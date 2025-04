Jesz często to warzywo? Sprawdź, czy nie masz kamicy nerkowej

Szpinak. Od dziecka wielu słyszało, że należy go jeść, bo jest niezwykle zdrowy. I jest to prawda, choć... nie do końca. Najczęściej mówi się o nim w kontekście wysokiej zawartości żelaza i licznych witamin, jednak jego obecność na talerzu nie zawsze jest wskazana – szczególnie u osób z tendencją do tworzenia się kamieni nerkowych. Dlaczego tak się dzieje?