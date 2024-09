Irena to kobieta dumna i niezależna. Jej zachowanie jest zawsze wyważone i przemyślane. To osoba o spokojnym usposobieniu, choć potrafi mocno stać przy swoim, gdy zajdzie taka potrzeba. Irena jest rodzinna i oddana bliskim. Potrafi stanąć murem za każdą znaną sobie osobą. Irena to numerologiczna jedenastka. Cechuje ją chęć odkrywania i nowatorstwo. Umie radzić sobie w trudnych sytuacjach i potrafi odnaleźć się niemal w każdym towarzystwie. Zaradność to jej drugie imię. Irena stawia na rozwój duchowy i ceni sobie przestrzeganie wyznaczonych zasad moralnych.