Daty astrologiczne to te, w których na niebie dzieją się niestandardowe zdarzenia: zaćmienia czy częściowe zaćmienia, pozorne i realne ruchy planet oddziałują ja nasze życie. W 2024 roku czeka nas jeszcze sześć ważnych w astrologii dat. Na kilka z nich warto uważać.

22 sierpnia: astrologiczna data, w której Słońce wchodzi w znak Panny

Ta data astrologiczna jest akurat bardzo korzystna dla wszystkich, ponieważ 22 sierpnia Słońce wchodzi w znak panny. To znak analizy, porządku i zdrowia. W okolicach tej daty wszystkie znaki zodiaku mogą odczuwać potrzebę uporządkowania wszelkich swoich spraw życiowych. Dotyczy to zarówno aspektów emocjonalnych, jak i finansowych czy zdrowotnych. Może to dobry moment na rzucenie palenia czy załatwienie spraw, które wiecznie odkładaliśmy na później? Potrzebę lepszej organizacji życia poczują nawet te znaki zodiaku, którymi rządzi chaos. Warto to wykorzystać, bo ten wpływ nie potrwa zbyt długo.

17 września: Superksiężyc i częściowe zaćmienie Księżyca

Astrologiczna data 17 września przynosi ze sobą dwa ważne wydarzenia na niebie. Jesienią czeka nas kolejne zaćmienie Księżyca, a one zawsze niosą ze sobą zmiany. Ponieważ tym razem zaćmienie będzie w znaku Ryb, zmiany te będą dotyczyły emocji i szeroko pojętej duchowości. Uważaj, aby nie dać się omotać szarlatanom, tym bardziej że w czasie Superksiężyca wszyscy robią się bardziej otwarci, pełni empatii i nostalgii. Lepiej tę energię skierować na rodzinę i najbliższych, którzy potrzebują naszego wsparcia.

19 września: Potrójny trygon

To pomyślna data: 19 września planety znajdą się w potrójnym trygonie: między Słońcem w Pannie, Uranem w Byku i Plutonem w Koziorożcu. To bardzo korzystne ułożenie planet, które może skłaniać do zmian, wprowadzania innowacji. Dzięki temu, że w układ dotyczy znaków z żywiołu ziemi, wszelkie podejmowane na tej fali decyzje będą się odznaczały praktycznością i rozsądkiem.

2 października: zaćmienie Słońca w Wadze

Zaćmienie Słońca uważane jest powszechnie za bardziej obfitujące w skutki niż zaćmienie księżyca. 2 października 2024 to data, w której możemy odczuwać chęć odcięcia się od spraw, które w naszym pojęciu ciągną nas w dół. To tego dnia zapadną decyzje o rozstaniu, zmianie pracy czy porzuceniu toksycznych znajomych. Lepiej jednak takich decyzji nie podejmować pod wpływem impulsu, ale dać sobie czas na ich przemyślenie.

25 listopada: retrogradacja Merkurego

Retrogradacja uznawana jest przez astrologów za moment krytyczny, więc 25 listopada to data, na którą trzeba uważać. Tym bardziej że Merkury należy do planet, których retrogradacje są szczególnie silnie odczuwalne, a jego pozorne ruchy wsteczne trwają nawet trzy tygodnie. To czas, kiedy może dojść do zakłóceń w komunikacji: zarówno międzyludzkiej, jak i w odniesieniu do podróży. Odwołane loty, nagłe kłótnie czy pożary w social mediach to tylko niektóre przykłady sytuacji, które mogą się wtedy zdarzać.

6 grudnia 2024 r: retrogradacja Marsa

Od 6 grudnia rozpocznie swoją retrogradację Mars, planeta, której ruchy szczególnie mocno na nas oddziałują. Wiele osób będzie próbowało za wszelką ceną postawić na swoim, co w połączeniu z przedświąteczną atmosferą może okazać się opłakane w skutkach. Patowe sytuacje będą bardzo trudne do rozwiązania dla obu stron, nawet uległe znaki zapragną walczyć o swoje. Może to popsuć świąteczną atmosferę, ale 6 stycznia 2025 sytuacja zacznie powoli wracać do normy. Wiele osób będzie zdziwionych, że tak bardzo obstawała przy swoim w jakichś błahych w sumie sprawach.

