie każ mu dłużej żyć w niepewności co do waszej relacji. Sytuacja i tak jest już dość napięta.

Horoskop miłosny dla Raka

Początki bywają zawsze trudne. Wspólne budowanie to ogromna praca. Ale jak już się ją wykona, przynieść może ogromną satysfakcję. Nie poddawaj się, tylko buduj. Na odpoczynek przyjdzie czas. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Raku, relacji z innymi znakami zodiaku? Ze spokojem zaplanuj swoje kolejne kroki. Czas ucieka, ale to nie oznacza, że działać trzeba bez jasno nakreślonego planu. Skorzystaj ze wsparcia Panny oraz Koziorożca. Oni sobie świetnie radzą w działaniach kryzysowych i nie tracą zimnej krwi.

Horoskop miłosny dla Lwa

Korzystanie ze wsparcia osób bardziej doświadczonych życiowo to nie grzech. To prawdziwa odwaga. W ten właśnie sposób udało ci się uratować twój związek. Gratulacje. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Lwie, relacji z innymi znakami zodiaku? Twoje działania zostaną w końcu zauważone. Nie martw się, że to, co robisz, przejdzie bez echa. Już Ryba się o to postara. Jej zależy na twoim dobru. Ale już Baran spoglądał będzie na ciebie spod byka. Nie pokazuj mu, że się go boisz. Może chcieć to wykorzystać.

Horoskop miłosny dla Panny

By coś zbudować, najpierw trzeba pozwolić, by inne coś upadło. Na gruzach buduje się wtedy nowe, lepsze. Nie bój się upaść. Podniesiesz się o wiele silniejszy i gotowy do działania. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Panno, relacji z innymi znakami zodiaku? Ktoś domaga się twojej uwagi. Cały czas nic z tym nie robisz. Czy już wiesz, kto to może być? Zwróć uwagę, jak patrzy na ciebie Wodnik czy Rak. Za to Lew zupełnie nie zwraca na ciebie uwagi. Już wiesz teraz, co masz robić. Im wcześniej tym lepiej dla ciebie.

Horoskop miłosny dla Wagi

Szczęściu trzeba pomóc. Najlepiej zrobić to na krótkim wyjeździe. Za miasto wyjechać będzie bardzo dobrze. Naładujesz akumulatory oraz nabierzesz dystansu do rzeczywistości. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Wago, relacji z innymi znakami zodiaku? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zatem głowa do góry. Nie żałuj róż gdy płonie las. Niech te przysłowia towarzyszą ci w tym tygodniu, zwłaszcza w relacjach z Baranem oraz Bykiem. Strzelec na ich tle wypada bardzo korzystnie. Nie daj się tylko mu wykorzystać.

Horoskop miłosny dla Strzelca

Już jesteś zwycięzcą. Nie masz podstaw do tego, by myśleć inaczej. Daj sobie tylko trochę dystansu do rzeczywistości. To zawsze pomaga. Śmiało teraz wypatruj przyszłości. Jest co oglądać. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Strzelcu, relacji z innymi znakami zodiaku? Przed tobą trudny tydzień. Musisz się wziąć mocno w garść. Dobry plan działania oraz samodyscyplina okażą się tu być niezbędne. Efekty pracy zobaczysz za jakiś czas ,ale już na dniach spotkasz się ze Skorpionem oraz z Wagą i spokojnie im za wszystko podziękujesz.

Horoskop miłosny dla Skorpiona

Silna postawa w pokonywaniu trudności jest zawsze godna podziwu. Pamiętaj tylko, by nikogo nie krzywdzić słowem ani czynem. Reszta się ułoży. Zadbaj teraz o swój i swojej ukochanej osoby, dobrostan. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Skorpionie, relacji z innymi znakami zodiaku? Nie martw się, że nie dasz rady ze wszystkimi zawodowymi obowiązkami. Masz wsparcie w postaci Wagi. Ona zawsze stoi na straży twoich służbowych zadań. Byk miał dobre intencje, ale wyszło jak zawsze. Staraj się w tym tygodniu go omijać. Niech opadną emocje. Awantury nie są nikomu potrzebne.

Horoskop miłosny dla Koziorożca

Świat stoi otworem. Wszystko dobrze się układa, ale ty wciąż tego nie widzisz i cały czas masz jakieś "ale". Jeśli tak będzie dłużej coś zacznie się psuć i będzie to twoja wina. Szybko zmień nastawienie. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Koziorożcu, relacji z innymi znakami zodiaku? Niczego nie musisz robić na siłę. Zwłaszcza przekonywać innych do swoich racji. Bliźniak i tak ma to wszystko gdzieś, a Rak sam już nie wie, co ma dalej robić. Zatrzymaj się na chwilę i wszystko sobie przemyśl. Rób tak, by było dobrze, ale niczego nie rób na siłę. To bardzo istotne dla twego samopoczucia w tym tygodniu.

Horoskop miłosny dla Wodnika

Spokój w domu to bardzo ważna sprawa. Tobie udało się go osiągnąć i teraz możesz w zrównoważony sposób zająć się potrzebami swojej ukochanej osoby. Zaplanuj kilkudniowy wyjazd gdzieś za miasto. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Wodniku, relacji z innymi znakami zodiaku? Wszystko będzie dobrze. Nie trać tylko cierpliwości, szef odezwie się do ciebie pod koniec tygodnia. Już o wszystkim wie, daj mu tylko chwilę na zebranie myśli. Póki co, skorzystaj ze wsparcia Wagi oraz Byka. Oni dobrze ciebie znają i wiedzą, jak wyjść ci naprzeciw.

Horoskop miłosny dla Ryb

Nie możesz kłopotów z szefem przekładać na domowe sprawy. To się nigdy dobrze nie kończy. Nie może praca wpływać na jakość twego związku. Zmień postępowanie, bo inaczej wpadniesz w kłopoty. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich, Rybo, relacji z innymi znakami zodiaku? Spokojnie możesz zaszaleć sobie w tym tygodniu razem z Panną czy też Strzelcem. Dobra z nimi zabawa jest zawsze gwarantowana. Ale jeśli taką zabawę zaproponuje ci Lew, niestety, grzecznie, ale stanowczo musisz mu odmówić. Wasza wspólna energia w tym tygodniu wyrządzić może więcej szkody niż pożytku.